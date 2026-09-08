Meski patah hati karena gagal tampil di ajang puncak tersebut, Morata tetap merasa dekat dengan skuad dan memberikan dukungan penuhnya dari kejauhan.

Berbicara dalam program 'El Larguero' di Cadena SER, Morata membagikan pandangannya: "Saya tentu ingin berada di Piala Dunia. Namun, saya pergi ke New York hampir dengan perasaan seperti menjadi bagian darinya, bisa melihat begitu banyak pemain yang pertama kali menembus tim nasional bersama saya.

"Anda bisa memikirkan apa yang mungkin terjadi jika tahun ini berjalan berbeda, tetapi tidak ada gunanya. Saya sudah mengetahuinya bahkan sebelum Luis de la Fuente mengumumkan skuad. Kami manusia, dan pada akhirnya, selalu ada bagian dari diri Anda yang tetap memegang mimpi bahwa dia akan membawa Anda; selalu ada harapan.

"Saya pikir saya bisa berkontribusi untuk grup dan membawa energi positif, tetapi juga akan lebih mudah bagi pelatih jika saya tidak ada di sana. Bayangkan memulai Piala Dunia dan semua orang langsung mempertanyakan apa yang saya lakukan di sana. Lebih baik menghindari kebisingan itu.

"Borja [Iglesias] dan para penyerang lainnya juga pantas mendapatkannya. Saya selalu memuji kualitas [Mikel] Oyarzabal, seperti halnya saya juga memuji Ferran [Torres]. Dia mencetak gol yang sangat ingin saya cetak sendiri, dan saya ikut senang untuknya."

Merefleksikan panggilan telepon dari pelatih, Morata menambahkan: "Ya, De la Fuente menelepon saya untuk mengatakan bahwa saya tidak akan berangkat. Saya rasa itu bahkan terjadi sebelum daftar skuad sementara keluar. Saya berterima kasih kepadanya, mengatakan bahwa saya sepenuhnya mengerti, dan mendoakan mereka mendapatkan semua keberuntungan di dunia.

"Satu-satunya hal adalah, dia tidak menepati janjinya kepada saya - dia mengatakan kepada saya bahwa jika dia memenangkan gelar, dia akan keluar menunggang kuda sambil memegang trofi... Mungkin dia masih punya waktu (tertawa). Anak-anak itu menepati janji mereka, meski begitu - [Marc] Cucurella punya tatonya di sana."