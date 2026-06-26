Menurut laporan yang dihimpun oleh The Athletic, Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat dilaporkan telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak kepada pelatih asal Argentina tersebut hingga Piala Dunia 2030. Tawaran tersebut konon telah diajukan bahkan sebelum tim ini berlaga di edisi Piala Dunia yang sedang berlangsung saat ini, dan jelas semakin relevan mengingat performa yang ditunjukkan sejauh ini oleh tim asuhan Pulisic dan rekan-rekannya. Amerika Serikat telah memastikan lolos secara matematis ke babak 16 besar setelah dua pertandingan pertama di fase grup, dan meskipun mengalami kekalahan di menit-menit akhir dari Turki pada pertandingan terakhir, mereka tetap mengamankan posisi pertama, yang akan mempertemukan mereka dengan Bosnia pada pertandingan sistem gugur pertama.