Alvaro Arbeloa menyebut Dani Carvajal sebagai 'contoh ideal seorang pemain Real Madrid' saat sang pelatih mengucapkan selamat tinggal kepada bek sayap yang 'istimewa dan unik' itu
Simbol tertinggi Real Madrid
Dalam konferensi pers terakhir yang penuh emosi, Arbeloa tak segan-segan mengungkapkan kekagumannya pada Carvajal. Bek sayap yang telah menjadi andalan pertahanan Madrid selama lebih dari satu dekade ini akan mendapat penghormatan khusus dalam laga mendatang melawan Athletic Club, seiring dengan keputusannya untuk meninggalkan klub. Arbeloa meyakini bahwa perjalanan sang bek dari akademi muda hingga tim utama menjadikannya sosok yang menonjol di era modern klub ini.
Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers: "Dani Carvajal adalah simbol dari apa yang seharusnya menjadi seorang pemain Real Madrid. Dia adalah pemain asli klub; dia meletakkan batu pertama, yang menjadikannya pemain yang istimewa dan unik. Dia adalah sumber kebanggaan bagi semua Madridistas. Dia akan menjadi starter melawan Bilbao, dan saya yakin ketika saya menggantikannya agar mereka bisa memberikan penghormatan kepadanya, semua orang akan berdiri. Dia akan memiliki kenangan indah tentang besok dan apa yang telah dia lakukan di Madrid selama bertahun-tahun."
Selamat tinggal, Real Madrid
Arbeloa dengan penuh emosi mengonfirmasi bahwa, sama seperti Carvajal, masa jabatannya sebagai pelatih sementara tim utama akan segera berakhir. Merenungkan ikatan seumur hidupnya dengan klub, pelatih sementara tersebut mengungkapkan harapannya bahwa kepergian ini hanyalah jeda sementara, bukan perpisahan selamanya.
"Saya harap ini hanya sampai jumpa lagi karena ini akan selalu menjadi rumah saya," kata Arbeloa. "Saya telah menjadi bagian dari Real Madrid selama 20 tahun dalam berbagai peran, dan ini akan selalu menjadi rumah saya. Laga melawan Bilbao akan menjadi pertandingan terakhir saya bersama Real Madrid; saya tidak tahu apakah ini akan menjadi pertandingan terakhir dalam karier saya."
Menolak tawaran untuk menjabat sebagai staf di belakang layar di bawah Mourinho
Di tengah spekulasi yang semakin kencang mengenai masa depannya dalam waktu dekat dan kemungkinan perannya di bawah asuhan José Mourinho jika pelatih asal Portugal itu kembali ke bangku cadangan Bernabéu, Arbeloa dengan tegas membantah segala kemungkinan untuk bergabung dengan staf mantan manajernya.
"Saya tidak di sini untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Mou memiliki staf yang fantastis dan dikelilingi oleh orang-orang yang tepat," jelas Arbeloa. "Jika dia datang ke Madrid, dia akan melakukannya dengan tim kepelatihannya sendiri; tidak ada peluang sama sekali bahwa saya akan bersamanya. Mulai Senin, giliran saya untuk memikirkan apa yang terbaik bagi saya. Saya telah mengambil langkah besar dan berkembang pesat selama empat bulan ini."
Membalas serangan Laporta
Konferensi pers itu tiba-tiba berubah menjadi pembahasan administratif ketika Arbeloa diminta menanggapi pernyataan kontroversial terbaru yang dilontarkan oleh Presiden Barcelona Joan Laporta, yang telah memberikan tanggapan tegas kepada Florentino Perez, dengan menyebut tuduhan terbaru bos Real Madrid terkait kasus Negreira sebagai "tidak masuk akal".
Manajer Real Madrid itu dengan gigih membela sikap institusional klubnya, mengalihkan fokus kembali ke penyelidikan yang sedang berlangsung seputar integritas wasit dalam sepak bola Spanyol.
"Saya tidak terlalu memikirkan kata-kata Laporta; saya pikir kami selalu sangat jelas," balas Arbeloa. "Saya mengerti dia merujuk pada kasus Negreira, dan kami terus menunggu penyelesaiannya. Kami masih merasakan hal yang sama saat melihat pemain Madrid berdarah di lapangan tanpa pelanggaran yang ditiup, dan ini adalah tanggung jawab kami untuk terus mengungkapkannya."