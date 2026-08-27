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Alvaro Morata kian dekat dengan kepindahan mengejutkan ke klub divisi dua Spanyol, Leganes, setelah periode yang mengecewakan bersama Como
Morata menuju Leganes
Menurut Fabrizio Romano, Morata akan bergabung dengan klub divisi dua Spanyol, Leganes, dengan status pinjaman untuk musim 2026-27. Penyerang berpengalaman itu menuntaskan kepindahannya secara permanen ke Como pada musim panas ini setelah lebih dulu menjalani masa peminjaman dari AC Milan. Namun, kiprahnya di bawah asuhan Fabregas terbukti mengecewakan, dengan hanya menghasilkan satu gol dari 30 penampilan di semua kompetisi.
Moretto membeberkan detail pembicaraan lanjutan
Pembicaraan mengenai kepindahan ini sudah berada pada tahap lanjut dan diperkirakan akan segera rampung. Memberikan pembaruan mengenai negosiasi yang sedang berlangsung, jurnalis Marca Matteo Moretto memposting di X: "Alvaro Morata sangat dekat dengan Leganes. Presiden klub, Eduardo Cosin, dan direktur olahraga, Andres Pardo, bekerja intensif untuk mencapai kesepakatan penuh dengan sang penyerang. Negosiasi berjalan sangat baik dan ada optimisme. Klub-klub sedang bernegosiasi soal peminjaman."
Terbukti berpengalaman di Segunda Division
Morata memiliki rekam jejak Eropa yang mentereng dengan pernah membela Real Madrid, Chelsea, dan Milan, serta menghasilkan total €229 juta dalam biaya transfer sepanjang kariernya. Meski terikat kontrak dengan Como hingga Juni 2029, pemain berusia 33 tahun itu diperkirakan akan cepat beradaptasi mengingat pengalaman sebelumnya di Segunda Division. Sang penyerang sempat tampil sangat produktif di kasta kedua Spanyol bersama Real Madrid Castilla pada musim 2012-13, dengan mencatatkan 12 gol dan lima assist dalam 18 pertandingan.
- NurPhoto
Leganes memburu momentum awal
Leganes mengawali kampanye mereka di Segunda Division dengan menjanjikan, dengan menempati peringkat kelima di klasemen setelah mengumpulkan empat poin dari dua laga pembuka. Tim asuhan Ruben Albes akan berusaha melanjutkan tren positif itu saat mereka menjamu Eldense akhir pekan ini. Potensi kedatangan Morata diharapkan dapat mempertajam lini serang mereka sekaligus menambah kepemimpinan veteran yang krusial dalam upaya promosi ke La Liga.
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