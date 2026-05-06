Alvaro Carreras mengeluarkan pernyataan setelah dugaan insiden pertengkaran Antonio Rudiger dalam sesi latihan Real Madrid
Carreras membantah 'sindiran' di tempat latihan
Pada Selasa malam, mantan bintang Manchester United itu mengeluarkan pernyataan tegas melalui akun Instagram-nya untuk mengklarifikasi posisinya di skuad Real Madrid. Pernyataan sang bek ini muncul setelah beredar spekulasi intens mengenai perilakunya dan sebuah insiden di lapangan latihan.
“Dalam beberapa hari terakhir, muncul beberapa sindiran dan komentar tentang saya yang tidak mencerminkan kenyataan,” tulis Carreras. “Komitmen saya terhadap klub ini dan para pelatih yang telah bekerja sama dengan saya telah mutlak sejak hari pertama, dan akan terus demikian. Sejak saya kembali, saya selalu bekerja dengan profesionalisme, rasa hormat, dan dedikasi yang tinggi. Saya telah berjuang sangat keras untuk mewujudkan impian saya untuk kembali ke rumah.”
Menanggapi insiden Rudiger
Pernyataan tersebut muncul menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Rudiger adalah pemicu insiden tersebut, dengan dugaan bahwa Rudiger telah menampar Carreras selama sesi latihan. Meskipun Carreras tidak menyebut nama pemain internasional Jerman itu secara spesifik, ia mengakui bahwa telah terjadi ketegangan antara dirinya dan seorang rekan setim, meski ia segera meredam keseriusan insiden tersebut.
“Mengenai insiden dengan rekan setim, itu adalah masalah terisolasi yang tidak relevan dan sudah diselesaikan,” jelas Carreras. “Hubungan saya dengan seluruh tim sangat baik.”
Kerusuhan yang meluas di Valdebebas
Insiden Carreras-Rudiger bukanlah satu-satunya masalah yang harus diatasi oleh pelatih kepala Alvaro Arbeloa belakangan ini. Suasana di Bernabeu semakin memanas akibat rentetan hasil buruk, dengan para pemain senior dikabarkan berselisih di balik layar. Hal ini termasuk laporan mengenai "pertemuan tatap muka yang tidak menyenangkan" antara sang manajer dan gelandang Dani Ceballos.
Dengan Los Blancos yang kesulitan menemukan konsistensi di lapangan, gesekan antara para pemain dan tim teknis telah menjadi gangguan besar. Laporan juga beredar bahwa Kylian Mbappe menunjukkan rasa frustrasi selama sesi latihan, yang mengindikasikan bahwa Carreras hanyalah salah satu dari beberapa pemain yang merasakan tekanan saat beban seragam Real Madrid mulai terasa selama musim yang berpotensi tanpa trofi.
Pertandingan Clasico tetap menjadi prioritas utama
Terlepas dari berbagai isu seputar para pemain dan hubungan di antara mereka, fokus Real Madrid harus segera kembali ke lapangan. Arbeloa secara terbuka berusaha meredam berbagai ketegangan tersebut, dengan menegaskan bahwa apa pun yang terjadi di dalam ruang ganti harus tetap berada di sana jika tim ingin meraih kesuksesan.
Dengan kegagalan di Liga Champions yang masih terasa segar dan kampanye La Liga yang terpuruk, laga El Clasico mendatang melawan rival abadi Barcelona mewakili kesempatan terakhir untuk menyelamatkan sedikit harga diri dalam musim yang sulit. Carreras dan rekan-rekannya akan berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan kesatuan saat mereka melangkah ke lapangan di Camp Nou akhir pekan ini.