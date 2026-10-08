Barcelona terus membangun untuk masa kini dan masa depan dengan mengamankan jasa jangka panjang salah satu lulusan akademi terbaik mereka. Klub itu secara resmi mengumumkan pada Kamis bahwa Espart telah menandatangani perpanjangan kontrak, yang memastikan ia tetap menjadi pilar proyek di Camp Nou untuk tahun-tahun mendatang.

Kesepakatan baru ini membuat Espart memperpanjang masa baktinya di Catalunya hingga Juni 2030. Kontrak ini merupakan perpanjangan dua tahun dari kesepakatan sebelumnya, yang mencerminkan kenaikan pesatnya melalui jenjang La Masia hingga menjadi opsi yang dapat diandalkan untuk tim senior.



