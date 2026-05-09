Arbeloa membantah anggapan bahwa perilaku Mbappe mencerminkan suasana di dalam tim, dan menegaskan bahwa situasi tersebut telah dipahami di luar konteks. Menurut Marca, sang manajer mengatakan: "Jika seorang pemain keluar dengan senyum setelah sesi latihan, itu berarti hal tersebut dipahami di luar konteks. Saya hanya bisa menjamin [Alvaro] Carreras; ketika dia bermain, itu karena dia memang pantas mendapatkannya."

"Dalam kasus Mbappe, kita semua tahu usaha yang dia lakukan untuk datang ke Madrid dan apa yang dia korbankan. Kita semua pernah melihatnya mengenakan seragam latihan Madrid saat masih kecil. Saya merasa sepenuhnya memiliki wewenang sebagai pelatih Madrid; pada akhirnya, mereka menghormati pelatih yang bertugas, dan sebagai pemain, itulah hal yang paling penting."



