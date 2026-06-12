Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alvaro Morata menyebut Cristiano Ronaldo sebagai 'yang terbaik sepanjang masa' dan membocorkan hadiah-hadiah 'luar biasa' yang diberikan CR7 kepada rekan-rekan setimnya di Real Madrid
Morata menyoroti pengaruh Ronaldo
Dalam wawancara di podcast El Camino de Mario, Morata mengenang masa-masa awalnya di Real Madrid dan peran yang dimainkan Ronaldo dalam membantunya beradaptasi di tim utama. Pemain internasional Spanyol itu mengatakan bahwa penyerang asal Portugal itu sering memperhatikan para pemain muda selama tur pramusim dan di luar lapangan.
Morata mengungkapkan bahwa Ronaldo sering mengajaknya berbelanja dan sering memberikan hadiah kepada rekan-rekan setimnya, termasuk iPad, ponsel, dan parfum. Ia menggambarkan sikap tersebut sebagai "luar biasa" dan mengatakan bahwa Ronaldo selalu memperlakukannya dengan sangat baik meskipun berada di bawah tekanan untuk bersaing di salah satu klub terbesar di dunia. Keduanya kemudian bersatu kembali di Juventus setelah Morata kembali ke Turin pada tahun 2020, sehingga hubungan mereka dapat berkembang lebih jauh di luar sepak bola.
- Getty Images Sport
Morata mengenang kedermawanan Ronaldo dan menuntut
Saat berbicara tentang tahun-tahun awalnya di Real Madrid, Morata menyoroti kedermawanan Ronaldo terhadap para pemain muda. Morata juga mengakui bahwa pada awalnya ia kesulitan menghadapi tingkat ekspektasi yang dituntut Ronaldo dari orang-orang di sekitarnya selama persaingan sengit Real Madrid dengan Barcelona.
"Saya ingat ketika saya masih muda dan kami pergi untuk pramusim, dia akan memberi tahu saya apa yang saya butuhkan atau kami akan pergi berbelanja," kata Morata. "Dia akan memberi kami iPad, ponsel, parfum... itu luar biasa.
"Fase pertama tidak sama dengan fase kedua. Pada fase pertama, saya masih sangat muda dan mungkin belum terbiasa dengan tuntutan yang diberikan oleh pemain sekelasnya. Ada kalanya, mungkin, seorang anak yang masuk dari bangku cadangan atau yang ingin pamer menendang ke gawang karena teman-temannya atau keluarganya ada di stadion."
Dia menambahkan: "Wajar jika tuntutannya luar biasa, tapi dia selalu memperlakukan saya dengan istimewa."
Mengapa Ronaldo dianggap lebih unggul dari yang lain menurut Morata
Morata mengatakan bahwa masa baktinya yang kedua bersama Ronaldo di Juventus membuatnya bisa melihat sisi lain dari kepribadian sang penyerang. Striker tersebut juga menyebut dedikasi Ronaldo yang tak kenal lelah sebagai alasan utama mengapa ia menganggapnya sebagai pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Morata mengenang bagaimana Ronaldo tetap menjalankan rutinitas yang sama terlepas dari situasi apa pun, bahkan setelah perjalanan yang melelahkan dan tiba larut malam.
Ia berkata: "Kami menghabiskan banyak waktu bersama, membicarakan banyak hal. Yang ingin saya katakan tentang Cristiano adalah, terlepas dari segala yang Anda lihat dari luar, saat Anda makan malam bersamanya, itu sungguh menakjubkan. Ia memahami segalanya, ia telah mempelajari banyak hal. Ia berbudaya di segala aspek kehidupan, yang sangat mengesankan.
"Apa yang bisa saya katakan? Ada hal-hal tentang Cristiano yang membuat Anda terdiam. Anda tiba dari perjalanan pada pukul lima pagi, ingin segera pulang dan berbaring di tempat tidur, dan pria itu mulai melakukan sit-up, mandi air dingin, dan bersepeda. Seorang pria yang melakukan itu, yang Anda lihat bagaimana dia hidup dan bagaimana dia menghadapi hidup, saya tidak bisa mengatakan dia bukan hanya yang terbaik yang pernah saya mainkan bersama, tapi yang terbaik sepanjang masa."
- Getty Images Sport
Morata melanjutkan kariernya sementara Ronaldo tetap berada di Arab Saudi
Masa depan Morata di Milan masih belum jelas, setelah ia dipinjamkan ke Como musim lalu. Penampilannya di Como pun kurang memuaskan, meski klub tersebut berhasil finis di zona Liga Champions. Striker asal Spanyol itu gagal mencetak satu gol pun dalam 26 penampilannya di Serie A.
Sementara itu, Ronaldo berhasil membawa Al-Nassr meraih gelar Liga Pro Saudi dan kini fokus pada tugasnya bersama Portugal di Piala Dunia 2026. Selecao akan menghadapi DR Kongo dalam laga pembuka Grup K pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Uzbekistan pada 23 Juni dan Kolombia pada akhir bulan ini.