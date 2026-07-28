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Amorim Akui Kesalahannya di Manchester United, Ungkap Rahasia di Balik Kepercayaan pada Modric

AC Milan
Serie A
R. Amorim
R. Leao
L. Modric
Manchester United
Premier League
Italia
Portugal
Kroasia
Inggris

Pelatih asal Portugal itu menanggapi polemik kepergian Leao

Tim Milan tiba di Kota Perth, Australia, pada hari Senin untuk memulai persiapan menghadapi turnamen persahabatan yang dinantikan, yang diikuti oleh Milan, Inter, serta klub Palermo yang berlaga di Serie B Liga Italia.

Pelatih Ruben Amorim menyampaikan berbagai pernyataan dalam kemunculan medianya yang kedua sejak penunjukannya.

Milan secara resmi mengumumkan penunjukan Amorim sebagai pelatih baru pada pertengahan Juni lalu, menggantikan Massimiliano Allegri yang dipecat setelah kegagalan Rossoneri lolos ke Liga Champions Eropa pada akhir musim lalu.

  • Mengapa Milan Merekrut Amorim?

    Mengenai alasan manajemen Milan merekrutnya, Amorim menjelaskan: "Mereka menandatangani kontrak dengan saya karena merasa bahwa saya adalah orang yang tepat untuk gaya permainan yang saya inginkan. Mereka ingin bermain dengan cara yang sama, tetapi menurut saya mereka tidak hanya menandatangani kontrak dengan saya karena keberhasilan-keberhasilan saya, melainkan juga karena pengalaman saya bersama klub besar seperti Manchester United serta gagasan-gagasan yang saya bagikan selama pertemuan kami dengan Tuan Cardinale."

    Ia menambahkan: "Mereka memahami bahwa saya siap untuk tugas ini, tidak hanya berkat keberhasilan-keberhasilan saya sebelumnya, tetapi juga karena kegagalan-kegagalan saya. Menurut saya, hal itu sangat membantu dalam pertemuan-pertemuan tersebut."

    Amorim juga menyinggung sifat pekerjaan di klub Italia tersebut dengan mengatakan: "Ketika Anda menjadi pelatih Milan, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Saya rasa saya merasakan sedikit tekanan dari staf pendamping saya; mereka memberi tahu saya bahwa situasi di sini berbeda dan Anda harus menampilkan diri dengan cara yang berbeda." Ia melanjutkan: "Milan adalah kota mode, jadi Anda harus mewakili kota Anda dengan cara terbaik. Kami harus menghormati sejarah klub kami, dan bagian dari sejarah ini tidak hanya berkaitan dengan cara bermain, tetapi juga dengan bagaimana Anda menampilkan diri dan mewakili kota, dan saya akan melakukannya."

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  • Pengalaman United: Saya Melakukan Banyak Kesalahan

    Mengenai masa baktinya di Manchester United, Amorim berkata: "Itu tidak lagi penting sekarang. Ada sejarah, lalu sesuatu terjadi, keadaan berubah, dan kamu harus fokus pada tantangan berikutnya. Aku telah belajar banyak."

    Ia melanjutkan: "Sulit untuk menunjuk pada satu hal tertentu, tetapi hal penting yang aku ketahui dengan jelas adalah bahwa aku telah melakukan banyak kesalahan. Ketika kamu melakukan penilaian diri semacam ini dan menyadari bahwa itu bukan hanya kesalahan mereka, melainkan juga kesalahanku."

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  • Simbol Milan: Pesan yang Saling Berbalasan

    Amorim juga mengungkap komunikasinya dengan sejumlah legenda Milan: "Saya benar-benar merasa terhormat menjadi pelatih Manchester United pada waktu itu, tapi sekarang saya berada di Milan. Saya berbicara dengan beberapa tokoh di klub seperti Massaro dan Baresi; kami saling bertukar pesan, dan inilah hal yang paling penting untuk memahami kualitas klub dan sejarahnya."

    Ia melanjutkan: "Bagi saya, kali ini lebih mudah karena saya sudah menjadi pendukung Milan sejak kecil, dan saya memahami budaya klub serta sejarahnya. Tapi itu sudah menjadi masa lalu, dan tujuan kami adalah membangun masa depan yang baru. Mereka memilih saya karena suatu alasan, dan salah satu alasannya adalah saya suka melihat tim-tim yang sedang kesulitan; saya tahu ini sulit, tapi kami ingin membangun kembali sesuatu. Kami memiliki banyak hal yang sudah berada di tempat yang tepat, karena staf dan institusi berada dalam kondisi yang sangat baik. Dan jika ini menjadi perhentian terakhir saya, saya akan sangat bahagia, karena melatih klub ini adalah impian saya."

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  • "Kami membutuhkan pengalaman Modric"

    Terkait perpanjangan kontrak Luka Modric belakangan ini hingga tahun 2027, setelah menghabiskan satu musim di San Siro, Amorim berkomentar: "Yang saya lihat tahun lalu adalah pemain yang masih mampu bermain di level tertinggi. Ia tampil bagus sepanjang musim, begitu pula di Piala Dunia."

    Ia menambahkan: "Saya rasa kami membutuhkan pengalaman. Seperti yang Anda lihat, kami mendatangkan banyak pemain muda, dan agar mereka bisa sukses, kami harus menghadirkan pengalaman di sekitar mereka. Ini sangat penting, dan kami telah berupaya keras untuk terus mempertahankan Luka di tim kami. Saya rasa ia sangat bahagia. Kita berbicara tentang Milan, dan saya rasa semua orang ingin bermain di klub seperti klub kami, jadi kami harus melangkah maju dan bermain lebih baik untuk mencapai level yang berbeda."

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  • Kontroversi seputar Liao

    Di penghujung pembicaraannya, Amorim menjawab pertanyaan seputar masa depan Rafael Leao, yang menerima tawaran dan minat dari klub-klub Turki, khususnya Fenerbahce, dengan mengatakan: "Ini tidak terlalu rumit. Bagi saya, tim adalah hal yang paling penting. Saya akan berbicara dengan Rafa, Ramos, Saelemaekers, dan semua pemain yang kembali dari Piala Dunia."

    Ia melanjutkan: "Mereka semua tahu apa artinya bermain untuk klub seperti Milan. Saya tahu ada banyak spekulasi seputar para pemain kami, tetapi mereka adalah pemain kami sampai sesuatu terjadi. Sekali lagi, tujuannya adalah mempersiapkan tim untuk laga pertama. Semua pemain akan berlatih dan berjuang untuk mengamankan tempat mereka di laga tersebut, dan itu sudah pasti, bukan hal baru atau berbeda."

    Ia menutup: "Saya memperlakukan para pemain secara berbeda karena mereka adalah orang-orang yang berbeda, tetapi pada akhirnya aturan berlaku untuk semua orang, jadi soal ini sangat sederhana. Mari kita tidak memperumit keadaan; kita harus berlatih, bersenang-senang, membantu masyarakat, berbagi banyak hal dengan para suporter kami, dan bersiap untuk musim ini."

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