Ambrosini setelah laga Lazio vs Milan: "Apakah Rossoneri berpeluang meraih gelar juara? Mereka lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama"

Saat menganalisis pertandingan Lazio vs Milan di studio DAZN, mantan gelandang Rossoneri Massimo Ambrosini mengomentari kekalahan tim asuhan Allegri yang, dengan kekalahan ini, mungkin sudah pasti tersingkir dari perebutan gelar juara: "Bukan tidak mungkin untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara, tapi setelah apa yang terjadi malam ini, hal itu tentu saja sangat sulit. Saat ini, Milan lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, terlepas dari komentar dan prospek, tim Allegri harus fokus untuk mempertahankan kualifikasi ke Liga Champions musim depan."