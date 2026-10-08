Setelah jeda internasional berakhir, AC Milan siap kembali ke lapangan dan sedang mempersiapkan laga yang pada Minggu, 11 Oktober, akan mempertemukan Milan dengan Sassuolo dalam partai tandang di Reggio Emilia. Ruben Amorim tidak beruntung sepanjang jeda ini, dengan beberapa cedera yang memengaruhi pekerjaannya, tetapi dari tim nasional para pemain yang kembali dan sudah kembali juga datang dengan kondisi yang lebih segar dan penuh semangat.

Itu berlaku untuk Gonçalo Ramos, yang membuat Amorim, dalam wawancara dengan Dazn, tidak berniat mengubah rencana taktisnya karena yakin bahwa "gol itu akan datang", dan juga untuk Diego Moreira, rekrutan penting lainnya dari bursa transfer yang dibuat "untuk saat ini, tetapi terutama untuk masa depan". Pelatih AC Milan itu tidak menetapkan target selain memenangi setiap pertandingan dan melihat sejauh mana timnya bisa melangkah, tetapi satu kepastian tetap ada: mantan Manchester United itu merasa jiwa dan raganya didedikasikan untuk mengangkat kembali klub ini. Berikut kata-katanya.