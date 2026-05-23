Alvaro Arbeloa menyebut Dani Carvajal sebagai 'contoh ideal seorang pemain Real Madrid' saat sang pelatih mengucapkan selamat tinggal kepada bek sayap yang 'istimewa dan unik' itu

Dalam konferensi pers terakhir yang penuh emosi, Arbeloa tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya pada Carvajal. Bek sayap yang telah menjadi andalan pertahanan Madrid selama lebih dari satu dekade ini akan mendapat penghormatan khusus dalam laga mendatang melawan Athletic Club, seiring dengan keputusannya untuk meninggalkan klub. Arbeloa meyakini bahwa perjalanan sang bek dari akademi muda hingga tim utama menjadikannya sosok yang menonjol di era modern klub ini.

Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers: "Dani Carvajal adalah simbol dari apa yang seharusnya menjadi seorang pemain Real Madrid. Dia adalah pemain asli klub; dia meletakkan batu pertama, yang menjadikannya pemain yang istimewa dan unik. Dia adalah sumber kebanggaan bagi semua Madridistas. Dia akan menjadi starter melawan Bilbao, dan saya yakin ketika saya menggantikannya agar mereka bisa memberikan penghormatan kepadanya, semua orang akan berdiri. Dia akan memiliki kenangan indah tentang besok dan apa yang telah dia lakukan di Madrid selama bertahun-tahun."