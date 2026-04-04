AFP
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa menanggung seluruh tanggung jawab atas kekalahan Real Madrid, sementara timnya harus menanggung akibatnya yang memupus harapan mereka untuk meraih gelar La Liga
Arbeloa menerima tanggung jawab penuh
Madrid harus menelan kekalahan mengejutkan 2-1 dari Mallorca pada Sabtu malam di La Liga. Mallorca memimpin di akhir babak pertama, berkat gol yang dicetak Manu Morlanes pada menit ke-43. Real Madrid berusaha membalas di babak kedua, dengan bek asal Brasil Eder Militao menyamakan kedudukan pada menit ke-88. Namun, Mallorca mencetak gol penentu kemenangan yang dramatis di masa tambahan waktu, saat Vedat Muriqi mencetak gol di masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan tuan rumah.
Arbeloa mengatakan: "Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya, sepenuhnya dan mutlak tanggung jawab saya. Yang saya butuhkan dari mereka adalah agar mereka sudah memikirkan pertandingan hari Selasa. Saat mereka meninggalkan ruang ganti, pertandingan ini sudah berakhir bagi mereka. Saya lah yang mengambil keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, yang menentukan bagaimana kita harus bermain, dan kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelatih Real Madrid."
Tantangan berat di La Liga
Kekalahan ini berdampak signifikan terhadap perebutan gelar juara, karena Madrid kini harus mengejar selisih poin yang bisa semakin melebar tergantung hasil pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid. Arbeloa mengakui bahwa jalan menuju trofi kini jauh lebih berat daripada sebelum pertandingan dimulai, meski ia menolak untuk menyerah sepenuhnya mengingat masih ada beberapa pertandingan yang tersisa.
"Ini lebih sulit daripada sebelum pertandingan dimulai," aku Arbeloa. "Kami masih memiliki delapan pertandingan tersisa dan, seperti yang saya sampaikan kepada para pemain, bagaimanapun keadaan liga saat ini, tujuan kami selanjutnya adalah memenangkan delapan pertandingan yang tersisa. Dan untuk melakukannya, kami harus bermain lebih baik daripada hari ini dan tampil di level yang jauh lebih tinggi. Segalanya menjadi lebih sulit, tetapi tujuan kami harus tetap sama."
Kekecewaan taktis dan kurangnya kejelasan
Arbeloa menyebut kurangnya energi dan kesabaran di babak kedua sebagai alasan utama timnya gagal memanfaatkan dominasi mereka, sambil mencatat bahwa timnya "dihukum" karena ketidakmampuan mereka menembus pertahanan yang rapat.
"Tentu saja konteksnya, kecemasan melihat skor tertinggal, kesabaran yang harus kami miliki... mereka menutup ruang lebih rapat dan memiliki energi lebih besar karena melihat hasil yang menguntungkan mereka," jelas sang pelatih. "Yang paling menyakitkan bagi saya adalah kami tidak bisa menampilkan babak kedua yang jauh lebih baik daripada yang kami lakukan. Di level ini, jika Anda kehilangan fokus atau kurang jelas, Anda akan membayar harganya."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke laga melawan Bayern Munich
Meskipun mengalami kekalahan di kandang, Real Madrid tak punya banyak waktu untuk meratapi hasil tersebut karena laga besar perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich sudah menanti di depan mata. Arbeloa mengandalkan ketangguhan skuadnya dan dukungan para penggemar di Bernabeu untuk membalikkan keadaan di kompetisi teratas Eropa ini.
"Saya tahu apa yang mampu dilakukan para pemain saya," kata Arbeloa. "Saya tahu mereka memahami pentingnya pertandingan hari Selasa. Ada pertandingan di mana hari itu bukan hari keberuntungan Anda, di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Pada hari Selasa, tuntutan akan sangat tinggi dan saya tahu dukungan yang akan diberikan oleh para penggemar Madrid kepada kami. Dengan mereka, segalanya menjadi lebih mudah. Saat mereka meninggalkan ruang ganti, mereka hanya perlu memikirkan Bayern."