Alvaro Arbeloa yakin akan 'komitmen' Kylian Mbappe kepada Real Madrid di tengah meningkatnya kritik terhadap sang penyerang bintang

Mbappé kini menjadi sorotan setelah mengalami periode performa yang kurang memuaskan dan absen dalam beberapa pertandingan, terutama dalam laga Clasico melawan Barcelona baru-baru ini. Sebagian media Spanyol mempertanyakan apakah sang penyerang benar-benar fokus pada Madrid atau sudah memikirkan tugas-tugas internasionalnya musim panas ini. Ketegangan yang semakin memuncak ini berujung pada reaksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di media sosial dan petisi "Mbappé Out" yang dilaporkan ditandatangani oleh jutaan orang, karena para penggemar marah atas waktu liburan mewahnya ke Sardinia yang kurang tepat saat ia sedang memulihkan diri dari cedera hamstring.

Berbicara menjelang laga melawan Real Oviedo, Arbeloa menanggapi situasi tersebut secara langsung. "Kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan sesi latihan hari ini. Dia menyelesaikan sesi kemarin, dan jika dia tersedia, dia pasti akan mendapat waktu bermain dan kesempatan untuk terus menunjukkan komitmennya kepada klub," kata sang pelatih. Ketika ditanya apakah menurutnya Mbappe telah menunjukkan komitmen penuh kepada klub, ia menambahkan: "Tentu saja, saya tidak bisa berpikir sebaliknya. Jika tidak, saya tidak tahu di mana saya berada. Klub ini adalah berkah bagi kita semua. Kita tahu bagaimana rasanya jauh dari Madrid, dan para pemain saya harus menyadari betapa beruntungnya mereka."