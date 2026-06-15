Ruben Amorim tampaknya akan menjadi pelatih Milan berikutnya dihttps://saveclip.app/it/instagram-story-downloadllenatore. Meskipun masih belum pasti, namun kecuali ada kejutan, pelatih asal Portugal ini akan mengambil alih kursi kepelatihan yang ditinggalkan oleh Massimiliano Allegri. Bagi mantan pemain Sporting Lisbon ini, klub Rossoneri merupakan sebuah pencapaian, seperti yang ia akui dalam sebuah wawancara pada tahun 2017: "Saat kecil, saya suka menonton Benfica dan Milan. Saya ingat menonton kaset-kaset Milan dengan Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic.... Impian saya saat kecil adalah bermain di Benfica dan Milan. Satu sudah terwujud. Sekarang saya harus menjadi pelatih di klub lainnya."



