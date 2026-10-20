Penjaga gawang Samoa Susahna Peacock melakukan 13 penyelamatan dalam pertandingan tersebut, sementara Carolina Reyna dan Loradana Paletta masing-masing mencetak dua gol untuk Amerika Serikat. FIFA baru-baru ini menambah jumlah peserta turnamen dari 16 menjadi 24 tim dengan tujuan memprioritaskan pengembangan pemain muda di seluruh dunia. Perubahan ini membuat lebih banyak negara tampil untuk pertama kalinya dan menghasilkan skor-skor yang timpang.

Meski menang dengan selisih gol yang sangat besar, pelatih kepala Ciara Crinion mengungkapkan rasa puas yang luar biasa. "Saya tidak tahu [kami sedang memecahkan rekor], tetapi saya sangat bangga dengan kelompok ini dan senang mereka memiliki pencapaian seperti itu yang melekat pada nama mereka," kata Crinion.