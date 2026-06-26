Profilnya sempat dipertimbangkan secara serius oleh Milan sebagai calon pengganti Massimiliano Allegri, bersama dengan Oliver Glasner, Matthias Jaissle, dan Andoni Iraola. Pencalonannya untuk posisi pelatih Milan (yang akhirnya dipercayakan kepada Ruben Amorim) didukung, bersama dengan pencalonan direktur olahraga Ramon Planes, oleh penasihat senior Zlatan Ibrahimovic, namun Mauricio Pochettino kini memiliki peluang besar untuk melanjutkan petualangannya sebagai pelatih tim nasional Amerika Serikat.
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Amerika Serikat menawarkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun kepada pelatih Pochettino: ia sempat menjadi kandidat untuk posisi pelatih Milan sebelum Amorim
PENAWARAN
Menurut laporan yang dihimpun oleh The Athletic, Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat dilaporkan telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak kepada pelatih asal Argentina tersebut hingga Piala Dunia 2030. Tawaran tersebut konon telah diajukan bahkan sebelum tim ini berlaga di edisi Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini, dan jelas semakin relevan mengingat performa yang ditunjukkan sejauh ini oleh tim asuhan Pulisic dan rekan-rekannya. Amerika Serikat telah memastikan lolos secara matematis ke babak 16 besar setelah dua pertandingan pertama di fase grup, dan meskipun mengalami kekalahan di menit-menit akhir dari Turki pada pertandingan terakhir, mereka tetap mengamankan posisi pertama, yang akan mempertemukan mereka dengan Bosnia pada pertandingan sistem gugur pertama.
TANGGAPAN SETELAH PIALA DUNIA
Selama kariernya sebagai pelatih, Mauricio Pochettino pernah melatih Espanyol dari tahun 2009 hingga 2013, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Inggris untuk memimpin Southampton dan Tottenham. Sebelum memulai pengalaman pertamanya sebagai pelatih tim nasional, ia pernah melatih Paris Saint-Germain pada musim 2021/2022 dan Chelsea pada musim 2023/2024. Menurut laporan The Athletic, jawaban pasti dari Pochettino diharapkan akan diberikan setelah Piala Dunia berakhir.