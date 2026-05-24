Alvaro Arbeloa memberikan penghormatan kepada Kylian Mbappe yang 'luar biasa' setelah mengundurkan diri dari jabatan manajer Real Madrid
Pujian hangat Arbeloa untuk Mbappé
Mbappe termasuk salah satu yang pertama menghubungi Arbeloa setelah kabar bahwa sang pelatih akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penyerang asal Prancis itu, yang telah menjalani musim yang penuh gejolak di ibu kota Spanyol, mengirimkan pesan yang mendoakan yang terbaik bagi manajernya untuk langkah-langkah selanjutnya di luar Valdebebas.
Arbeloa jelas terharu dengan sikap sang pemenang Piala Dunia tersebut. Ia membalasnya dengan pujian yang hangat kepada pemain berusia 27 tahun itu di media sosial, dengan menulis: “Terima kasih banyak, Kylian Mbappe. Saya akan selalu bangga telah melatih pemain sepak bola yang luar biasa dengan bakat tak tertandingi ini. Masa-masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, tetapi orang-orang yang kuat akan tetap bertahan.”
Bellingham & Rudiger juga mengirim pesan
Bukan hanya Mbappé yang meluangkan waktu untuk menghargai kontribusi Arbeloa selama masa jabatannya yang singkat. Beberapa pemain kunci di ruang ganti memanfaatkan kesempatan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang mengambil alih kendali di masa-masa sulit bagi klub.
Antonio Rudiger dengan cepat menyampaikan ucapan terima kasihnya, "Terima kasih atas dukungannya. Semoga yang terbaik untuk Anda dan keluarga." Pelatih asal Spanyol itu membalas rasa sayang tersebut, dengan menyebut Rudiger sebagai "Pejuangku".
Jude Bellingham juga menyampaikan ucapan singkat namun penuh hormat, "Terima kasih, Pak," yang memicu balasan panjang dari pelatih yang akan hengkang itu. Arbeloa menggambarkan pemain internasional Inggris itu sebagai, "Seorang pemimpin sejati. Seorang profesional yang luar biasa. Seorang pesepakbola kelas dunia. Dan orang yang luar biasa."
Perpisahan yang penuh haru di Santiago Bernabeu
Kemenangan 4-2 atas Athletic Club menjadi latar belakang bagi sejumlah kepergian pemain, yang menciptakan suasana penuh emosi di Madrid. Meskipun kepergian Arbeloa dari bangku cadangan menjadi topik utama pembicaraan, pertandingan tersebut juga menandai berakhirnya karier dua legenda klub, David Alaba dan Dani Carvajal, di Madrid, yang masing-masing mendapat sambutan meriah dari para pendukung setia di Bernabeu.
Vinicius Junior juga ikut dalam gelombang penghormatan tersebut, berterima kasih kepada Arbeloa atas kepercayaan dan kasih sayang yang ditunjukkan kepadanya sejak sang pelatih mengambil alih sekitar enam bulan lalu. Arbeloa terlihat sangat terharu dalam balasannya kepada pemain sayap asal Brasil itu, dengan mengatakan: “Atas komitmen, usaha, bakat, dan keberanianmu. Jangan pernah berubah. Merupakan suatu kebanggaan bisa menjadi pelatihmu.”
Akhir dari babak yang penuh tantangan bagi Arbeloa
Arbeloa mengambil alih jabatan manajer Real Madrid pada masa-masa kritis, tepatnya setelah kepergian mantan pelatih Xabi Alonso, ketika suasana ruang ganti tim sedang kacau. Ia memimpin Los Blancos dalam 28 pertandingan, dengan catatan 18 kemenangan, dua hasil imbang, dan delapan kekalahan, namun gagal membawa tim meraih gelar apa pun.
Setelah pengunduran diri Arbeloa, ia diperkirakan akan digantikan oleh pelatih asal Portugal Jose Mourinho mulai musim depan, dalam upaya mengembalikan klub besar ini ke kejayaannya semula.