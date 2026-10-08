Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Amorim: "Transfer ini dilakukan dengan pandangan ke masa depan. Saya tidak akan meminta Ramos untuk tidak berlari, dia punya peluang lebih besar bersama AC Milan ketimbang dengan Portugal"

AC Milan
R. Amorim
G. Ramos
Transfers
Sassuolo vs AC Milan
Sassuolo
Serie A

Proyek saat ini dan rencana masa depan. AC Milan bersiap kembali ke lapangan dan Amorim tidak ingin gagal.

Setelah jeda internasional berakhir, AC Milan siap kembali ke lapangan dan sedang mempersiapkan laga yang pada Minggu, 11 Oktober, akan mempertemukan Milan dengan Sassuolo dalam partai tandang di Reggio Emilia. Ruben Amorim tidak beruntung sepanjang jeda ini, dengan beberapa cedera yang memengaruhi pekerjaannya, tetapi dari tim nasional para pemain yang kembali dan sudah kembali juga datang dengan kondisi yang lebih segar dan penuh semangat.

Itu berlaku untuk Gonçalo Ramos, yang membuat Amorim, dalam wawancara dengan Dazn, tidak berniat mengubah rencana taktisnya karena yakin bahwa "gol itu akan datang", dan juga untuk Diego Moreira, rekrutan penting lainnya dari bursa transfer yang dibuat "untuk saat ini, tetapi terutama untuk masa depan". Pelatih AC Milan itu tidak menetapkan target selain memenangi setiap pertandingan dan melihat sejauh mana timnya bisa melangkah, tetapi satu kepastian tetap ada: mantan Manchester United itu merasa jiwa dan raganya didedikasikan untuk mengangkat kembali klub ini. Berikut kata-katanya.

  • AC Milan sejak kecil

    "Saya pikir semua orang tahu bahwa AC Milan adalah salah satu tim saya sejak saya masih kecil, karena seluruh sejarah Milan terkait dengan tim-tim Portugal. Pada masa saya, ketika saya masih muda, Milan adalah tim terkuat di Italia dan sepakbola Italia adalah liga terbaik di dunia. Jadi saya telah mengikuti klub ini sejak muda"

  • Koneksi kuat

    "Tapi bukan hanya itu: saya merasakan koneksi itu dengan klub, dengan momen yang sedang dilaluinya, lalu semua yang mereka lakukan untuk membawa saya ke sini. Saya merasa ini adalah langkah yang tepat untuk saya. Sejauh ini semuanya berjalan sangat, sangat baik.

    Ada momen-momen besar dan terkadang momen-momen sulit, tetapi itu adalah bagian dari pengalaman. Saya benar-benar senang berada di sini dan saya merasakan tanggung jawab besar untuk membantu klub ini kembali ke tempat yang semestinya".

  • GONCALO RAMOS DAN GOL

    "Saya tidak berniat mengatakan bahwa Ramos harus lebih jarang berlari, saya tidak akan pernah mengatakannya kepada seorang pemain. Pertama-tama, hal yang paling mendasar adalah kami mencetak gol, dan itulah yang paling penting. Lalu saya sangat paham bahwa seorang penyerang perlu mencetak gol, dan dia akan mencetak gol.

    Jika Anda melihat di tim nasional, saya pikir dia memiliki lebih sedikit peluang untuk mencetak gol. Terkadang sepak bola memang seperti itu, tetapi dia bekerja keras dan jika kami mencetak gol, itu juga berkat Goncalo Ramos. Dia hanya harus terus membantu tim dan melakukan apa yang sedang dia lakukan: gol-gol itu pasti akan datang".


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • TUJUAN?

    "Memenangi setiap pertandingan: itulah mentalitas yang kami miliki. Pada akhirnya nanti kami akan menghitung semuanya. Bagi saya, itulah targetnya setiap kali sebuah pekan dimulai, dan kami akan menjalani banyak pertandingan sepanjang pekan. Setiap kali kami turun ke lapangan, kami punya tanggung jawab untuk menang dan bukan hanya itu: kami harus berusaha memainkan sepakbola yang bagus"

  • BURSA TRANSFER

    "Senang dengan bursa transfer? Pertama-tama saya benar-benar senang, karena sejak hari pertama saya merasa bahwa kami melakukan semuanya bersama-sama, dan itulah hal yang paling penting bagi saya. Lalu kami berusaha membantu klub bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Kalau diperhatikan, semua langkah yang kami coba lakukan tidak hanya dirancang untuk saat ini, tetapi juga dengan pandangan ke masa depan, dan itu benar-benar sangat fundamental.

    Itu akan membantu kami menang sekarang dan juga menang di masa depan. Kami sangat memperhatikan aspek ini, karena kalian tahu seperti apa bursa transfer saat ini: kami waspada dan mendatangkan pemain yang sudah siap seperti Ramos, yang sudah menjadi juara Eropa, tetapi kami juga ingin mendatangkan talenta seperti Moreira, misalnya. Jadi saya benar-benar senang dengan bursa transfer yang kami jalani, tetapi kami juga harus meningkatkan para pemain yang sudah kami miliki di skuad".

  • SPORTING DAN MANCHESTER UNITED

    "Pengalaman yang kami kumpulkan di klub-klub lain membantu kami dalam setiap tantangan, atau tantangan baru. Di sini lebih mirip dengan Portugal. Ini jenis tekanan yang berbeda, karena orang-orang di luar klub menjalani tim ini dengan cara yang benar-benar penuh gairah. Ini mirip dengan Portugal dan saya terbiasa hidup seperti itu. Di Inggris sedikit berbeda, tentu saja.

    Manchester United adalah klub global sama seperti Milan, jadi setiap hal yang Anda lakukan punya bobot, dan itu membantu saya untuk berusaha bersikap dengan cara terbaik di sini bersama Milan. Di kepala saya, semua yang saya jalani dalam karier saya adalah untuk mencapai titik ini, di klub yang begitu spesial ini, agar siap membantunya. Saya tahu bahwa semua pengalaman yang saya miliki di masa lalu akan membantu saya, baik di momen-momen positif maupun yang sulit bersama tim ini".

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milan crest
AC Milan
MIL