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juve bremer spallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Ambrosini: "Juventus tampaknya tidak punya karakter untuk berusaha keluar dari situasi sulit"

Juventus
Serie A

Mantan gelandang itu menganalisis situasi Juventus saat ini.

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP

Massimo Ambrosini, mantan gelandang AC Milan dan timnas Italia, berbicara kepada DAZN soal situasi Juventus: "Saya melihat Juventus tampil sangat buruk, terutama pada babak pertama, saat mereka kewalahan menghadapi intensitas dan energi Genoa. Pada babak kedua, pertandingan berlangsung lebih berimbang, tetapi Juventus tidak pernah memberi kesan mampu bangkit dalam pertandingan itu".

  • Ambrosini menambahkan, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Saya melihat tim yang sedang kesulitan. Mereka belum padu dan memberi kesan tidak memiliki karakter yang diperlukan untuk berusaha keluar dari situasi sulit. Juventus kehilangan banyak pemain dan dalam situasi seperti ini dibutuhkan sesuatu yang lebih: itu terlihat pada babak pertama di Lecce, tetapi tidak hari ini."

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Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP