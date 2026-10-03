Pelatih kepala Italia Roberto Mancini menyebut hasil imbang 1-1 Italia melawan Prancis di UEFA Nations League sebagai langkah maju yang signifikan dalam proses perkembangan timnya. Italia menunjukkan keberanian dan disiplin taktis di Stade de France, lalu bangkit lewat Alessandro Bastoni setelah Michael Olise membuka skor melalui tendangan bebas brilian.

Setelah hanya melakukan dua perubahan dari tim yang mengalahkan Turki di Bursa, Mancini memberi penghargaan atas performa konsisten dengan tetap mempertahankan kepercayaan kepada susunan pemain inti yang muda.

Hasil ini menempatkan Italia dalam posisi yang baik di Grup A saat mereka bersiap untuk laga kandang hari Senin di Bologna.