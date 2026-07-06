“Anak-anak libur sekolah, orang tua jangan pergi kerja!” - Jude Bellingham menyampaikan pesan kepada para penggemar Inggris yang kurang tidur setelah mencetak dua gol dalam kemenangan menegangkan di Piala Dunia melawan Meksiko

Karena pertandingan berakhir pada dini hari Senin di Inggris Raya, Bellingham dengan cepat mengapresiasi dedikasi para penggemar yang begadang untuk menyaksikan drama tersebut. Ia bercanda bahwa kemenangan sebesar ini layak dirayakan dengan hari libur nasional, sambil mengajak seluruh negara untuk menikmati momen tersebut sepenuhnya.

"Kirim pesan ke atasan kalian dan bilang kalau kalian nggak masuk kerja, sesederhana itu," kata Bellingham. "Saya sudah menjadi penggemar Inggris sejak usia tujuh tahun. Saya ingat Piala Dunia 2010 adalah yang pertama bagi saya dan jelas belakangan ini kami mengalami momen-momen yang lebih baik, tapi saya ingat saat menonton beberapa turnamen dan beberapa pemain yang kini sering muncul di TV itu dulu juga kesulitan di malam-malam seperti ini. Itu sulit karena rasanya kita tidak benar-benar mendukung mereka karena tidak ada alasan yang kuat untuk melakukannya, dan menjadi bagian dari tim Inggris yang memberikan begitu banyak bagi negara—yang bisa memberi mereka momen dan malam seperti ini—itu berarti segalanya bagi karier dan hidup saya, sungguh. Jadi ya, anak-anak, bolos sekolah saja, para orang tua, jangan pergi kerja, nikmati hari ini. Bersama teman-teman kalian, pergi ke pub lagi kalau bisa, dan nikmatilah karena malam-malam seperti ini tidak sering terjadi."