Massimo Ambrosini, mantan gelandang AC Milan dan timnas Italia, berbicara kepada DAZN soal situasi Juventus: "Saya melihat Juventus tampil sangat buruk, terutama pada babak pertama, saat mereka kewalahan menghadapi intensitas dan energi Genoa. Pada babak kedua, pertandingan berlangsung lebih berimbang, tetapi Juventus tidak pernah memberi kesan mampu bangkit dalam pertandingan itu".
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Ambrosini: "Juventus tampaknya tidak punya karakter untuk berusaha keluar dari situasi sulit"
Pertandingan berikutnya
Ambrosini menambahkan, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Saya melihat tim yang sedang kesulitan. Mereka belum padu dan memberi kesan tidak memiliki karakter yang diperlukan untuk berusaha keluar dari situasi sulit. Juventus kehilangan banyak pemain dan dalam situasi seperti ini dibutuhkan sesuatu yang lebih: itu terlihat pada babak pertama di Lecce, tetapi tidak hari ini."
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