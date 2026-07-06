Amorim telah tiba di Milan: "Ini adalah tantangan yang lebih besar daripada Manchester United. Saya senang dan bangga, saya berada di Milan untuk meraih kemenangan"

Inilah kata-kata pertama Amorim: "Saya benar-benar sangat senang berada di sini, merupakan suatu kehormatan menjadi pelatih Milan. Mengapa saya memilih Milan? Jika Anda membaca wawancara lama saya, Anda akan mengerti, bagi saya ini adalah klub yang istimewa. Ini adalah tantangan yang sangat besar yang telah saya terima, meskipun setelah yang terakhir (Manchester United, red.) saya sempat berpikir untuk menerima tantangan yang lebih kecil. Mungkin ini tantangan yang lebih besar daripada yang terakhir. Saya bangga berada di sini, kami semua bangga, saya dan staf saya."









Kemudian ia melanjutkan: “Saya berada di Milan untuk meraih kemenangan; jika Anda menjadi pelatih Milan, Anda harus memiliki mentalitas seperti itu. Saya tidak naif; saya tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi jika Anda menjadi pelatih Milan, Anda harus bermain untuk menang.”