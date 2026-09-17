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Amarah Priske setelah dihajar 4-1! Bos Sparta Praha murka meski meraih kemenangan mengejutkan di Eropa
Mengatasi ketegangan awal di Armenia
Sparta Prague kembali ke fase grup Liga Europa UEFA setelah absen selama tiga tahun dengan kemenangan telak 4-1 di kandang Ararat-Armenia dalam salah satu dari dua laga pembuka yang dimainkan pada waktu yang sama, bersama duel antara Omonia Nicosia dan Celta Vigo. Tuan rumah memulai dengan lebih meyakinkan di Republic Stadium, Yerevan, mengenai tiang dalam 10 menit pertama dan mengancam lewat serangan balik. Namun, tim asuhan Brian Priske mampu melewati tekanan awal, mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan pada akhirnya mengambil alih kendali penuh atas pertandingan.
Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Sparta di semua kompetisi seiring mereka perlahan membangun momentum dan kepercayaan diri.
- Gurgen Hakobyan
Dominasi udara Guddal menentukan jalannya pertandingan
Tobias Guddal muncul sebagai pahlawan tak terduga bagi tim tamu, mencetak dua gol pada babak pertama untuk membalikkan laga dengan tegas ke pihak Sparta. Kedua gol itu lahir dari situasi bola mati yang dieksekusi dengan sangat baik oleh Adam Karabec, memperlihatkan rencana taktis terarah yang menyenangkan staf pelatih. Meski memiliki postur menjulang, bek tersebut mencetak lebih banyak gol dalam satu pertandingan ini dibandingkan sepanjang kariernya di Norwegia.
"Kami mengatakan sebelum musim bahwa salah satu tujuan kami adalah para bek membantu kami dengan cara seperti ini," kata Priske mengenai dampak krusial dari bek tengah itu.
Mengatasi kelengahan di lini pertahanan dan kesulitan Brunes
Meski skor akhir terlihat meyakinkan, Priske tetap menuntut lebih dalam penilaiannya setelah pertandingan, dengan menyoroti inkonsistensi yang masih terjadi serta kelengahan di lini pertahanan pada fase awal laga. Sang manajer juga membahas paceklik gol yang masih dialami penyerang Jonatan Brunes, yang kini sudah menjalani sembilan pertandingan tanpa mencetak gol. Priske menegaskan bahwa sang penyerang harus fokus pada kerja keras dan permainan tim, alih-alih terlalu memburu gol.
"Dia tidak boleh terlalu fokus pada gol, melainkan pada melakukan hal-hal yang benar di lapangan," jelas Priske.
- Gurgen Hakobyan
Membangun momentum jelang tugas di kompetisi domestik
Patrik Vydra menambah gol keempat Sparta selepas jeda melalui permainan tim yang apik dengan melibatkan pemain pengganti Matyas Vojta, untuk menutup malam yang sukses. Setelah tugas di Eropa dilalui dengan sukses, Priske dan para pemainnya langsung bergegas ke bandara untuk pulang. Skuad kini harus segera mengalihkan fokus mereka ke urusan domestik saat bersiap menghadapi laga liga melawan Olomouc pada Minggu.
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