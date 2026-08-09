Morata menghadapi persimpangan dalam kariernya seiring minat dari Major League Soccer mulai meningkat. Striker berusia 33 tahun itu baru-baru ini mengikat masa depannya dengan Como, bergabung dengan klub Italia tersebut secara permanen dari AC Milan pada Juni 2026.

Itu terjadi setelah masa peminjaman sepanjang musim 2025-26, ketika ia membantu klub meraih kelolosan bersejarah ke Liga Champions. Namun, terlepas dari besarnya pencapaian tersebut bagi tim Stadio Giuseppe Sinigaglia, mantan pemain Chelsea dan Real Madrid itu mungkin tidak akan memimpin lini depan mereka di Eropa musim depan.

Laporan menyebutkan bahwa Atlanta United berada di barisan terdepan untuk membawa pemain internasional Spanyol dengan 87 caps itu ke Amerika Serikat. Menurut Sky Sport Italia, pakar transfer Gianluca Di Marzio, klub MLS tersebut secara resmi telah mengidentifikasi Morata sebagai alternatif utama mereka di lini serang.

Jika kepindahan itu terwujud, Morata akan bergabung dengan klub kedelapan yang berbeda dalam kariernya yang gemilang tetapi nomaden, dan berpotensi bermain bersama mantan bintang Newcastle United, Miguel Almiron.