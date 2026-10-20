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Amerika Serikat pecahkan rekor-rekor Piala Dunia lewat kemenangan mencengangkan 17-0 atas Samoa
Awal yang memecahkan rekor bagi Amerika Serikat
Amerika Serikat mengawali kiprah mereka di Piala Dunia dengan cara spektakuler pada Senin, mencatatkan kemenangan 17-0 atas Samoa yang memecahkan rekor. Hasil ini melampaui rekor sebelumnya untuk selisih kemenangan terbesar di Piala Dunia sepak bola 11 lawan 11, yakni kemenangan 16-0 Maroko atas Kaledonia Baru di turnamen putra U-17.
Sepuluh pemain berbeda mencetak gol bagi Amerika Serikat. Mereka mendominasi pertandingan sejak awal hingga akhir, melepaskan 58 tembakan dan unggul 9-0 saat turun minum.
DiMaria samai torehan enam gol Haaland
DiMaria, yang telah berkomitmen untuk bermain di North Carolina, mencetak gol pertamanya pada menit ke-63 dan secara luar biasa menuntaskan pertandingan dengan enam gol. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak enam gol dalam satu pertandingan di putaran final turnamen FIFA sejak Erling Haaland mencetak sembilan gol di Piala Dunia U-20 Putra. "Itu sangat berarti; dia adalah inspirasi," kata DiMaria. "Menjadi pemain berikutnya setelah dia merupakan kehormatan besar. Saya sangat bersyukur rekan-rekan setim bisa menemukan saya di posisi yang tepat."
Crinion puji skuad yang menorehkan sejarah
Penjaga gawang Samoa Susahna Peacock melakukan 13 penyelamatan dalam pertandingan tersebut, sementara Carolina Reyna dan Loradana Paletta masing-masing mencetak dua gol untuk Amerika Serikat. FIFA baru-baru ini menambah jumlah peserta turnamen dari 16 menjadi 24 tim dengan tujuan memprioritaskan pengembangan pemain muda di seluruh dunia. Perubahan ini membuat lebih banyak negara tampil untuk pertama kalinya dan menghasilkan skor-skor yang timpang.
Meski menang dengan selisih gol yang sangat besar, pelatih kepala Ciara Crinion mengungkapkan rasa puas yang luar biasa. "Saya tidak tahu [kami sedang memecahkan rekor], tetapi saya sangat bangga dengan kelompok ini dan senang mereka memiliki pencapaian seperti itu yang melekat pada nama mereka," kata Crinion.
Bersiap menghadapi tantangan berikutnya di fase grup
Amerika Serikat akan berupaya melanjutkan momentum bersejarah ini saat menghadapi Kenya dalam laga fase grup berikutnya pada Kamis. Kenya kalah 3-0 dari China pada laga pembukanya, sehingga kedua tim sama-sama sangat membutuhkan hasil positif seiring berjalannya turnamen di Maroko.
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