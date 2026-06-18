SEATTLE -- Gol Gio Reyna menjadi penyemangat bagi para pendukungnya. Atau mungkin itu merupakan jawaban bagi para skeptis. Mungkin, hanya mungkin, itu adalah sesuatu yang lebih sederhana: momen istimewa bagi seorang pemain yang menghabiskan tiga setengah tahun untuk mempersiapkan penyelesaian akhir kelas dunia itu dengan bagian luar sepatunya.

Bagaimanapun cara Anda memandangnya, pada saat itu, rasanya Reyna telah mencapai puncaknya. Setelah lebih dari tiga tahun kisah Piala Dunia Reyna diwarnai oleh frustrasi dan kontroversi, ia akhirnya memiliki momen yang mengubah narasi: sebuah gol di Piala Dunia melawan Paraguay. Sebuah penyelesaian yang tercipta dalam salah satu hasil terbaik dalam sejarah timnya.

Kini, USMNT sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan lain yang bisa dikategorikan sebagai yang paling penting dalam sejarah tim: laga Piala Dunia melawan Australia di Seattle. Jika menang, AS akan berada di posisi terdepan untuk memenangkan grup, membuka peluang bagi tim untuk melaju di kandang sendiri seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kalah atau imbang, segalanya akan menjadi sedikit lebih rumit. Itulah garis tipis dalam Piala Dunia, bagaimanapun juga.

Namun, ada pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan di momen-momen krusial tersebut. Christian Pulisic tentu saja salah satunya, tetapi statusnya untuk pertandingan USMNT berikutnya masih belum pasti. Ada juga pemain lain yang tak kalah penting: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest – mereka semua telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan aksi yang dapat mengubah jalannya pertandingan.

Begitu pula dengan Reyna, yang membawa kita pada pertanyaan besar: dengan gol tersebut kini tercatat dalam riwayatnya, bisakah Reyna melangkah lebih jauh sebagai salah satu pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam skuad USMNT ini?

“Saya benar-benar ingin melangkah ke tahap berikutnya,” kata Reyna kepada GOAL awal bulan ini, “dan saya sangat yakin bisa melakukannya. Saya ingin tetap bugar. Saya melakukan banyak hal di luar lapangan untuk berusaha mempertahankan kondisi itu sebaik mungkin.

"Saya hanya benar-benar ingin memaksimalkan bakat yang saya miliki. Semoga, Piala Dunia ini menjadi awal yang baik untuk itu."

Awal yang baik itu terjadi saat melawan Paraguay, yang mungkin saja akan membuka jalan bagi Reyna untuk meraih lebih banyak lagi sebelum semuanya berakhir.