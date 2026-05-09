Alvaro Arbeloa menanggapi Kylian Mbappe yang tertawa saat meninggalkan lapangan latihan Real Madrid & secara blak-blakan ditanya pendapatnya tentang Jose Mourinho
Tawa Mbappe memicu perdebatan di tengah kabar ketegangan di ruang ganti
Ketegangan semakin memuncak di dalam skuad Real Madrid setelah terjadi dua insiden pertengkaran terpisah di lapangan latihan dalam waktu 48 jam di fasilitas Lapangan Latihan Valdebebas milik klub. Meskipun terjadi insiden-insiden tersebut, Mbappe terlihat meninggalkan kompleks sambil tertawa, yang memicu perbincangan luas di media sosial.
Beberapa pendukung mempertanyakan kesan yang ditimbulkan mengingat suasana yang melingkupi skuad. Latar belakang reaksi tersebut melibatkan laporan bentrokan antar rekan setim. Salah satu insiden melibatkan Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni, dengan ketegangan yang semakin memuncak pada hari berikutnya. Laporan menyebutkan bahwa Valverde kemudian harus dirawat di rumah sakit untuk dijahit akibat luka robek.
Arbeloa membela Mbappé
Arbeloa membantah anggapan bahwa perilaku Mbappe mencerminkan suasana di dalam tim, dan menegaskan bahwa situasi tersebut telah dipahami di luar konteks. Menurut Marca, sang manajer mengatakan: "Jika seorang pemain keluar dengan senyum setelah sesi latihan, itu berarti hal tersebut dipahami di luar konteks. Saya hanya bisa menjamin [Alvaro] Carreras; ketika dia bermain, itu karena dia memang pantas mendapatkannya."
"Dalam kasus Mbappe, kita semua tahu usaha yang dia lakukan untuk datang ke Madrid dan apa yang dia korbankan. Kita semua pernah melihatnya mengenakan seragam latihan Madrid saat masih kecil. Saya merasa sepenuhnya memiliki wewenang sebagai pelatih Madrid; pada akhirnya, mereka menghormati pelatih yang bertugas, dan sebagai pemain, itulah hal yang paling penting."
Klub berusaha menstabilkan situasi
Menyusul insiden terbaru, Jose Angel Sanchez dilaporkan mengadakan rapat darurat bersama para pemain dalam upaya meredakan ketegangan. Arbeloa pun secara terang-terangan ditanya pendapatnya mengenai mantan mentornya, Mourinho. Dengan suasana di Bernabeu yang digambarkan sebagai "tak tertahankan" oleh sebagian media Spanyol, nama manajer asal Portugal itu terus dikaitkan dengan kembalinya ke bangku cadangan. Arbeloa ditanya secara langsung apakah ia masih percaya bahwa "Mou adalah salah satu dari kita," dan ia hanya menjawab, "Ya."
Kabar baik dari Mbappe menjelang El Clasico
Mbappe juga menjadi sorotan belakangan ini setelah kembali dari liburan di Sardinia tak lama sebelum pertandingan penting melawan Espanyol, sebuah situasi yang menuai kritik dari sebagian pendukung. Namun, ada kabar menggembirakan bagi Madrid di lapangan. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa sang penyerang kemungkinan besar sudah siap untuk laga El Clasico mendatang melawan Barcelona, yang tentu saja menjadi angin segar bagi Arbeloa saat Los Blancos berupaya menunda perayaan gelar juara tim asal Catalan tersebut.