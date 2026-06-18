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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Ambil langkah berikutnya' - Apakah Gio Reyna siap memainkan peran yang lebih besar di Tim Nasional AS (USMNT) pada Piala Dunia jika Christian Pulisic absen dalam laga melawan Australia?

Analysis
USA
G. Reyna
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

AS mungkin kehilangan seorang penyerang andalan — mungkinkah mereka mengandalkan Reyna untuk memberikan dorongan yang dibutuhkan dalam pertandingan kedua babak penyisihan grup?

SEATTLE -- Gol Gio Reyna menjadi penyemangat bagi para pendukungnya. Atau mungkin itu merupakan jawaban bagi para skeptis. Mungkin, hanya mungkin, itu adalah sesuatu yang lebih sederhana: momen istimewa bagi seorang pemain yang menghabiskan tiga setengah tahun untuk mempersiapkan penyelesaian akhir kelas dunia itu dengan bagian luar sepatunya.

Bagaimanapun cara Anda memandangnya, pada saat itu, rasanya Reyna telah mencapai puncaknya. Setelah lebih dari tiga tahun kisah Piala Dunia Reyna diwarnai oleh frustrasi dan kontroversi, ia akhirnya memiliki momen yang mengubah narasi: sebuah gol di Piala Dunia melawan Paraguay. Sebuah penyelesaian yang tercipta dalam salah satu hasil terbaik dalam sejarah timnya.

Kini, USMNT sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan lain yang bisa dikategorikan sebagai yang paling penting dalam sejarah tim: laga Piala Dunia melawan Australia di Seattle. Jika menang, AS akan berada di posisi terdepan untuk memenangkan grup, membuka peluang bagi tim untuk melaju di kandang sendiri seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kalah atau imbang, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Itulah garis tipis dalam Piala Dunia, bagaimanapun juga.

Namun, ada pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan di momen-momen krusial tersebut. Christian Pulisic tentu saja salah satunya, tetapi statusnya untuk pertandingan USMNT berikutnya masih belum pasti. Ada juga pemain lain yang tak kalah penting: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest – mereka semua telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan aksi yang dapat mengubah jalannya pertandingan.

Begitu pula dengan Reyna, yang membawa kita pada pertanyaan besar: dengan gol tersebut kini tercatat dalam riwayatnya, bisakah Reyna melangkah lebih jauh sebagai salah satu pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam skuad USMNT ini?

“Saya benar-benar ingin melangkah ke tahap berikutnya,” kata Reyna kepada GOAL awal bulan ini, “dan saya sangat yakin bisa melakukannya. Saya ingin tetap bugar. Saya melakukan banyak hal di luar lapangan untuk berusaha mempertahankan kondisi itu sebaik mungkin.

"Saya hanya benar-benar ingin memaksimalkan bakat yang saya miliki. Semoga, Piala Dunia ini menjadi awal yang baik untuk itu."

Awal yang baik itu terjadi saat melawan Paraguay, yang mungkin saja akan membuka jalan bagi Reyna untuk meraih lebih banyak lagi sebelum semuanya berakhir.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penampilan Paraguay

    Tak lama setelah mencetak gol terpenting dalam karier mudanya, Reyna mengakui sesuatu kepada media: dia belum cukup sering melepaskan tembakan. Orang-orang terdekatnya telah berusaha meyakinkannya untuk lebih sering melakukannya dalam beberapa pekan terakhir. Yang terpenting, mereka berusaha meningkatkan kepercayaan dirinya agar dia siap menghadapi momen-momen penentu dalam pertandingan.

    "Saya tahu saya punya tendangan yang bagus, tapi mungkin karena posisi saya, saya cenderung lebih dulu mencari umpan," kata Reyna setelah pertandingan. "Mereka ingin saya sedikit lebih egois di beberapa kesempatan. Pola pikir alami saya dalam permainan adalah melibatkan rekan-rekan, dan saya selalu suka mengumpan. Saya sama-sama menyukai memberikan assist seperti halnya mencetak gol. Jadi, ya, saya hanya berusaha melakukan apa pun yang membantu."

    Saat melawan Paraguay, yang membantu adalah tendangan trivela yang menakjubkan. Setelah menerima umpan dari Alex Freeman, Reyna menerobos ke arah kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung dengan bagian luar kakinya. Kiper Paraguay, Orlando Gill, hampir tak punya peluang untuk menahannya. Hanya dalam delapan menit, Reyna melakukan 14 sentuhan bola, namun dengan satu sentuhan itu, ia mengingatkan semua orang akan bakat yang selalu dimilikinya dan masih dimilikinya hingga kini. Terlepas dari drama dan cedera, Reyna tetaplah pemain “istimewa”, sebagaimana digambarkan oleh Mauricio Pochettino, dan pemain istimewa memang mampu melakukan hal-hal luar biasa.

    AS mungkin akan kehilangan pemain istimewa mereka pada Jumat ini, Pulisic, dan jika ia tidak bisa bermain, mungkinkah Reyna menjadi jawaban yang dibutuhkan USMNT saat bintang mereka absen?

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alasan mendukung Reyna

    Meskipun banyak yang berfokus pada hal-hal yang tidak bisa atau tidak dilakukan Reyna—dan kita akan membahasnya nanti—ada baiknya kita mulai dengan apa yang bisa dilakukannya. Pada dasarnya, Reyna adalah pemain yang sangat kreatif, yang secara rutin tampil gemilang di momen-momen penting, terutama saat mengenakan seragam USMNT.

    Jumat ini, tentu saja, adalah momen penting. Hanya ada sedikit momen yang lebih besar daripada pertandingan Piala Dunia, terutama di kandang sendiri, dan jika kita menganalisis rekam jejaknya, Reyna termasuk yang terbaik di grup ini dalam hal pertandingan-pertandingan besar. Ia secara rutin tampil gemilang dalam pertandingan-pertandingan penting Nations League, dan kita telah membahas apa yang ia berikan dalam pertandingan melawan Paraguay.

    Jika Pulisic absen pada pertandingan Jumat nanti, AS akan sangat membutuhkan percikan kreativitas itu. Australia akan sangat sulit ditembus, seperti yang mereka tunjukkan saat menghadapi tim Turki yang memiliki beberapa gelandang muda paling berbakat di dunia. Untuk menembus pertahanan Socceroos, tim mana pun akan membutuhkan beberapa momen kehebatan individu: sebuah dribel, umpan, atau, mungkin, tendangan trivela yang muncul tiba-tiba untuk mengejutkan kiper.

    Reyna menghadirkan momen-momen seperti itu lebih banyak daripada kebanyakan pemain, dan, dengan golnya akhir pekan lalu, ia pasti telah memulihkan sebagian kepercayaan diri yang naik-turun selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pertandingan tertentu membutuhkan pemain tertentu, dan pertandingan melawan tim yang diperkirakan akan bermain dengan formasi pertahanan rendah tampaknya adalah pertandingan yang membutuhkan pemain seperti Reyna.

    Namun, ada pertanyaan besar mengenai bagaimana performa Reyna jika berhadapan dengan tim Australia ini, khususnya.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tuntutan terhadapnya

    Selama beberapa tahun terakhir, Reyna harus menghadapi sejumlah cedera yang terjadi pada saat yang tidak tepat. Akibat cedera-cedera tersebut, ia sepertinya tidak pernah benar-benar mampu meningkatkan intensitas permainannya secara fisik. Begitu banyak statistik lari penting yang menggambarkan Reyna dalam sudut pandang tertentu, yaitu sebagai pemain yang tidak mau atau tidak mampu mencapai kecepatan tertinggi berkali-kali selama pertandingan berlangsung. Itulah, setidaknya sebagian, alasan mengapa ia tidak bermain sebanyak yang ia inginkan selama beberapa tahun terakhir.

    "Di lubuk hati, saya benar-benar percaya pada kemampuan saya dan apa yang bisa saya lakukan setiap kali saya turun ke lapangan," katanya kepada GOAL awal bulan ini. "Tentu saja, hal itu tidak semudah yang dibayangkan ketika Anda tahu mungkin hanya akan bermain selama 20 menit. Jadi, tentu saja, ritme dari pertandingan ke pertandingan itu penting, dan saya pikir itulah yang saya perhatikan untuk benar-benar mengambil langkah berikutnya dalam karier saya."

    Kurangnya kecepatan murni itu tidak menjadi masalah saat melawan Australia. Tampaknya Australia, bukan USMNT, yang akan menjadi tim yang berusaha memanfaatkan kecepatan dalam serangan balik. Tugas utama Reyna, jika ia diturunkan sebagai gelandang serang, adalah menembus pertahanan Australia yang kokoh pada saat-saat mereka bermain bertahan.

    Namun, hal yang perlu diperhatikan tentang barisan belakang Australia adalah mereka sangat, sangat fisik. Pulisic sendiri mengalaminya pada musim gugur lalu ketika ia mengalami cedera setelah dijatuhkan di lini tengah. Barisan belakang Socceroos memiliki tiga pemain dengan tinggi di atas 6-foot-3 atau lebih, dan tak kekurangan pemain yang siap melakukan tekel. Mereka adalah kelompok yang fisik, dan mereka bangga dengan hal itu.

    Kembali ke Reyna, ada keraguan yang sangat nyata tentang bagaimana ia akan menghadapi fisikitas tersebut. Tentu saja, ia menghadapi hal serupa di Bundesliga, tetapi pertandingan ini bisa menjadi tantangan yang berbeda. Mengingat riwayat cederanya, apakah Reyna mampu bermain dalam pertandingan yang berpotensi berubah menjadi sangat keras?

    Ada pemain lain yang bisa: Alejandro Zendejas atau Brenden Aaronson, misalnya. Weston McKennie atau Malik Tillman bisa bermain lebih ke depan agar pemain seperti Sebastian Berhalter atau Cristian Roldan bisa masuk ke starting XI. Mungkin Tim Weah yang dipilih sebagai cara untuk meregangkan pertahanan lawan ke sisi lapangan guna membuka celah yang dibutuhkan USMNT.

    Atau mungkin justru Reyna, yang kelebihannya mungkin akan lebih besar daripada kekurangannya jika dipanggil.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Membantu tim

    Pada akhirnya, Reyna bisa memberikan kontribusi dalam berbagai cara. Ia bisa mencoba mengguncang pertahanan Australia sejak awal. Ia juga bisa masuk sebagai pemain pengganti, seperti yang dilakukannya saat melawan Paraguay, dalam upaya mengubah jalannya pertandingan. Bagi Reyna, hal itu tak jauh berbeda. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang luar, ia mengatakan bersedia menerima peran apa pun yang diberikan kepadanya, tak peduli seberapa besar atau kecilnya.

    "Saya selalu percaya diri, jadi itu tidak pernah benar-benar menjadi masalah bagi saya," katanya, "tapi, bagi saya, ini sederhana: apa pun yang bisa saya lakukan untuk membantu tim ini, saya lakukan. Baik itu bermain selama 90 menit, tidak bermain sama sekali, atau sebagai pemain pengganti dalam pertandingan, seperti yang saya lakukan [melawan Paraguay], saya hanya berusaha membantu tim ini dan bersikap positif dengan cara apa pun yang mungkin."

    Gol Paraguay itu mengingatkan semua orang akan potensi yang dimiliki Reyna. Mungkin Jumat nanti akan memberinya kesempatan lain untuk melakukan hal yang sama dalam pertandingan penting USMNT.

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