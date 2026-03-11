AFP
Alvaro Arbeloa memuji Federico Valverde sebagai 'segala yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemain Real Madrid' setelah penampilan gemilang hat-trick melawan Manchester City
Menentang pesimisme dari luar
Tanpa kehadiran Kylian Mbappe yang cedera, Valverde lah yang tampil gemilang untuk tim tuan rumah dengan mencetak hat-trick bersejarah yang memastikan kemenangan 3-0 pada leg pertama babak 16 besar. Setelah melihat pemain Uruguay itu mencetak tiga gol dalam 22 menit, Arbeloa menyebutnya sebagai tolok ukur ultimate, mengatakan: "Tidak peduli di mana kamu menempatkannya, bagiku dia adalah Juanito abad ke-21, dia adalah tolok ukur, segala yang seharusnya dimiliki seorang pemain Real Madrid adalah Fede Valverde."
Menyikapi hasil tersebut, Arbeloa mencatat bahwa skor 3-0 "lebih baik dari yang diharapkan" setelah kritik baru-baru ini akibat kekalahan mengecewakan dari Getafe dan Osasuna. Mereka bisa saja mengakhiri pertandingan dengan keunggulan empat gol, namun penalti Vinicius Jr. digagalkan oleh Gianluigi Donnarumma.
Ketika ditanya tentang kegagalan tersebut, Arbeloa mengatakan: "Saya suka reaksi Bernabéu, bagaimana mereka memberi tepuk tangan kepada Vinicius. Jika ada yang bisa bangkit dari kegagalan, dia lah orangnya."
Keahlian taktis melawan City
Arbeloa menjelaskan bagaimana timnya menetralisir tim Pep Guardiola dengan menutup jalur umpan dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. "Kami sangat memahami cara City bermain, cara Pep bermain, dan apa yang selalu dia cari," jelasnya. "Kami menutup jalur ruang dan umpan, mereka mencari celah untuk menyerang dan mencari celah di belakang kami, tetapi kami tahu bahwa jika kami menunggu mereka, berbalik, dan mencari celah di belakang mereka, kami bisa melukai mereka."
Kekhawatiran cedera dan kebanggaan pemuda
Kemenangan itu datang dengan harga yang harus dibayar, karena Arbeloa mengonfirmasi cedera Ferland Mendy setelah melihat pemain Prancis itu keluar pada babak pertama, dengan Fran Garcia menggantikannya.
"Situasinya tidak terlihat baik. Kami menghargai usahanya; memberikan dia dua pertandingan setelah begitu lama absen adalah risiko, dan itu bukan keputusan terbaik," tambahnya.
Di sisi positif, ia memuji kontribusi lulusan akademi Thiago Pitarch. "Kita harus menghargai pemain akademi muda, yang tidak menghabiskan 30, 40, atau 50 juta euro, tapi mereka adalah pemuda yang merasa menjadi bagian dari Real Madrid," kata Arbeloa dengan bangga.
Pekerjaan belum selesai.
Meskipun memiliki keunggulan tiga gol, Arbeloa memperingatkan para pemainnya agar tidak lengah menjelang leg kedua. "Jika ada satu hal yang masih jauh dari jangkauan, itu adalah kualifikasi. Saya telah memberitahu para pemain, ini belum selesai," katanya dengan tegas. Menghormati kualitas lawan, ia menambahkan: "Kami tahu tim City dan betapa hebatnya Pep sebagai pelatih. Saya yakin akan ada lebih banyak kejutan di leg kedua."
