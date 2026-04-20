AFP
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa menyatakan bahwa 'lebih mudah bagi Real Madrid untuk memenangkan Liga Champions daripada La Liga' dalam sindiran terbarunya terhadap wasit-wasit domestik
- (C)Getty Images
Wasit disalahkan atas hasil buruk di liga domestik
Arbeloa mengutip serangkaian kekecewaan di kompetisi domestik baru-baru ini sebagai bukti, menyusul serangkaian keputusan kontroversial yang menurutnya telah menyebabkan Los Blancos tertinggal sembilan poin dari Barcelona dalam perebutan gelar juara. Kekecewaan itu mencapai puncaknya setelah hasil imbang 1-1 baru-baru ini melawan Girona, di mana Kylian Mbappe tidak diberi penalti yang menurut klub seharusnya diberikan.
- Getty/Sport.es
Catatan sejarah dan skandal wasit
"Ada alasannya, dan hal itu mudah dipahami oleh banyak orang," kata Arbeloa saat diminta menjelaskan mengapa Madrid telah memenangkan enam gelar Liga Champions dalam 20 tahun terakhir, sementara hanya meraih tujuh gelar liga dalam periode yang sama. "Kami memang masih memiliki ruang untuk perbaikan di La Liga dalam beberapa tahun terakhir, dan dalam beberapa bulan terakhir ini, saya rasa kami tampil lebih baik dalam pertandingan-pertandingan besar dan sulit daripada saat menghadapi lawan yang lebih lemah."
Kritik sang pelatih ini merupakan yang terbaru dalam pertarungan berkepanjangan antara klub dan badan wasit Spanyol, terutama setelah penyelidikan Negreira. Arbeloa tidak segan-segan mengomentari masalah ini, sebelumnya menyebut kasus tersebut sebagai "skandal terbesar dalam sepak bola Spanyol." Dia menambahkan pada hari Senin: "Namun, kami juga mengalami situasi seperti [protes penalti] dalam pertandingan melawan Girona, yang membuat Real Madrid lebih mudah memenangkan Liga Champions daripada La Liga."
Mentalitas pemenang di tengah puasa gelar
Di tengah berbagai keluhan tersebut, kenyataannya Los Blancos kini berada di ambang kegagalan meraih trofi besar untuk musim kedua berturut-turut. Hal ini terjadi setelah mereka tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich pekan lalu. Arbeloa menyadari tekanan tersebut, dengan mengatakan, "Ini sudah dua musim tanpa meraih gelar apa pun, dan terakhir kali [hal itu terjadi] adalah lebih dari 20 tahun yang lalu."
Dia melanjutkan: "Real Madrid adalah klub di mana segala sesuatunya biasanya berjalan lancar. Mentalitas klub ini selalu mengarah ke masa depan. Di Real Madrid, kekalahan tidak dapat diterima... Kami harus memenangkan tujuh pertandingan tersisa kami."
- Getty Images
Masa depan Arbeloa masih belum jelas
Bayang-bayang calon penggantinya semakin menguat, namun Arbeloa menolak berspekulasi mengenai masa depannya. Setelah menggantikan Xabi Alonso pada Januari lalu, mantan pelatih Castilla ini menyadari bahwa standar di Bernabeu sangatlah ketat. Dengan tujuh pertandingan tersisa di musim ini, tujuan utamanya adalah menyelamatkan sedikit harga diri di klasemen liga. "Itu adalah keputusan yang tidak ada di tangan saya," katanya mengenai perannya untuk musim depan. "Saya sama sekali tidak khawatir tentang masa depan saya. Saya khawatir tentang tujuh pertandingan ini, dan terutama pertandingan besok." Real Madrid akan menghadapi Deportivo Alaves pada Selasa malam saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari Barcelona.