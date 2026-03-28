Ambrosini: "Gattuso telah memberi saya janji, saya harap dia menepatinya. Saya merasa terharu, baik sebagai orang Italia maupun sebagai teman"

"Pada tahun 1999, Rino bergabung dengan Milan dari Salernitana, tepatnya pada musim panas setelah kami meraih gelar Scudetto bersama Zaccheroni. Kami berkenalan saat pemusatan latihan tim U-21: dia bertanya tentang Milan, sedangkan saya menanyakan tentang Skotlandia, tempat dia pernah bermain sebelum kembali ke Italia. Dia sangat haus akan pengetahuan, penuh antusiasme, dan memiliki keinginan yang kuat untuk menonjol. Selain itu, dia juga rendah hati dan berani. Sikapnya itu menular... Anda pasti akan menyukainya."

"Gattuso selalu mendengarkan apa yang dikatakan padanya, bahkan saat dia marah. Keras kepalanya tidak menghalanginya untuk menganalisis sebuah saran. Secara karakter, saat muda kami diikat oleh ambisi. Perasaan ini membuat kami bersaing untuk satu tempat di tim: dia bermain lebih banyak dariku dan seiring waktu aku menyadari bahwa itu adil. Namun, kami berdua sama-sama sangat mencintai apa yang kami lakukan dan seragam yang kami kenakan."

"Momen terindah? Tak terelakkan menyebut kemenangan karena itulah yang menyatukan kita. Jadi, mengangkat trofi Liga Champions di Athena adalah momen yang tak terlupakan. Namun, di luar lapangan pun kita akur: di pegunungan kita bertetangga dan saya harap, suatu saat nanti, bisa meyakinkannya untuk ikut berjalan-jalan bersama saya. Karena untuk ski, saya rasa dia tidak terlalu berbakat... (tertawa, red) Momen tersulit? Saat dia ingin menusuk punggung Pirlo dengan garpu sebagai lelucon dan aku menghalanginya... (tertawa, red). Tidak, ayolah, aku serius. Momen tersulit adalah saat aku membaca di koran bahwa dia mungkin akan meninggalkan Milan, tapi aku tidak percaya, jadi aku bertanya padanya apakah itu benar dan dia menjawab ya. Saya merasa sangat sedih. Dia telah memberi saya janji dan saya harap dia menepatinya. Dia mengatakan bahwa, jika lolos ke Piala Dunia, kita akan bersulang bersama. Saya menunggunya di pegunungan, jadi nanti... kita jalan-jalan."