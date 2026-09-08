Alberto Gardin
Diterjemahkan oleh
Alvaro Morata menolak menutup pintu untuk kembali ke timnas Spanyol setelah absen saat menjuarai Piala Dunia 2026
Striker itu merefleksikan pencoretannya
Penyerang baru Leganes, Morata, mengungkapkan perasaannya setelah dicoret dari skuad Spanyol yang pada akhirnya menjuarai Piala Dunia 2026. Striker itu, yang baru-baru ini bergabung dengan klub tersebut dengan status pinjaman dari Como, mengungkapkan bahwa De la Fuente meneleponnya langsung sebelum skuad sementara diumumkan secara resmi. Morata menerima keputusan itu dengan lapang dada untuk menghindari hiruk-pikuk media yang tidak perlu menjelang turnamen.
- Anadolu Agency
Morata berbicara jujur
Meski patah hati karena gagal tampil di ajang puncak tersebut, Morata tetap merasa dekat dengan skuad dan memberikan dukungan penuhnya dari kejauhan.
Berbicara dalam program 'El Larguero' di Cadena SER, Morata membagikan pandangannya: "Saya tentu ingin berada di Piala Dunia. Namun, saya pergi ke New York hampir dengan perasaan seperti menjadi bagian darinya, bisa melihat begitu banyak pemain yang pertama kali menembus tim nasional bersama saya.
"Anda bisa memikirkan apa yang mungkin terjadi jika tahun ini berjalan berbeda, tetapi tidak ada gunanya. Saya sudah mengetahuinya bahkan sebelum Luis de la Fuente mengumumkan skuad. Kami manusia, dan pada akhirnya, selalu ada bagian dari diri Anda yang tetap memegang mimpi bahwa dia akan membawa Anda; selalu ada harapan.
"Saya pikir saya bisa berkontribusi untuk grup dan membawa energi positif, tetapi juga akan lebih mudah bagi pelatih jika saya tidak ada di sana. Bayangkan memulai Piala Dunia dan semua orang langsung mempertanyakan apa yang saya lakukan di sana. Lebih baik menghindari kebisingan itu.
"Borja [Iglesias] dan para penyerang lainnya juga pantas mendapatkannya. Saya selalu memuji kualitas [Mikel] Oyarzabal, seperti halnya saya juga memuji Ferran [Torres]. Dia mencetak gol yang sangat ingin saya cetak sendiri, dan saya ikut senang untuknya."
Merefleksikan panggilan telepon dari pelatih, Morata menambahkan: "Ya, De la Fuente menelepon saya untuk mengatakan bahwa saya tidak akan berangkat. Saya rasa itu bahkan terjadi sebelum daftar skuad sementara keluar. Saya berterima kasih kepadanya, mengatakan bahwa saya sepenuhnya mengerti, dan mendoakan mereka mendapatkan semua keberuntungan di dunia.
"Satu-satunya hal adalah, dia tidak menepati janjinya kepada saya - dia mengatakan kepada saya bahwa jika dia memenangkan gelar, dia akan keluar menunggang kuda sambil memegang trofi... Mungkin dia masih punya waktu (tertawa). Anak-anak itu menepati janji mereka, meski begitu - [Marc] Cucurella punya tatonya di sana."
Batasan kompetisi membatasi harapan untuk bangkit kembali
Morata telah mencatatkan 87 caps dan mencetak 37 gol untuk Spanyol, setelah memainkan peran penting dalam kemenangan mereka di Euro 2024 atas Inggris di Berlin. Namun, penampilan terakhirnya di level internasional terjadi dalam kemenangan 6-0 atas Turki pada September 2025. Mengenai potensi kembali ke tim nasional, Morata menambahkan: "Saya tidak menutup pintu; tentu saja saya ingin kembali."
Namun, striker itu mengakui ketatnya persaingan di lini depan La Roja: "Anda harus jujur, dan saat ini itu gila. Saya melihatnya sangat sulit karena persaingannya. Saya membicarakannya di ruang ganti beberapa hari lalu; kami sedang berada dalam momen fantastis untuk posisi nomor 9 dengan Espi, Gonzalo, Chupe, Arnau, Samu... ditambah mereka yang sudah mapan. Saya pikir Spanyol memiliki level kualitas tertinggi di semua posisi yang telah kita lihat dalam waktu yang sangat lama."
- Alterphotos
Pemain veteran membidik performa klub
Prioritas utama Morata saat ini adalah menemukan kembali performa terbaiknya bersama Leganes di Divisi Segunda. Penyerang veteran itu menghadapi persaingan ketat dari gelombang talenta muda lini serang Spanyol yang sedang naik daun untuk kembali menarik perhatian De la Fuente. Ketajaman mencetak gol secara konsisten di level klub menjadi satu-satunya jalan realistis baginya untuk kembali ke tim nasional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami