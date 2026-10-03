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imago-sport-1084017676.jpgFlash Press Agency
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Anak-anak melakukan segalanya dengan sempurna!' - Roberto Mancini bereaksi setelah Italia lulus ujian kedewasaan tertinggi di Paris

Italy
R. Mancini
France
UEFA Nations League A
France vs Italy

Pelatih kepala Italia Roberto Mancini menyatakan bahwa timnya lulus ujian kedewasaan yang krusial setelah menahan Prancis dengan skor imbang 1-1 di Nations League. Mancini memuji agresivitas taktis dan kekompakan pertahanan Italia setelah gol penyeimbang Alessandro Bastoni pada babak kedua di Stade de France.

  • Italia racikan Mancini yang terus berkembang lulus dari ujian kedewasaan terberat di Paris

    Pelatih kepala Italia Roberto Mancini menyebut hasil imbang 1-1 Italia melawan Prancis di UEFA Nations League sebagai langkah maju yang signifikan dalam proses perkembangan timnya. Italia menunjukkan keberanian dan disiplin taktis di Stade de France, lalu bangkit lewat Alessandro Bastoni setelah Michael Olise membuka skor melalui tendangan bebas brilian.

    Setelah hanya melakukan dua perubahan dari tim yang mengalahkan Turki di Bursa, Mancini memberi penghargaan atas performa konsisten dengan tetap mempertahankan kepercayaan kepada susunan pemain inti yang muda.

    Hasil ini menempatkan Italia dalam posisi yang baik di Grup A saat mereka bersiap untuk laga kandang hari Senin di Bologna.

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    Pelatih kepala memuji sikap kolektif dan struktur pertahanan

    Berbicara setelah peluit akhir, Mancini memuji kemampuan skuadnya untuk tetap rapat saat berusaha membangun permainan di bawah pressing ketat Prancis. Meski menyerahkan kendali wilayah permainan, Italia membatasi tim asuhan Zinedine Zidane hanya pada sedikit peluang berkualitas dan menciptakan peluang mencetak gol yang lebih baik pada babak pertama.

    Mancini menyoroti bahwa para pemainnya menjalankan setiap instruksi taktis dengan presisi.

    "Anak-anak melakukan segalanya dengan sempurna," kata Mancini. "Mereka bertahan sebagai sebuah tim dan menyerang sebagai sebuah tim. Ini jelas merupakan malam yang sangat positif. Saya ingin melihat satu langkah maju lagi dalam perjalanan kami. Saya menyukai cara mereka mencoba bermain meski itu tidak mudah melawan tim yang berisi para juara hebat. Kami melakukan dengan baik untuk kebobolan sedikit meski mereka memiliki penguasaan bola lebih banyak."

  • Gaya vertikal dan pressing agresif mendefinisikan identitas baru Italia

    Merefleksikan kerangka taktis tim, Mancini menegaskan bahwa mempertahankan pendekatan agresif dan berorientasi menyerang tetap tidak bisa ditawar. Italia mampu melewati gempuran di babak kedua berkat sejumlah penyelamatan penting dari Gianluigi Donnarumma sebelum melakukan pressing tinggi untuk memaksa kesalahan yang berujung pada gol penyeimbang Bastoni.

    Mancini mencatat bahwa membangun konsistensi membutuhkan waktu, tetapi komitmen skuad tetap jelas.

    "Kami tahu bahwa ini akan memakan sedikit waktu, tetapi sikapnya harus selalu sama," tambah Mancini. "Melawan Prancis, itu adalah ujian yang berat karena kami menghadapi tim nasional yang hebat. Kami ingin melanjutkan jalur perkembangan kami."

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  • imago-sport-1084057912.jpgIPA Sport

    Italia bersiap untuk laga ulang melawan Turki di Bologna

    Italia kembali ke kandang untuk menghadapi Turki di Bologna pada Senin, berupaya mengulang kemenangan sebelumnya di Bursa. Mancini berencana mengevaluasi kebugaran skuad setelah rangkaian tiga pertandingan yang intens dalam tujuh hari.

    Prancis tetap berada di Paris untuk mempersiapkan laga kandang kedua mereka pada periode ini.

    Mancini menargetkan penutupan jeda internasional dengan satu penampilan positif lagi.

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