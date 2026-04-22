Alvaro Arbeloa memuji Vinicius Junior yang 'berani' karena berhasil 'mengubah siulan menjadi tepuk tangan' berkat gol penentu kemenangan yang luar biasa untuk Real Madrid saat melawan Alaves
Arbeloa mendukung bintang Brasilnya yang 'berani'
Setelah meraih kemenangan tipis 2-1 atas Alaves, pelatih Los Blancos langsung memuji ketangguhan mental Vinicius. Penyerang asal Brasil itu, bersama beberapa rekan setimnya, sempat menjadi sasaran cemoohan penonton tuan rumah pasca tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Bayern Munich, namun ia membungkam para pengkritiknya dengan tendangan jarak jauh yang memukau di babak kedua.
"Vinicius selalu berusaha keras dalam situasi sulit," kata Arbeloa dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Ia telah memikul beban tim di pundaknya. Kita tidak bisa meragukan sikapnya. Dia tidak bersembunyi, dia berani. Dia adalah penggemar Madrid, dia merasakan seragam dan lambang klub ini. Penonton sangat menuntut, mereka menginginkan yang terbaik dari para pemainnya. Hari ini, Vini mengubah siulan menjadi tepuk tangan, dia pernah melakukannya sebelumnya, dan itulah yang penting."
Ketegangan di Bernabeu memuncak terkait Camavinga
Sementara Vinicius berhasil memenangkan hati para pendukung, Eduardo Camavinga justru menjadi sasaran utama kekecewaan para penonton di Bernabeu. Gelandang asal Prancis itu, yang diusir wasit saat timnya kalah dari Bayern, disambut dengan cemoohan keras saat masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-63. Setiap sentuhan bola yang dilakukan pemain berusia 23 tahun itu disambut dengan ejekan dari para pendukung tuan rumah yang kecewa.
Arbeloa juga mendukung gelandang tersebut, menegaskan bahwa kualitasnya pada akhirnya akan bersinar kembali. "Dia memiliki kepribadian yang kuat dan banyak pengalaman meskipun usianya masih muda," jelas Arbeloa. "Dia seperti Vini, mereka datang ke Real Madrid saat masih sangat muda, mereka telah berbuat banyak dan memenangkan trofi-trofi penting. Dia mendapat kepercayaan dari pelatih dan klub, dan saya yakin juga dari para penggemar."
Dampak kekalahan di Liga Champions nyaris berakibat fatal
Pertandingan itu sendiri berlangsung menegangkan karena Real Madrid berusaha mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan. Kylian Mbappe membuka skor lewat tendangan yang membentur pemain lawan sebelum Vinicius menggandakan keunggulan, namun Alaves tak mau menyerah begitu saja, dua kali membentur tiang gawang sebelum Toni Martinez mencetak gol hiburan di masa tambahan waktu. Hasil ini membuat Madrid tetap terpaut enam poin dari Barcelona, meski raksasa Catalan itu masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.
Meskipun menang, penampilan mereka dipenuhi dengan gerakan-gerakan cerdik dan trik yang seringkali kurang akurat dalam eksekusi. Ada juga kekhawatiran di pinggir lapangan ketika Jude Bellingham tampak frustrasi karena diganti sebelum pertandingan memasuki menit ke-60. Arbeloa menepis segala spekulasi tentang adanya perselisihan, dengan mengutip ambisi sang pemain dan kebutuhan untuk menjaga kebugarannya setelah keterlibatannya yang intens di Munich.
Kekhawatiran soal cedera Militao
Kemenangan Madrid harus dibayar mahal karena Eder Militao terpaksa ditarik keluar menjelang akhir babak pertama. Bek asal Brasil itu tampil menonjol, bahkan sempat membentur mistar gawang, namun ia tampaknya mengalami cedera otot yang mengharuskannya segera diganti. Antonio Rudiger dimasukkan untuk menggantikannya sementara tim medis mulai melakukan pemeriksaan.
Menurut ESPN, masalah tersebut tampaknya terkait dengan cedera otot paha belakang, meskipun indikasi awal menunjukkan bahwa ia mungkin tidak akan absen dalam jangka panjang. Arbeloa akan sangat berharap bek tengah andalannya itu bisa kembali bermain, karena Real berusaha melupakan kekecewaan di kompetisi Eropa dan fokus pada perebutan gelar domestik.