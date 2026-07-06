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“Anak-anak libur sekolah, orang tua jangan pergi kerja!” - Jude Bellingham menyampaikan pesan kepada para penggemar Inggris yang kurang tidur setelah mencetak dua gol dalam kemenangan menegangkan di Piala Dunia melawan Meksiko
Sebuah pesan untuk para penggemar di kampung halaman
Karena pertandingan berakhir pada dini hari Senin di Inggris Raya, Bellingham dengan cepat mengapresiasi dedikasi para penggemar yang begadang untuk menyaksikan drama tersebut. Ia bercanda bahwa kemenangan sebesar ini layak dirayakan dengan hari libur nasional, sambil mengajak seluruh negara untuk menikmati momen tersebut sepenuhnya.
"Kirim pesan ke atasan kalian dan bilang kalau kalian nggak masuk kerja, sesederhana itu," kata Bellingham. "Saya sudah menjadi penggemar Inggris sejak usia tujuh tahun. Saya ingat Piala Dunia 2010 adalah yang pertama bagi saya dan jelas belakangan ini kami mengalami momen-momen yang lebih baik, tapi saya ingat saat menonton beberapa turnamen dan beberapa pemain yang kini sering muncul di TV itu dulu juga kesulitan di malam-malam seperti ini. Itu sulit karena rasanya kita tidak benar-benar mendukung mereka karena tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya, dan menjadi bagian dari tim Inggris yang memberikan begitu banyak bagi negara—yang bisa memberi mereka momen dan malam seperti ini—itu berarti segalanya bagi karier dan hidup saya, sungguh. Jadi ya, anak-anak, bolos sekolah saja, para orang tua, jangan pergi kerja, nikmati hari ini. Bersama teman-teman kalian, pergi ke pub lagi kalau bisa, dan nikmatilah karena malam-malam seperti ini tidak sering terjadi."
- AFP
Bellingham menginspirasi Three Lions di Azteca
Meskipun suasana yang tidak bersahabat dan kick-off yang tertunda akibat cuaca buruk, pasukan Tuchel menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk meraih kemenangan 3-2. Bellingham menjadi arsitek kemenangan tersebut, sangat tajam di depan gawang dan tak kenal lelah, memimpin tim Inggris yang hanya bermain dengan 10 orang melewati 30 menit terakhir yang penuh ketegangan.
Menyikapi besarnya arti hasil ini, Bellingham secara gamblang mengungkapkan kebanggaannya atas kerja sama tim. "Saya belum pernah merasa lebih bangga pada sekelompok pemain, sebuah skuad, atau sebuah negara," kata Bellingham. "Itu adalah penampilan sebuah negara. Rasanya, semua yang saya lihat sepanjang pekan ini menunjukkan bahwa seluruh negara berada di belakang kami. Yang kami bicarakan sepanjang minggu ini hanyalah betapa sulitnya pertandingan ini dalam atmosfer yang luar biasa melawan tim yang sangat bagus. Meraih kemenangan ini adalah malam terbaik dalam karier saya bersama timnas Inggris sejauh ini, pasti."
Mengatasi rintangan di Kota Meksiko
Perjalanan Inggris menuju perempat final sama sekali tidak mudah. Setelah Quansah dikartu merah pada babak kedua, The Three Lions terpaksa mundur dan mempertahankan keunggulan tipis yang diraih berkat dua gol Bellingham, hingga gol Harry Kane pada menit ke-60 membuat Inggris bisa bernapas lega. Kemenangan ini sangat mengesankan mengingat Meksiko sebelumnya hanya kalah dua kali dari 89 pertandingan yang mereka jalani di stadion bersejarah tersebut, tempat di mana Diego Maradona mencetak gol "Tangan Tuhan" dan "Gol Abad Ini" yang terkenal saat melawan Inggris pada tahun 1986.
Bellingham sangat menyadari sejarah di sekitar stadion tersebut serta beban ekspektasi yang ditumpukan pada generasi saat ini. "Saya menyadari tekanan yang saya tanggung bersama semua pemain lainnya," kata Bellingham. "Setiap pemain memiliki tanggung jawab yang berbeda di lapangan sesuai dengan peran masing-masing, tetapi saya tahu apa yang bisa saya berikan kepada tim. Namun, kami memiliki 26 pemain di lapangan yang mampu melakukan hal yang sama persis seperti yang baru saja saya lakukan malam ini. Saya yakin akan hal itu, dan saya berharap kemenangan seperti ini dapat memberikan keyakinan yang sama kepada mereka."
- AFP
Keyakinan semakin menguat menjelang laga melawan Norwegia
Hasil ini menandai laga perempat final yang sangat dinanti melawan Norwegia di Miami, Sabtu ini. Bellingham meyakini bahwa cara meraih kemenangan ini — bertahan dalam dengan 10 pemain dan penyelesaian akhir yang tajam — seharusnya menjadi titik balik bagi kepercayaan diri tim saat mereka melangkah lebih jauh ke babak gugur.
"Kami tidak boleh takut pada siapa pun, kami tidak boleh menunggu 40 menit, 50 menit, atau 60 menit untuk menyadari bahwa kami adalah tim yang sangat bagus," tambah gelandang tersebut. "Jadi, saya berharap kemenangan ini menanamkan keyakinan itu dalam diri tim karena mereka layak untuk merasa seperti itu tentang diri mereka sendiri."
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