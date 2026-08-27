Morata memiliki rekam jejak Eropa yang mentereng dengan pernah membela Real Madrid, Chelsea, dan Milan, serta menghasilkan total €229 juta dalam biaya transfer sepanjang kariernya. Meski terikat kontrak dengan Como hingga Juni 2029, pemain berusia 33 tahun itu diperkirakan akan cepat beradaptasi mengingat pengalaman sebelumnya di Segunda Division. Sang penyerang sempat tampil sangat produktif di kasta kedua Spanyol bersama Real Madrid Castilla pada musim 2012-13, dengan mencatatkan 12 gol dan lima assist dalam 18 pertandingan.