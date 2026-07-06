Ketertarikan terhadap proyek baru Milan semakin meningkat dengan pesat, mengingat berbagai perubahan yang dilakukan Cardinale dibandingkan dengan masa lalu. Mulai dari pembentukan tim transfer yang mengadopsi model Inggris hingga keputusan untuk menyerahkan kepelatihan kepada seorang pelatih yang ingin membalas dendam, seperti Ruben Amorim.
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Amorim telah tiba di Milan: "Ini adalah tantangan yang lebih besar daripada Manchester United. Saya senang dan bangga, saya berada di Milan untuk meraih kemenangan"
AMORIM TELAH TIB DI MILAN
Ruben Amorim tiba sekitar pukul 14.20 di terminal Linate Prime. Pelatih asal Portugal ini ingin segera mengenal markas barunya: mulai dari Milanello hingga Vismara, melewati Casa Milan dan San Siro. Dalam agendanya juga terdapat serangkaian kegiatan sosial, tidak hanya yang berkaitan dengan klub Rossonero.
Ia akan membawa serta tim yang telah mendampinginya dalam beberapa tahun terakhir ke klub Rossonero: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido, dan pelatih kiper Jorge Vital, yang pernah bekerja bersamanya saat masih di Sporting Braga. Mantan pemain Manchester United ini telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat, dengan gaji bersih sebesar 3,5 juta euro per musim.
KONTAK DENGAN ALMSTADT DAN GARDINER
Bobby Gardiner merupakan salah satu sponsor utama Amorim, dan hubungan di antara keduanya sudah sangat erat. Dalam beberapa jam ke depan, dijadwalkan akan ada beberapa pertemuan dengan Almastadt di markas Milan untuk mengevaluasi situasi terkini, dengan fokus utama pada negosiasi yang sedang berlangsung, yaitu yang berkaitan dengan Mario Gila.
"KE MILAN UNTUK MENANG"
Inilah kata-kata pertama Amorim: "Saya benar-benar sangat senang berada di sini, merupakan suatu kehormatan menjadi pelatih Milan. Mengapa saya memilih Milan? Jika Anda membaca wawancara lama saya, Anda akan mengerti, bagi saya ini adalah klub yang istimewa. Ini adalah tantangan yang sangat besar yang telah saya terima, meskipun setelah yang terakhir (Manchester United, red.) saya sempat berpikir untuk menerima tantangan yang lebih kecil. Mungkin ini tantangan yang lebih besar daripada yang terakhir. Saya bangga berada di sini, kami semua bangga, saya dan staf saya."
Kemudian ia melanjutkan: “Saya berada di Milan untuk meraih kemenangan; jika Anda menjadi pelatih Milan, Anda harus memiliki mentalitas seperti itu. Saya tidak naif; saya tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi jika Anda menjadi pelatih Milan, Anda harus bermain untuk menang.”
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