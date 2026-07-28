Mengenai alasan manajemen Milan merekrutnya, Amorim menjelaskan: "Mereka menandatangani kontrak dengan saya karena merasa bahwa saya adalah orang yang tepat untuk gaya permainan yang saya inginkan. Mereka ingin bermain dengan cara yang sama, tetapi menurut saya mereka tidak hanya menandatangani kontrak dengan saya karena keberhasilan-keberhasilan saya, melainkan juga karena pengalaman saya bersama klub besar seperti Manchester United serta gagasan-gagasan yang saya bagikan selama pertemuan kami dengan Tuan Cardinale."

Ia menambahkan: "Mereka memahami bahwa saya siap untuk tugas ini, tidak hanya berkat keberhasilan-keberhasilan saya sebelumnya, tetapi juga karena kegagalan-kegagalan saya. Menurut saya, hal itu sangat membantu dalam pertemuan-pertemuan tersebut."

Amorim juga menyinggung sifat pekerjaan di klub Italia tersebut dengan mengatakan: "Ketika Anda menjadi pelatih Milan, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Saya rasa saya merasakan sedikit tekanan dari staf pendamping saya; mereka memberi tahu saya bahwa situasi di sini berbeda dan Anda harus menampilkan diri dengan cara yang berbeda." Ia melanjutkan: "Milan adalah kota mode, jadi Anda harus mewakili kota Anda dengan cara terbaik. Kami harus menghormati sejarah klub kami, dan bagian dari sejarah ini tidak hanya berkaitan dengan cara bermain, tetapi juga dengan bagaimana Anda menampilkan diri dan mewakili kota, dan saya akan melakukannya."

Baca juga: Pique memicu kontroversi soal transfer-transfer Madrid, dan mengungkap sisi lain dari kehidupan Yamal