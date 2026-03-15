Gol dari Gustav Isaksen menghambat laju Milan menuju posisi teratas. Rossoneri kalah 0-1 di Olimpico melawan Lazio, gol penentu dari pemain Denmark itu pada menit ke-26 babak pertama menjauhkan tim asuhan Allegri dari Inter: kemarin Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Atalanta, namun kekalahan Milan membuat mereka tetap unggul satu poin, dengan tim asuhan Chivu kini unggul 8 poin atas Rossoneri. Milan kalah setelah dua kemenangan beruntun melawan Cremonese dan tepatnya dalam derby melawan Inter; pertandingan berikutnya akan digelar di San Siro melawan Torino, sementara Inter akan bertanding di Firenze melawan tim asuhan Vanoli.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ambrosini setelah laga Lazio vs Milan: "Apakah Rossoneri berpeluang meraih gelar juara? Mereka lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama"
Saat menganalisis pertandingan Lazio vs Milan di studio DAZN, mantan gelandang Rossoneri Massimo Ambrosini mengomentari kekalahan tim asuhan Allegri yang, dengan kekalahan ini, mungkin sudah pasti tersingkir dari perebutan gelar juara: "Bukan tidak mungkin untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara, tapi setelah apa yang terjadi malam ini, hal itu tentu saja sangat sulit. Saat ini, Milan lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, terlepas dari komentar dan prospek, tim Allegri harus fokus untuk mempertahankan kualifikasi ke Liga Champions musim depan."
Iklan