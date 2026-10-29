Ambrosini: "Juventus tampaknya tidak punya karakter untuk berusaha keluar dari situasi sulit"

Ambrosini menambahkan, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Saya melihat tim yang sedang kesulitan. Mereka belum padu dan memberi kesan tidak memiliki karakter yang diperlukan untuk berusaha keluar dari situasi sulit. Juventus kehilangan banyak pemain dan dalam situasi seperti ini dibutuhkan sesuatu yang lebih: itu terlihat pada babak pertama di Lecce, tetapi tidak hari ini."