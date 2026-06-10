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USMNT Golden GenerationGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Amerika menanti-nantikan hal ini - tetapi apakah Mauricio Pochettino dan "Generasi Emas" Tim Nasional Sepak Bola AS sudah siap menghadapi momen Piala Dunia mereka?

Analysis
USA
World Cup
C. Pulisic
T. Adams
W. McKennie
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Paraguay

Pada bulan Maret, setelah tim nasional pria AS mengalami dua kekalahan memalukan berturut-turut dari Belgia dan Portugal, Mauricio Pochettino secara terbuka mengkritik para pemain yang dimilikinya. Apakah kritik terbuka itu dilontarkan dengan tulus atau semata-mata untuk memotivasi, hanya Pochettino yang tahu. Satu-satunya hal yang pasti adalah penilaiannya sangat blak-blakan: timnya, pemain per pemain, tidak sebagus tim-tim elit.

"Kami adalah Amerika Serikat," katanya. "Kami akan berhadapan dengan Belgia dan Portugal. Saya yakin Belgia dan Portugal memiliki beberapa pemain yang masuk dalam 100 besar pemain dunia. Saya rasa kami tidak punya itu. Itulah mengapa bagus untuk bertanding melawan tim-tim seperti ini."

Itu adalah pengingat yang jelas tentang levelnya. Itu juga semacam peringatan bagi generasi bintang Amerika, yang, bahkan setelah sekian lama, masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan.

Sudah hampir satu dekade sejak 'generasi emas' itu mulai muncul, dan dalam beberapa hal, mereka sudah memenuhi julukan itu. AC Milan, Juventus, Monaco, dan PSV hanyalah beberapa klub yang saat ini diwakili oleh pemain Amerika. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan penghormatan di Eropa, kelompok bintang AS saat ini telah melakukan bagiannya untuk mendapatkannya, dengan memenangkan beberapa trofi terbesar dalam sepak bola.

Namun, di tanah air, masih ada begitu banyak pertanyaan apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi. Meskipun mereka telah meraih banyak prestasi sebagai individu, kesuksesan tim masih sulit diraih. Timnas AS ini belum melampaui prestasi pendahulunya di level internasional. Bakat para pemainnya tak tertandingi, namun, dibandingkan dengan mereka yang membuka jalan, mereka belum meraih apa pun.

Dalam beberapa hal, semua itu tidak penting. Pada akhirnya, generasi ini telah dipersiapkan untuk satu momen, atau lebih tepatnya, satu turnamen. Jadi, saat Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, inilah saatnya mereka, saat di mana warisan akan ditulis dan permainan ini, mungkin, akan berubah selamanya.

Tidak ada lagi waktu untuk alasan. Mereka bukan lagi pemuda yang masih mencari jalan di dunia sepak bola, bukan lagi yang diabaikan, diremehkan, atau kurang berpengalaman. Segalanya telah sejalan untuk musim panas ini, di mana sebagian besar bintang teratas sepak bola Amerika akan turun ke lapangan di puncak karier mereka di turnamen terbesar dalam sejarah olahraga ini.

Jadi, apakah generasi emas ini bisa... ya, menjadi emas? Ini adalah alur cerita yang menentukan dalam sepak bola Amerika - bukan hanya musim panas ini, tetapi sepanjang dekade ini.

  • Weston McKennie USMNT Team 11042017

    Menyerahkan tongkat estafet

    Untuk memahami bagaimana sebuah 'generasi emas' terbentuk, Anda harus memahami dari mana semuanya bermula. Bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT), momen itu terjadi pada tahun 2017, meskipun fondasinya telah diletakkan jauh sebelum itu.

    Pada 10 Oktober 2017, USMNT gagal lolos ke Piala Dunia 2018 setelah malam yang mengerikan di Couva. Kekalahan dari Trinidad & Tobago menandai momen terburuk dalam sejarah program ini. Tidak ada penjelasan, tidak ada rasionalisasi, dan tidak ada pembenaran atas kegagalan itu. Itu adalah momen yang perlu mengubah arah sepak bola Amerika - dan memang begitu.

    Satu bulan setelah kegagalan itu, USMNT berkumpul kembali di Leira, Portugal, dengan semangat untuk membalik halaman. Kamp tersebut menandai debut dua pemain yang nantinya akan menjadi wajah tim ini: Tyler Adams dan Weston McKennie. Bersama rekan setim masa muda mereka, Christian Pulisic, Adams dan McKennie secara tidak resmi menerima tongkat estafet selama perjalanan tersebut. McKennie, yang menandai debutnya dengan sebuah gol, berusia 19 tahun. Adams baru berusia 18 tahun.

    "Dipanggil ke kamp itu setelah kami gagal lolos ke Piala Dunia, saya pikir itu menjadi panggilan bangun bagi kami berdua," kata Adams kepada GOAL pada 2024. "Mereka mengandalkan kami berdua untuk masuk dan mencoba mengubah narasi tentang apa itu Sepak Bola AS. Saya pikir kami berdua melihat momen itu sebagai momen besar.

    "Kami sekamar di kamp itu, dan kami sangat menikmati waktu itu karena kami berdua merasa 'Ya, kami pantas berada di sini', tapi kami hanya tertawa satu sama lain seperti, 'Aku tidak percaya mereka mengandalkan kami sekarang untuk mengubah segalanya'. Sekarang, kami menengok ke belakang dan kami adalah orang-orang itu. Banyak hal yang telah berubah."

    Selama tahun-tahun berikutnya, potongan-potongan puzzle lainnya pun jatuh pada tempatnya. Pulisic tentu saja sudah mapan sebagai bagian dari siklus sebelumnya, sementara Tim Weah dan Antonee Robinson bergabung pada 2018. Sergino Dest muncul setahun kemudian, dan tahun 2020 membawa kedatangan Brenden Aaronson, Chris Richards, Gio Reyna, Mark McKenzie, dan Yunus Musah. Matt Turner dan Ricardo Pepi langsung memberikan dampak setelah debut pada 2021, sementara Joe Scally, Haji Wright, dan Malik Tillman bergabung pada 2022.

    Selama tahun-tahun tersebut, AS membangun kumpulan pemain yang sepenuhnya baru, yang dipimpin oleh sekelompok pemain berusia 20-an yang ingin membuktikan diri, dan kesempatan pertama mereka untuk benar-benar membuktikan nilai mereka datang di Qatar. Mereka tiba di Piala Dunia pada November itu sebagai salah satu tim termuda di turnamen tersebut, siap untuk ujian nyata pertama mereka melawan yang terbaik.

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  • Tyler Adams USMNT NetherlandsGetty Images

    Kalah, tapi tidak menyerah

    Pada akhirnya, bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat berhasil memenuhi ekspektasi di Piala Dunia 2022. Mereka lolos dari fase grup, bahkan bisa dibilang tampil lebih baik dari yang diperkirakan banyak orang.

    Mereka bisa, dan mungkin seharusnya, mengalahkan Wales di pertandingan pembuka, namun harus menerima penalti di menit-menit akhir dan berakhir imbang 1-1. Lini tengah mereka kemudian berhadapan langsung dengan para bintang Inggris dalam pertandingan yang berlangsung sengit dan berakhir imbang 0-0, sebelum pertandingan hidup-mati melawan Iran. Pulisic menjadi pahlawan, mengorbankan tubuhnya untuk menyarangkan bola ke gawang dan memastikan tempat di babak gugur.

    Dalam laga babak 16 besar melawan Belanda, USMNT menyadari ada tingkatan. Kesalahan yang tak dihukum di fase grup langsung dimanfaatkan habis-habisan oleh Belanda. Kalah 3-1, hal itu menjadi pelajaran bagi USMNT muda yang menunjukkan potensi bagus, tapi belum hebat.

    "Saya pikir, baik secara individu maupun kolektif, kami semua sangat, sangat muda dan mungkin sedikit kurang berpengalaman saat itu," kata Reyna tentang kekalahan tersebut. "Pada akhirnya, kami kebetulan berhadapan dengan tim Belanda yang sedikit lebih berpengalaman, sedikit lebih baik, dan sedikit lebih cerdik dalam permainan, dan pada akhirnya, itu hampir terlalu berat bagi kami."

    Reyna, tentu saja, menjadi sorotan utama di Piala Dunia itu. Keretakan hubungannya dengan manajer Gregg Berhalter menjadi legenda buruk, tetapi itu adalah fase dalam kariernya yang ingin dia tinggalkan. Dia telah belajar dan berkembang, katanya, begitu pula rekan-rekannya.

    Selama bertahun-tahun, komposisi pemain USMNT telah berubah, tetapi kelompok inti sebagian besar tetap sama. Kadang-kadang, itu adalah berkah; di lain waktu, itu adalah kutukan. Pada akhirnya, kutukan itu menang di tengah siklus Piala Dunia ini, itulah sebabnya Mauricio Pochettino didatangkan untuk mengambil tindakan tegas dan membangun sesuatu yang baru.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Siklus yang penuh lika-liku

    Periode awal setelah Piala Dunia 2022 berjalan cukup bergejolak. Kontrak Berhalter berakhir, dan di tengah perselisihan publiknya dengan keluarga Reyna, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan evaluasi ulang. Setelah menjalani proses evaluasi tersebut sepanjang sebagian besar tahun 2023, Berhalter akhirnya kembali, siap memimpin tim menuju siklus kedua dan Piala Dunia di kandang sendiri.

    Namun, hal itu tidak berjalan sesuai rencana.

    Setelah AS tersingkir di babak penyisihan grup Copa America 2024, menjadi tuan rumah pertama yang tersingkir sedini itu dalam kompetisi tersebut, era Berhalter berakhir. Beberapa bulan kemudian, dengan sambutan yang wajar, era Pochettino dimulai.

    Awalnya berjalan lancar, ditandai dengan kemenangan di berbagai ajang. Namun, pada Maret 2025, segalanya runtuh di final CONCACAF Nations League. Kekalahan dari Panama di semifinal dan Kanada di pertandingan perebutan tempat ketiga menandai kali pertama AS gagal memenangkan kompetisi tersebut. Hal ini juga memicu perubahan budaya.

    Bagian dari perubahan itu, kata Pochettino, adalah untuk mengingatkan para pemain bahwa posisi mereka tidak dijamin. Baik itu generasi emas atau bukan, setiap pemain tim nasional tiba-tiba harus berjuang untuk tempatnya. Pochettino menuntut agar sikap berubah, agar komitmen dan usaha dihargai. Pada akhirnya, ia menuntut agar gagasan bahwa skuad 2026 hanyalah versi yang dimodifikasi dari tim 2022 ditolak.

    "Jika kamu datang ke kamp dan ingin menghabiskan waktu santai, bermain golf, makan malam, mengunjungi keluargaku, atau teman-temanku, apakah itu budaya yang ingin kita ciptakan?" kata Pochettino musim panas lalu. "Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Yang ingin kita lakukan adalah pergi ke tim nasional, tiba di sana, dan fokus sepenuhnya, serta menghabiskan semua fokus dan energi kita untuk tim nasional. Jika kita ingin menjadi baik dalam satu tahun ke depan, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari yang paling penting."

    Meskipun manajer memiliki pandangan baru, persiapan menuju Piala Emas 2025 tidak berjalan sesuai rencana. Pulisic meminta untuk tidak ikut dalam turnamen, tetapi ingin bermain dalam dua pertandingan persahabatan pra-turnamen. Pochettino tidak mau mengalah dan mencoretnya sepenuhnya, memicu perselisihan publik yang besar dengan wajah program tersebut.

    Musah juga meminta untuk tinggal di rumah. Namun, ia tidak pernah kembali dan akhirnya tidak masuk dalam skuad Piala Dunia. McKennie, setelah menghabiskan musim panas bermain di Piala Dunia Klub, kemudian absen dalam pemusatan latihan September. Scally dan Reyna juga tidak kembali hingga musim gugur.

    Sementara itu, wajah-wajah baru diperkenalkan dan memanfaatkan kesempatan mereka. Folarin Balogun telah bergabung lebih awal dalam siklus ini dan sudah mapan jauh sebelum 2025, tetapi wajah-wajah baru seperti Alex Freeman, Sebastian Berhalter, dan Matt Freese membangun momentum dari penampilan mereka di Gold Cup untuk menjadi kontributor reguler dan, pada akhirnya, anggota kunci skuad Piala Dunia.

    Semua ini telah menghasilkan tim USMNT yang lebih kompetitif, yang menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan reputasi dan prestasi masa lalu. Selama bertahun-tahun, misi Gregg Berhalter adalah memberdayakan pemain, membuat mereka merasa sebagai bagian kunci dari tim yang menentukan arah sepak bola Amerika. Namun, hal itu telah menyebabkan rasa puas diri, itulah mengapa Pochettino perlu merombak semuanya dan membangunnya kembali.

    Meskipun demikian, masih ada efek positif yang tersisa dari era Berhalter, yaitu hubungan yang terjalin di antara para pemain yang telah melalui semuanya.

  • Gio Reyna, USMNTGetty

    Manfaat persaudaraan

    Saat skuad USMNT berkumpul di Atlanta menjelang Piala Dunia, semua orang berkumpul dengan penuh kegembiraan untuk salah satu rekan setim mereka. Aaronson akan menikah dan, setelah mendapat izin dari Pochettino, ia dapat meninggalkan pemusatan latihan selama kurang dari 48 jam untuk menghadiri pernikahannya sendiri. Ini adalah peristiwa terbaru dalam deretan panjang peristiwa hidup bagi sekelompok pemain yang telah melalui banyak hal.

    Aaronson, seperti banyak pemain senior lainnya, kini telah menikah. Adams, Richards, Turner, dan McKenzie termasuk di antara para ayah dalam tim. Para pemain telah pindah klub, biasanya ke negara lain, dan melihat hidup mereka berubah. Bagi banyak dari mereka, USMNT telah menjadi satu-satunya hal yang tetap.

    Jadi, ketika hal yang konstan itu menjadi sedikit kurang pasti karena keputusan Pochettino, mereka semua berjuang untuk kembali. Hal itu terlalu berarti untuk dilewatkan.

    "Saya senang melihat semua teman-teman saya di sini," kata Weah kepada GOAL pada Maret. "Wes [McKennie] dan saya memiliki hubungan yang dekat, dan kami masih begitu, tapi dulu saya sering berkunjung ke rumahnya. Kami sebagai saudara dan berada di tim yang sama adalah pengalaman yang indah. Kami benar-benar saling mencintai, dan hubungan ini akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan, bahkan setelah kami berhenti bermain.

    "Menemukan semua saudara saya kembali di kamp, itu selalu berkah. Kami memiliki hubungan yang sangat erat. Saya mengenal beberapa dari mereka sejak kami masih anak-anak. Saya dan Tyler [Adams] dulu rival [saat remaja], dan kemudian dia merekrut saya untuk bergabung dengan Red Bulls. Tyler sama seperti sekarang. Tyler adalah sosok yang tangguh. Kami benar-benar tumbuh bersama."

    Banyak anggota kelompok ini bermain bersama di tim muda jauh sebelum debut mereka di USMNT. McKennie, Adams, Pulisic, Wright, dan Alejandro Zendejas, misalnya, pernah menjadi rekan setim saat remaja sebelum lolos ke Piala Dunia ini. Lolos ke Piala Dunia adalah pengalaman yang luar biasa bagi kebanyakan pemain, tetapi melakukannya bersama teman-teman masa kecil sungguh istimewa.

    "Saya sering bilang ke banyak orang, seperti, ada banyak orang yang kamu temui, dan kamu jumpai, dan kamu tidak akan pernah bicara lagi dengan mereka seumur hidupmu setelah berhenti bermain," kata Adams kepada GOAL pada musim semi. "Bagi saya, semua pemain tim nasional ini, mereka adalah orang-orang saya. Mereka adalah orang-orang yang akan saya undang ke pernikahan saya. Mereka adalah orang-orang yang pernikahan mereka akan saya hadiri. Itu menunjukkan seberapa dekat kami dan bagaimana kami telah tumbuh bersama selama bertahun-tahun.

    Reyna menambahkan: "Semua orang benar-benar menikmati kebersamaan dengan semua orang di tim ini. Itulah yang saya sukai dari kembali ke tim ini. Di lapangan, Anda bisa melihat bahwa kami benar-benar bermain untuk satu sama lain setiap saat."

    Namun, musim panas ini, mereka tidak bermain untuk satu sama lain; mereka bermain untuk sebuah negara, dan mereka tahu apa artinya itu.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tanggung Jawab

    Tak ada keraguan lagi mengenai peran tim ini dalam warisan sejarah Piala Dunia kali ini. Sepak bola masih merupakan olahraga yang terus berkembang di Amerika, dan musim panas ini menawarkan peluang tak tertandingi untuk mempercepat pertumbuhan tersebut. Jika sepak bola Amerika ingin melangkah maju secara signifikan, hal itu kemungkinan besar harus terjadi pada tahun 2026. Artinya, para pemain dalam skuad USMNT ini memikul beban tidak hanya harapan dan impian pribadi mereka, tetapi juga masa depan olahraga dan negara mereka.

    Richards merasakan hal itu saat pulang kampung baru-baru ini ketika dia berbicara dengan seorang orang tua di Alabama.

    "Dia berkata, 'Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk sepak bola di Birmingham. Ada begitu banyak anak yang tidak akan pernah memegang bola sepak sampai mereka melihat bahwa itu mungkin,'" kata Richards kepada GOAL sambil tersenyum. "Bagi saya, itu berarti lebih dari trofi apa pun yang pernah saya menangkan. Itu berarti lebih dari pertandingan apa pun yang pernah saya menangkan. Saya tahu bahwa saya telah menunjukkan kepada anak-anak dari latar belakang serupa bahwa semuanya mungkin."

    Itulah alasan utama mengapa tim ini melakukan apa yang mereka lakukan. Itulah mengapa mereka tetap tinggal menandatangani ratusan tanda tangan setelah sesi latihan terbuka pada Senin di Irvine. Itulah mengapa tim ini tidak menghindar dari wawancara, pembuatan konten, atau peluang sponsor selama berbulan-bulan. Ini adalah momen untuk menarik perhatian publik, baik di dalam negeri maupun luar negeri - dan momen seperti ini tidak datang sering-sering.

    "Saya pikir bagi kami semua, sebagai pemain sepak bola AS, kami selalu merasa tanggung jawab itu setiap kali kami melangkah ke lapangan: untuk mengembangkan permainan, menjangkau komunitas kami, dan terus berjuang," kata Turner. "Saya pikir tidak diragukan lagi bahwa pemain sepak bola AS memiliki stigma di mata dunia atau para penggemar. 'Kami tidak tahu apa yang kami bicarakan, kami tidak tahu ini, kami tidak tahu itu'. Kenyataannya, ada banyak cinta untuk olahraga ini di negara ini.

    "Kami memahami tanggung jawab mewakili tim nasional kami di panggung global, dan itu muncul setiap kali kami melangkah ke lapangan. Sekarang, jelas, di momen Piala Dunia ini, kami memahami bahwa ini bisa menjadi penentu. Ini bisa mengubah segalanya. Ini bisa mengubah olahraga yang sangat kami cintai di negara ini. Jadi, tentu saja, kami merasakan tanggung jawab itu. Tapi, seperti yang saya katakan, kami selalu memilikinya, apa pun yang terjadi."

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Harapan

    Hal itu tentu saja membawa kita pada pertanyaan besar: Apakah mereka sudah siap untuk ini? Apakah kelompok ini, 'generasi emas' ini, sudah siap memikul tanggung jawab yang telah menumpuk selama hampir delapan tahun? Dan seperti apa sebenarnya bentuk kesuksesan itu?

    Saat USMNT meninggalkan lapangan di Qatar, ada alasan untuk sangat optimis. Kini, tiga setengah tahun kemudian, dapat dikatakan bahwa kemajuannya tidaklah linier — dan itu masih merupakan pernyataan yang halus.

    Apakah tim ini adalah tim terbaik yang pernah dibentuk AS? Mungkin saja, tetapi bisa juga ternyata tim ini tidak jauh lebih baik dari tim yang dibentuk empat tahun lalu.

    'Generasi emas' dan warisan tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di antara Piala Dunia; mereka ditentukan oleh apa yang terjadi di dalamnya. Kegagalan siklus 2026 akan menjadi catatan kaki jika AS berhasil melaju jauh di turnamen tersebut. Cerita tim ini tidak ditulis di Nations League atau Gold Cup; cerita itu akan ditulis dalam dua minggu ke depan, melawan Paraguay, Australia, dan Turkiye, dan mungkin juga dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya.

    Piala Dunia ini adalah puncak dari perjalanan hampir sembilan tahun, yang dimulai ketika AS merombak segalanya setelah gagal lolos ke turnamen 2018. Para pemain telah dipersiapkan untuk momen ini, dan sebuah generasi telah muncul sebagai generasi yang dapat mengubah sepak bola Amerika selamanya.

    Bisakah mereka? Atau, yang lebih penting, akankah mereka melakukannya? Kita akan segera mengetahuinya.

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