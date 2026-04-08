Álvaro Arbeloa menegaskan bahwa Real Madrid masih memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal Liga Champions. Pada hari Selasa, klub asal Spanyol itu kalah 2-1 di kandang sendiri dari Bayern Munich dalam leg pertama perempat final Liga Champions.
Álvaro Arbeloa mengeluarkan pernyataan tegas menyusul kekalahan Real Madrid di Liga Champions
Bayern memanfaatkan kesalahan-kesalahan pertahanan Madrid dan unggul 2-0 tak lama setelah babak kedua dimulai berkat gol-gol dari Luis Díaz dan Harry Kane. Namun, Real Madrid membalas: Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74.
Saat berbicara kepada media setelah pertandingan, Arbeloa menegaskan bahwa semuanya belum berakhir. “Kami masih sangat berpeluang, karena kami hanya tertinggal satu gol.”
“Kami mampu menang di lapangan mana pun; kami sudah membuktikannya,” lanjut Arbeloa, yang sekali lagi menekankan pentingnya gol penyeimbang. “Ketinggalan 0-2 sangat sulit untuk dikejar.”
Pelatih sementara itu merasa bahwa Rekordmeister bukanlah tim yang lebih unggul dalam hal permainan, dan hal ini memberinya semangat. “Bayern mencetak gol dari dua momen saat kami kehilangan penguasaan bola, bukan dari serangan terorganisir. Kami akan bertolak ke Munich dengan keyakinan bahwa kami akan memenangkan pertandingan ini.”
“Kami tidak boleh terbawa suasana pesimisme. Ketinggalan satu gol membuat kami tetap dalam persaingan, jadi kami harus tetap tenang. Masih ada banyak harapan.”
Real Madrid akan menjamu Girona dalam laga LaLiga pada Jumat malam, sebelum bertolak ke Jerman untuk leg kedua yang menentukan. Tim dengan rekor gelar terbanyak di Liga Champions ini saat ini berada di peringkat kedua klasemen liga Spanyol, tertinggal tujuh poin dari rivalnya, FC Barcelona (76).