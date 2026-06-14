"Saat kecil, saya suka menonton pertandingan Benfica dan Milan. Saya ingat menonton kaset-kaset Milan yang menampilkan Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Impian saya saat kecil adalah bermain untuk Benfica dan Milan. Satu impian sudah terwujud. Sekarang saya harus menjadi pelatih di klub yang lain." Ruben Amorim, dalam sebuah wawancara lama sepuluh tahun yang lalu, telah meramalkan apa yang kini menjadi kenyataan: bangku cadangan Rossoneri.
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Amorim jadi kandidat terkuat untuk kursi pelatih Milan: bagaimana gaya permainannya dan bagaimana hal itu akan memengaruhi bursa transfer
USULAN
Negosiasi tersebut, yang juga didukung oleh klausul pelepasan sebesar 6 juta euro untuk membebaskan Jaissle dari Al Ahli, kini telah berjalan dengan sangat lancar: Cardinale telah secara langsung menawarkan kepada Jaissle dan perwakilannya, Costa, kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan senilai 3,5 juta euroditambah bonus yang terkait dengan kualifikasi ke Liga Champions dan perjalanan Milandi Liga Europa. Pelatih tersebut, yang baru saja mengalami kekecewaan di Liga Premier bersama Manchester United, tampaknya berminat untuk menerima tawaran ini guna kembali membuktikan dirinya.
AGENSI AS1 DAN PERAN MENDES
Pertemuan daring yang berlangsung sepanjang pekan ini, saat Amorim berada di Lisbon, serta pada hari kemarin, sangatlah penting. Di balik pencalonan mantan pemain Sporting ke Milan, terlepas dari bantahan yang ada, terdapat juga peran Jorge Mendes: para perantara yang mendorong pelatih asal Portugal tersebut dekat dengan agen super tersebut, yang juga dilaporkan telah mengajukan paket yang sangat luas terkait bursa transfer dan keberlanjutan ekonomi kepada klub, meskipun agen super tersebut secara resmi bukan agen resmi sang pelatih—peran tersebut dipegang oleh agensi independen AS1—namun tetap memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat melalui mandat perantara. Peran yang sering ia jalankan dalam negosiasi bursa transfer, ketika ia secara resmi disewa oleh klub untuk memfasilitasi transaksi yang rumit, bertindak sebagai fasilitator atau konsultan eksternal, terlepas dari apakah ia merupakan agen langsung sang pelatih atau pemain.
IBRAHIMOVIC DAN PASAR TRANSFER
Oleh karena itu, usulan Jorge Mendes tidak hanya menyangkut pelatih, tetapi juga pengelolaan bursa transfer AC Milan yang tegas, seperti yang telah terjadi di bawah kepemimpinan Cardinale pada bursa transfer Januari lalu, ketika Joao Felix dan beberapa pemain lain bergabung. Mengingat kesibukannya di AS untuk Piala Dunia, kemungkinan besar Ibrahimovic telah mempercayakan urusannya kepada beberapa agen yang menjadi temannya, seperti agen asal Portugal tersebut dan Rafaela Pimenta.
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MODUL AMORIM DAN KEBUTUHAN
Kemungkinan besar Amorim juga sudah memikirkan formasi apa yang akan diterapkan serta pergerakan bursa transfer yang mendukung filosofi sepak bolanya: di tim Rossonero, ia akan kembali menggunakan formasi klasik 3-4-2-1, yang diselingi dengan formasi 3-4-3, dengan kebutuhan untuk mendatangkan setidaknya dua bek dan dua pemain sayap yang mampu memainkan berbagai peran di lini tengah, serta seorang penyerang tengah sejati.
KELUARNYA LEAO DAN NAMA-NAMA YANG AKAN DATANG
Tak terelakkan bahwa pembicaraan ini juga akan menyinggung kepergian Leao, yang telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk meninggalkan Milan: dengan hengkangnya pemain nomor 10 asal Portugal tersebut, Rossoneri akan memiliki ruang gerak yang cukup untuk berinvestasi di bursa transfer. Di lini belakang, nama-nama yang muncul adalah Antonio Silva dari Benfica, yang dikelola oleh Gestifute milik Mendes dan kontraknya akan berakhir pada 2027, serta Goncalo Inacio dari Sporting, yang diidentifikasi sebagai rekrutan utama untuk lini belakang oleh Tare dan Allegri, begitu pula Francisco Trincao di lini tengah, yang juga milik Sporting dan dikelola oleh Mendes, serta Goncalo Ramos dari PSG di lini depan. Semua profil ini bisa menjadi incaran, terutama tergantung pada siapa yang akan menjadi direktur olahraga baru, dengan Krosche dari Eintracht sebagai kandidat utama.