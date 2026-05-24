Alvaro Arbeloa memberikan penghormatan kepada Kylian Mbappe yang 'luar biasa' setelah mengundurkan diri dari jabatan manajer Real Madrid

Mbappe termasuk salah satu yang pertama menghubungi Arbeloa setelah kabar bahwa sang pelatih akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penyerang asal Prancis itu, yang telah menjalani musim yang penuh gejolak di ibu kota Spanyol, mengirimkan pesan yang mendoakan yang terbaik bagi manajernya untuk langkah-langkah selanjutnya di luar Valdebebas.

Arbeloa jelas terharu dengan sikap sang pemenang Piala Dunia tersebut. Ia membalasnya dengan pujian yang hangat kepada pemain berusia 27 tahun itu di media sosial, dengan menulis: “Terima kasih banyak, Kylian Mbappe. Saya akan selalu bangga telah melatih pemain sepak bola yang luar biasa dengan bakat tak tertandingi ini. Masa-masa sulit tidak akan berlangsung selamanya, tetapi orang-orang yang kuat akan tetap bertahan.”







