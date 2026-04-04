Alvaro Arbeloa menanggung seluruh tanggung jawab atas kekalahan Real Madrid, sementara timnya harus menanggung akibatnya yang memupus harapan mereka untuk meraih gelar La Liga

Madrid harus menelan kekalahan mengejutkan 2-1 dari Mallorca pada Sabtu malam di La Liga. Mallorca memimpin di akhir babak pertama, berkat gol yang dicetak Manu Morlanes pada menit ke-43. Real Madrid berusaha membalas di babak kedua, dengan bek asal Brasil Eder Militao menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Namun, Mallorca mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis di masa tambahan waktu, saat Vedat Muriqi mencetak gol di masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan tuan rumah.

Arbeloa mengatakan: "Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya, sepenuhnya dan mutlak tanggung jawab saya. Yang saya butuhkan dari mereka adalah agar mereka sudah memikirkan pertandingan hari Selasa. Saat mereka meninggalkan ruang ganti, pertandingan ini sudah berakhir bagi mereka. Saya lah yang mengambil keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, yang menentukan bagaimana kita harus bermain, dan kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelatih Real Madrid."