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Alvaro Morata jadi incaran Atlanta United saat klub MLS itu mengidentifikasi striker Como tersebut sebagai alternatif Romelu Lukaku
Ketertarikan MLS terhadap Morata mulai muncul
Morata menghadapi persimpangan dalam kariernya seiring minat dari Major League Soccer mulai meningkat. Striker berusia 33 tahun itu baru-baru ini mengikat masa depannya dengan Como, bergabung dengan klub Italia tersebut secara permanen dari AC Milan pada Juni 2026.
Itu terjadi setelah masa peminjaman sepanjang musim 2025-26, ketika ia membantu klub meraih kelolosan bersejarah ke Liga Champions. Namun, terlepas dari besarnya pencapaian tersebut bagi tim Stadio Giuseppe Sinigaglia, mantan pemain Chelsea dan Real Madrid itu mungkin tidak akan memimpin lini depan mereka di Eropa musim depan.
Laporan menyebutkan bahwa Atlanta United berada di barisan terdepan untuk membawa pemain internasional Spanyol dengan 87 caps itu ke Amerika Serikat. Menurut Sky Sport Italia, pakar transfer Gianluca Di Marzio, klub MLS tersebut secara resmi telah mengidentifikasi Morata sebagai alternatif utama mereka di lini serang.
Jika kepindahan itu terwujud, Morata akan bergabung dengan klub kedelapan yang berbeda dalam kariernya yang gemilang tetapi nomaden, dan berpotensi bermain bersama mantan bintang Newcastle United, Miguel Almiron.
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Masa sulit di Serie A bagi pemain Spanyol itu
Meski berstatus sebagai pemenang Euro 2024 dan pemain internasional berpengalaman, performa domestik Morata belakangan ini menjadi alasan kekhawatiran. Selama membela Biru dan Putih musim lalu, striker itu tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, tetapi hanya mampu mencetak satu gol.
Performanya di liga secara khusus sangat mengecewakan, karena ia gagal mencetak satu pun gol dalam 26 penampilan di Serie A. Meski penyelesaian akhirnya kurang klinis, Como tetap yakin dengan nilainya dan mengaktifkan klausul pembelian senilai sekitar £8,5 juta untuk mengamankan jasanya secara permanen.
Morata menarik minat dari seluruh dunia
Kesediaan klub Italia itu untuk menyetujui penjualan begitu cepat setelah kedatangannya secara permanen mungkin dipengaruhi oleh peluang finansial yang ditawarkan para peminat internasional. Meski Atlanta United menjadi nama paling menonjol yang dikaitkan, mereka bukan satu-satunya pihak yang berminat.
Morata dilaporkan menjadi subjek pertanyaan dari klub-klub di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Meksiko. Ada juga ketertarikan emosional dari tanah kelahirannya, dengan Deportivo La Coruna mempertimbangkan potensi kepulangan sang penyerang ke La Liga.
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Lukaku cenderung pindah ke Fenerbahce
Pengejaran Morata oleh Atlanta United dipicu oleh kegagalan klub itu mendapatkan target utama awal mereka, Romelu Lukaku. Penyerang Napoli itu santer dikaitkan dengan kepindahan dari Stadio Diego Armando Maradona pada musim panas ini, tetapi ia tampaknya tidak tertarik untuk pindah ke Amerika Serikat.
Sebaliknya, dipahami bahwa pemain internasional Belgia itu ingin tetap bermain di sepakbola Eropa, yang membuka peluang untuk pindah ke Super Lig Turki.
Napoli tampaknya siap memfasilitasi kepergian penyerang veteran itu untuk menyeimbangkan pembukuan mereka. Klub Italia itu dilaporkan siap berpisah dengan striker Belgia tersebut jika menerima tawaran di kisaran £8,5 juta. Sudah ada pergerakan signifikan dalam negosiasi, meski tawaran awal sebesar £5,1 juta dari Fenerbahce ditolak.
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