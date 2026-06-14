Pertemuan daring yang berlangsung sepanjang pekan ini, saat Amorim berada di Lisbon, serta kemarin, sangatlah penting. Di balik pencalonan mantan pemain Sporting ke Milan, terlepas dari bantahan yang ada, terdapat juga peran Jorge Mendes: para perantara yang mendorong pelatih asal Portugal tersebut dekat dengan sang agen super, yang konon juga telah mengajukan paket yang sangat luas terkait bursa transfer dan keberlanjutan ekonomi kepada klub, meskipun sang agen super bukanlah perwakilan resmi sang pelatih—peran tersebut dipegang oleh agensi independen AS1—namun tetap memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat melalui mandat perantara. Peran yang sering ia jalankan dalam negosiasi bursa transfer, ketika ia secara resmi disewa oleh klub untuk memfasilitasi transaksi yang rumit, bertindak sebagai fasilitator atau konsultan eksternal, terlepas dari apakah ia merupakan agen langsung sang pelatih atau pemain.







