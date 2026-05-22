Alvaro Arbeloa mengonfirmasi kepergiannya dari Real Madrid setelah menjabat sebentar sebagai pelatih menjelang kembalinya Jose Mourinho

Mantan pemain timnas Spanyol itu menanggapi masa baktinya di klub dengan positif meskipun hasil yang diraih mengecewakan, dan mengucapkan terima kasih kepada para pemain serta jajaran petinggi klub atas dukungan mereka. Alih-alih kembali ke jabatannya di Madrid B atau di akademi, ia memilih untuk berpisah setelah lama berkarier di klub tersebut.

"Semoga ini hanya 'sampai jumpa lagi' karena saya selalu menganggap ini sebagai rumah saya," kata Arbeloa dalam konferensi pers menjelang pertandingan terakhirnya sebagai pelatih. "Saya telah menjadi bagian dari Real Madrid selama 20 tahun dalam berbagai peran, dan saya akan selalu menganggapnya sebagai rumah saya. Jelas bahwa ini akan menjadi pertandingan terakhir saya musim ini sebagai pelatih Real Madrid, tetapi saya tidak tahu apakah ini akan menjadi yang terakhir dalam hidup saya sebagai pelatih Real Madrid.

"Saya meninggalkan Madrid dengan rasa syukur yang mendalam kepada para pemain saya. Mereka telah membuat saya menjadi lebih baik, memungkinkan saya menikmati setiap hari, mengajarkan saya begitu banyak hal, dan menjadikan saya pelatih yang lebih baik hari ini daripada saat 12 atau 13 Januari lalu. Saya juga sangat berterima kasih kepada presiden dan Jose Angel atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya, serta kepada semua pihak yang terlibat dengan tim utama.

"Saya meninggalkan Real Madrid dengan rasa syukur karena selama delapan tahun terakhir, saya dapat mengenal klub ini lebih baik. Saya telah berinteraksi dengan begitu banyak orang, dan saya pergi dengan membawa banyak teman, sangat bahagia, dan saya berharap suatu hari nanti bisa kembali."