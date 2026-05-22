Alvaro Arbeloa mengonfirmasi kepergiannya dari Real Madrid setelah menjabat sebentar sebagai pelatih menjelang kembalinya Jose Mourinho
Arbeloa mundur setelah masa kepemimpinan yang sulit
Setelah sempat menangani tim Madrid B, Arbeloa mengambil alih jabatan tersebut pada Januari lalu menyusul pemecatan Xabi Alonso, yang baru bergabung dengan klub pada awal musim ini. Namun, pergantian manajer tersebut gagal membawa trofi yang diharapkan karena Madrid gagal bersaing baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Harapan mereka untuk meraih gelar La Liga pupus setelah kekalahan 2-0 dari Barcelona dalam El Clasico, sementara Bayern Munich menyingkirkan mereka dari Liga Champions di babak perempat final.
Arbeloa mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan pejabat klub
Mantan pemain timnas Spanyol itu menanggapi masa baktinya di klub dengan positif meskipun hasil yang diraih mengecewakan, dan mengucapkan terima kasih kepada para pemain serta jajaran petinggi klub atas dukungan mereka. Alih-alih kembali ke jabatannya di Madrid B atau di akademi, ia memilih untuk berpisah setelah lama berkarier di klub tersebut.
"Semoga ini hanya 'sampai jumpa lagi' karena saya selalu menganggap ini sebagai rumah saya," kata Arbeloa dalam konferensi pers menjelang pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. "Saya telah menjadi bagian dari Real Madrid selama 20 tahun dalam berbagai peran, dan saya akan selalu menganggapnya sebagai rumah saya. Jelas bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhir saya musim ini sebagai pelatih Real Madrid, tetapi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi yang terakhir dalam hidup saya sebagai pelatih Real Madrid.
"Saya meninggalkan Madrid dengan rasa syukur yang mendalam kepada para pemain saya. Mereka telah membuat saya menjadi lebih baik, memungkinkan saya menikmati setiap hari, mengajarkan saya begitu banyak hal, dan menjadikan saya pelatih yang lebih baik hari ini daripada saat 12 atau 13 Januari lalu. Saya juga sangat berterima kasih kepada presiden dan Jose Angel atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya, serta kepada semua pihak yang terlibat dengan tim utama.
"Saya meninggalkan Real Madrid dengan rasa syukur karena selama delapan tahun terakhir, saya dapat mengenal klub ini lebih baik. Saya telah berinteraksi dengan begitu banyak orang, dan saya pergi dengan membawa banyak teman, sangat bahagia, dan saya berharap suatu hari nanti bisa kembali."
Mourinho diperkirakan akan menggantikan Arbeloa
Pengumuman Arbeloa ini muncul di tengah kabar bahwa Mourinho semakin dekat untuk kembali ke Real Madrid. Berbagai laporan menyebutkan bahwa pelatih asal Portugal itu telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih kendali di Bernabeu pasca musim yang mengecewakan bagi klub tersebut. Mourinho sebelumnya pernah melatih Madrid antara tahun 2010 dan 2013 dan diperkirakan akan datang bersama tim staf kepelatihannya sendiri. Arbeloa membantah spekulasi bahwa ia mungkin akan tetap bertahan di klub tersebut di bawah asuhan Mourinho.
"Saya tidak di sini untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan," katanya. "Dalam kasus Mou, saya pikir dia memiliki staf pelatih yang fantastis, sama hebatnya dengan dirinya, dan saya pikir dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat. Jika dia datang ke Real Madrid, dia akan melakukannya bersama staf pelatihnya, sebagaimana mestinya. Tidak ada kemungkinan saya bisa menjadi bagian dari itu."
Arbeloa membidik peluang baru sebagai manajer
Los Blancos kini diperkirakan akan bertindak cepat untuk menyelesaikan penunjukan Mourinho, seiring klub tersebut memulai persiapan untuk perombakan besar-besaran menjelang musim depan. Sementara itu, masa depan Arbeloa masih belum jelas setelah laga kandang Sabtu ini melawan Athletic Club.