Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa yakin akan 'komitmen' Kylian Mbappe kepada Real Madrid di tengah meningkatnya kritik terhadap sang penyerang bintang
Ketersediaan dan komitmen Mbappe dipertanyakan
Mbappé kini menjadi sorotan setelah mengalami periode performa yang kurang memuaskan dan absen dalam beberapa pertandingan, terutama dalam laga Clasico melawan Barcelona baru-baru ini. Sebagian media Spanyol mempertanyakan apakah sang penyerang benar-benar fokus pada Madrid atau sudah memikirkan tugas-tugas internasionalnya musim panas ini. Ketegangan yang semakin memuncak ini berujung pada reaksi keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di media sosial dan petisi "Mbappé Out" yang dilaporkan ditandatangani oleh jutaan orang, karena para penggemar marah atas waktu liburan mewahnya ke Sardinia yang kurang tepat saat ia sedang memulihkan diri dari cedera hamstring.
Berbicara menjelang laga melawan Real Oviedo, Arbeloa menanggapi situasi tersebut secara langsung. "Kita lihat apakah dia bisa menyelesaikan sesi latihan hari ini. Dia menyelesaikan sesi kemarin, dan jika dia tersedia, dia pasti akan mendapat waktu bermain dan kesempatan untuk terus menunjukkan komitmennya kepada klub," kata sang pelatih. Ketika ditanya apakah menurutnya Mbappe telah menunjukkan komitmen penuh kepada klub, ia menambahkan: "Tentu saja, saya tidak bisa berpikir sebaliknya. Jika tidak, saya tidak tahu di mana saya berada. Klub ini adalah berkah bagi kita semua. Kita tahu bagaimana rasanya jauh dari Madrid, dan para pemain saya harus menyadari betapa beruntungnya mereka."
- Getty Images Sport
Mengatasi gangguan seputar Piala Dunia
Menjelang Piala Dunia 2026, muncul spekulasi bahwa beberapa pemain mungkin mengatur intensitas permainan mereka untuk menghindari cedera. Arbeloa dengan cepat membantah anggapan bahwa ada anggota skuadnya, termasuk Mbappe, yang menahan diri di lapangan demi menjaga kondisi fisik mereka untuk tim nasional.
“Hal itu belum pernah terjadi pada saya, dan saya harap tidak akan terjadi. Saya sangat berhati-hati dengan para pemain; dalam 95% kasus, saya berusaha tidak mengambil risiko, secara bertahap meningkatkan waktu bermain mereka saat mereka pulih dari cedera,” jelas Arbeloa. Dia menegaskan bahwa taruhannya di level klub masih terlalu tinggi untuk bersikap lengah, sambil mencatat: “Saya tidak berpikir ada yang akan enggan melakukan tekel keras karena memikirkan Piala Dunia. Kami memiliki banyak hal yang harus dibuktikan dalam tiga pertandingan ini.”
Filosofi kepemimpinan Arbeloa dan masa depannya
Posisi Arbeloa kini menjadi sorotan di tengah kabar kembalinya Jose Mourinho musim panas ini serta musim tanpa gelar yang ditandai dengan tersingkirnya tim dari perebutan gelar La Liga sejak dini, ditambah dengan kegagalan di Liga Champions dan Copa del Rey. Kepemimpinannya semakin tergerus akibat ketidakmampuannya mengelola ruang ganti yang terpecah belah, yang tercermin dari perselisihan baru-baru ini antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni.
“Saya memahami kritik terhadap keputusan yang saya ambil,” kata Arbeloa mengenai citra dirinya di media. “Seringkali saya mengatakan apa yang saya pikirkan, dan kadang-kadang saya mengatakan apa yang harus saya katakan. Tapi begitulah cara saya berinteraksi dengan para pemain; begitulah cara saya melakukannya di akademi muda juga. Seorang pelatih harus menjadi perisai bagi para pemainnya. Saat saya bersama mereka, saya mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya katakan di sini. Selalu dengan rasa hormat. Saya telah menuntut, saya telah mendorong mereka... Saya tidak akan mengubah cara saya membela para pemain saya di sini." Menyikapi masa depannya, ia menyimpulkan: “Saya memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi tolong hormati keputusan saya untuk fokus pada pertandingan. Setelah musim liga berakhir, saya akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.”
- Getty Images Sport
Penolakan terhadap Carvajal dan perwakilan Spanyol
Menanggapi tidak dimasukkannya Dani Carvajal ke dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia, Arbeloa menghormati keputusan tersebut namun mengakui, "Saya selalu ingin dia ada di tim saya karena kontribusinya baik di dalam maupun di luar lapangan; sayang sekali dia tidak bisa bermain untuk tim nasional." Meskipun tidak ada pemain dari Madrid dalam susunan skuad saat ini, Arbeloa tetap memberikan dukungannya kepada tim, dengan mencatat bahwa para pemainnya "telah menjalani musim di mana mereka menunjukkan kualitas mereka sebagai pemain."