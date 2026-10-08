Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Amankan masa depan! Wonderkid serbabisa Barcelona Xavi Espart meneken kontrak jangka panjang hingga 2030
Barcelona amankan masa depan bintang muda serbabisa
Barcelona terus membangun untuk masa kini dan masa depan dengan mengamankan jasa jangka panjang salah satu lulusan akademi terbaik mereka. Klub itu secara resmi mengumumkan pada Kamis bahwa Espart telah menandatangani perpanjangan kontrak, yang memastikan ia tetap menjadi pilar proyek di Camp Nou untuk tahun-tahun mendatang.
Kesepakatan baru ini membuat Espart memperpanjang masa baktinya di Catalunya hingga Juni 2030. Kontrak ini merupakan perpanjangan dua tahun dari kesepakatan sebelumnya, yang mencerminkan kenaikan pesatnya melalui jenjang La Masia hingga menjadi opsi yang dapat diandalkan untuk tim senior.
- Getty Images Sport
Flick menemukan solusi lini belakang di La Masia
Sepanjang musim 2026-27, pemain internasional Spanyol U-21 itu telah menjadi komponen vital dalam unit pertahanan Hansi Flick. Meski kaki dominannya kanan, penampilannya di sisi kiri pertahanan sangat menonjol. Kemunculannya telah menciptakan persaingan ketat untuk memperebutkan tempat, dengan pemain muda itu kerap lebih dipilih ketimbang Alejandro Balde dan sering dirotasi dengan pemain internasional Portugal yang lebih berpengalaman, Joao Cancelo.
Pada musim ini, Espart telah mencatatkan lima penampilan untuk Barcelona, semuanya terjadi di La Liga. Bek sayap muda itu langsung memberi dampak di lapangan, dengan sukses mencetak satu gol melawan Levante serta menyumbang dua assist saat menghadapi Elche dan Rayo Vallecano.
Komitmen strategis terhadap pengembangan pemain muda
Setelah tiba di La Masia dari UE Vilassar de Mar pada musim panas 2015, Espart berkembang melalui jenjang akademi sebelum menembus skuad senior Flick musim lalu, dengan mencatatkan enam penampilan dan bermain selama 189 menit. Namun, pada pramusim musim panas lalu pemain internasional U-21 itu benar-benar menarik perhatian pelatih asal Jerman tersebut lewat penampilan-penampilan menonjolnya.
Dengan membangun momentum itu, perpanjangan kontraknya, yang juga mencakup penyesuaian gaji yang pantas, dengan tegas menegaskan visi jangka panjang direktur olahraga untuk klub. Kini Espart bersinar terang bersama sesama talenta kelahiran 2007 yang sedang menggebrak Camp Nou, seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Marc Bernal.
- AFP
Awal yang melesat dan pekan sibuk menanti
Barcelona menikmati awal musim yang luar biasa, saat ini berada di puncak klasemen La Liga dengan catatan sempurna 21 poin dari pertandingan-pertandingan awal mereka. Raksasa Catalan itu juga membawa momentum domestik mereka ke panggung Eropa, dengan meraih kemenangan pada laga pembuka Liga Champions UEFA melawan Feyenoord.
Ke depan, tim asuhan Flick akan bersiap menyambut Getafe di Camp Nou pada Sabtu sebelum mengalihkan fokus ke laga tandang menghadapi Galatasaray di Liga Champions pada Selasa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami