Morata mengatakan bahwa masa baktinya yang kedua bersama Ronaldo di Juventus membuatnya bisa melihat sisi lain dari kepribadian sang penyerang. Striker tersebut juga menyebut dedikasi Ronaldo yang tak kenal lelah sebagai alasan utama mengapa ia menganggapnya sebagai pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Morata mengenang bagaimana Ronaldo tetap menjalankan rutinitas yang sama terlepas dari situasi apa pun, bahkan setelah perjalanan yang melelahkan dan tiba larut malam.

Ia berkata: "Kami menghabiskan banyak waktu bersama, membicarakan banyak hal. Yang ingin saya katakan tentang Cristiano adalah, terlepas dari segala yang Anda lihat dari luar, saat Anda makan malam bersamanya, itu sungguh menakjubkan. Ia memahami segalanya, ia telah mempelajari banyak hal. Ia berbudaya di segala aspek kehidupan, yang sangat mengesankan.

"Apa yang bisa saya katakan? Ada hal-hal tentang Cristiano yang membuat Anda terdiam. Anda tiba dari perjalanan pada pukul lima pagi, ingin segera pulang dan berbaring di tempat tidur, dan pria itu mulai melakukan sit-up, mandi air dingin, dan bersepeda. Seorang pria yang melakukan itu, yang Anda lihat bagaimana dia hidup dan bagaimana dia menghadapi hidup, saya tidak bisa mengatakan dia bukan hanya yang terbaik yang pernah saya mainkan bersama, tapi yang terbaik sepanjang masa."