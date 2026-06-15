Ruben Amorim tampaknya akan menjadi pelatih Milan berikutnya dihttps://saveclip.app/it/instagram-story-downloadllenatore. Meskipun masih belum pasti, namun kecuali ada kejutan, pelatih asal Portugal ini akan mengambil alih kursi kepelatihan yang ditinggalkan oleh Massimiliano Allegri. Bagi mantan pemain Sporting Lisbon ini, klub Rossoneri merupakan sebuah pencapaian, seperti yang ia akui dalam sebuah wawancara pada tahun 2017: "Saat kecil, saya suka menonton Benfica dan Milan. Saya ingat menonton kaset-kaset Milan dengan Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic.... Impian saya saat kecil adalah bermain di Benfica dan Milan. Satu sudah terwujud. Sekarang saya harus menjadi pelatih di klub lainnya."
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Amorim pada tahun 2017: "Saya ingin melatih Milan. Saya sering menonton rekaman pertandingan Maldini, Gullit..."
PERJANJIAN HAMPIR TERCAPAI
Sambil menunggu Milan mengumumkan jadwal pasti penandatanganan kontrak hingga 30 Juni 2028 (dengan opsi perpanjangan satu musim lagi bagi klub), dilaporkan oleh A Bola bahwa kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak telah final dan mencakup gaji sebesar 3,5 juta euro bersih per musim ditambah bonus yang terkait baik dengan Liga Europa yang akan dihadapi tim Rossoneri pada musim depan maupun kualifikasi ke Liga Champions 2027/2028 yang ditetapkan sebagai prioritas utama oleh petinggi klub.