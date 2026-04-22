Alvaro Arbeloa memuji Vinicius Junior yang 'berani' karena berhasil 'mengubah siulan menjadi tepuk tangan' berkat gol penentu kemenangan yang luar biasa untuk Real Madrid saat melawan Alaves

Setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Alaves, pelatih Los Blancos langsung memuji ketangguhan mental Vinicius. Penyerang asal Brasil itu, bersama beberapa rekan setimnya, sempat menjadi sasaran cemoohan penonton tuan rumah pasca tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Bayern Munich, namun ia membungkam para pengkritiknya dengan tendangan jarak jauh yang memukau di babak kedua.

"Vinicius selalu berusaha keras dalam situasi sulit," kata Arbeloa dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Ia telah memikul beban tim di pundaknya. Kita tidak bisa meragukan sikapnya. Dia tidak bersembunyi, dia berani. Dia adalah penggemar Madrid, dia merasakan seragam dan lambang klub ini. Penonton sangat menuntut, mereka menginginkan yang terbaik dari para pemainnya. Hari ini, Vini mengubah siulan menjadi tepuk tangan, dia pernah melakukannya sebelumnya, dan itulah yang penting."