Amerika menanti-nantikan hal ini - tetapi apakah Mauricio Pochettino dan "Generasi Emas" Tim Nasional Sepak Bola AS sudah siap menghadapi momen Piala Dunia mereka?

"Kami adalah Amerika Serikat," katanya. "Kami akan berhadapan dengan Belgia dan Portugal. Saya yakin Belgia dan Portugal memiliki beberapa pemain yang masuk dalam 100 besar pemain dunia. Saya rasa kami tidak punya itu. Itulah mengapa bagus untuk bertanding melawan tim-tim seperti ini."

Itu adalah pengingat yang jelas tentang levelnya. Itu juga semacam peringatan bagi generasi bintang Amerika, yang, bahkan setelah sekian lama, masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan.

Sudah hampir satu dekade sejak 'generasi emas' itu mulai muncul, dan dalam beberapa hal, mereka sudah memenuhi julukan itu. AC Milan, Juventus, Monaco, dan PSV hanyalah beberapa klub yang saat ini diwakili oleh pemain Amerika. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan penghormatan di Eropa, kelompok bintang AS saat ini telah melakukan bagiannya untuk mendapatkannya, dengan memenangkan beberapa trofi terbesar dalam sepak bola.

Namun, di tanah air, masih ada begitu banyak pertanyaan apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi. Meskipun mereka telah meraih banyak prestasi sebagai individu, kesuksesan tim masih sulit diraih. Timnas AS ini belum melampaui prestasi pendahulunya di level internasional. Bakat para pemainnya tak tertandingi, namun, dibandingkan dengan mereka yang membuka jalan, mereka belum meraih apa pun.

Dalam beberapa hal, semua itu tidak penting. Pada akhirnya, generasi ini telah dipersiapkan untuk satu momen, atau lebih tepatnya, satu turnamen. Jadi, saat Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, inilah saatnya mereka, saat di mana warisan akan ditulis dan permainan ini, mungkin, akan berubah selamanya.

Tidak ada lagi waktu untuk alasan. Mereka bukan lagi pemuda yang masih mencari jalan di dunia sepak bola, bukan lagi yang diabaikan, diremehkan, atau kurang berpengalaman. Segalanya telah sejalan untuk musim panas ini, di mana sebagian besar bintang teratas sepak bola Amerika akan turun ke lapangan di puncak karier mereka di turnamen terbesar dalam sejarah olahraga ini.

Jadi, apakah generasi emas ini bisa... ya, menjadi emas? Ini adalah alur cerita yang menentukan dalam sepak bola Amerika - bukan hanya musim panas ini, tetapi sepanjang dekade ini.