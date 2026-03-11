Alvaro Arbeloa memuji Federico Valverde sebagai 'segala yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemain Real Madrid' setelah penampilan gemilang hat-trick melawan Manchester City

Tanpa kehadiran Kylian Mbappe yang cedera, Valverde lah yang tampil gemilang untuk tim tuan rumah dengan mencetak hat-trick bersejarah yang memastikan kemenangan 3-0 pada leg pertama babak 16 besar. Setelah melihat pemain Uruguay itu mencetak tiga gol dalam 22 menit, Arbeloa menyebutnya sebagai tolok ukur ultimate, mengatakan: "Tidak peduli di mana kamu menempatkannya, bagiku dia adalah Juanito abad ke-21, dia adalah tolok ukur, segala yang seharusnya dimiliki seorang pemain Real Madrid adalah Fede Valverde."

Menyikapi hasil tersebut, Arbeloa mencatat bahwa skor 3-0 "lebih baik dari yang diharapkan" setelah kritik baru-baru ini akibat kekalahan mengecewakan dari Getafe dan Osasuna. Mereka bisa saja mengakhiri pertandingan dengan keunggulan empat gol, namun penalti Vinicius Jr. digagalkan oleh Gianluigi Donnarumma.

Ketika ditanya tentang kegagalan tersebut, Arbeloa mengatakan: "Saya suka reaksi Bernabéu, bagaimana mereka memberi tepuk tangan kepada Vinicius. Jika ada yang bisa bangkit dari kegagalan, dia lah orangnya."