Di penghujung pembicaraannya, Amorim menjawab pertanyaan seputar masa depan Rafael Leao, yang menerima tawaran dan minat dari klub-klub Turki, khususnya Fenerbahce, dengan mengatakan: "Ini tidak terlalu rumit. Bagi saya, tim adalah hal yang paling penting. Saya akan berbicara dengan Rafa, Ramos, Saelemaekers, dan semua pemain yang kembali dari Piala Dunia."
Ia melanjutkan: "Mereka semua tahu apa artinya bermain untuk klub seperti Milan. Saya tahu ada banyak spekulasi seputar para pemain kami, tetapi mereka adalah pemain kami sampai sesuatu terjadi. Sekali lagi, tujuannya adalah mempersiapkan tim untuk laga pertama. Semua pemain akan berlatih dan berjuang untuk mengamankan tempat mereka di laga tersebut, dan itu sudah pasti, bukan hal baru atau berbeda."
Ia menutup: "Saya memperlakukan para pemain secara berbeda karena mereka adalah orang-orang yang berbeda, tetapi pada akhirnya aturan berlaku untuk semua orang, jadi soal ini sangat sederhana. Mari kita tidak memperumit keadaan; kita harus berlatih, bersenang-senang, membantu masyarakat, berbagi banyak hal dengan para suporter kami, dan bersiap untuk musim ini."
Baca juga: Momen Brasil merangkum segalanya: Pelatih Maroko menentukan bagaimana Bouaddi bisa sukses di Real atau City