Sparta Prague kembali ke fase grup Liga Europa UEFA setelah absen selama tiga tahun dengan kemenangan telak 4-1 di kandang Ararat-Armenia dalam salah satu dari dua laga pembuka yang dimainkan pada waktu yang sama, bersama duel antara Omonia Nicosia dan Celta Vigo. Tuan rumah memulai dengan lebih meyakinkan di Republic Stadium, Yerevan, mengenai tiang dalam 10 menit pertama dan mengancam lewat serangan balik. Namun, tim asuhan Brian Priske mampu melewati tekanan awal, mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan pada akhirnya mengambil alih kendali penuh atas pertandingan.

Kemenangan ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Sparta di semua kompetisi seiring mereka perlahan membangun momentum dan kepercayaan diri.