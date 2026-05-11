Absennya Mbappé menjadi topik utama pembicaraan bahkan sebelum pertandingan dimulai di Catalonia, karena pemain asal Prancis itu tidak masuk dalam skuad yang dibawa untuk laga penentu musim ini. Meskipun ada harapan bahwa ia bisa pulih dari cedera otot tepat waktu, Arbeloa terpaksa turun ke lapangan tanpa penyerang andalannya, dan kabar terbaru yang muncul tak banyak memberikan ketenangan bagi para pendukung setia Madrid.

Pada akhirnya, absennya Mbappe terbukti menjadi rintangan yang terlalu tinggi bagi Real Madrid untuk diatasi, saat mereka menelan kekalahan 2-0 di Spotify Camp Nou. Ketika ditanya setelah pertandingan apakah penyerang andalannya akan tampil lagi musim ini, atau apakah ada yang bisa dilakukan lebih untuk memastikan ketersediaannya di El Clasico, Arbeloa tetap bungkam. "Saya tidak tahu. Kita lihat saja perkembangan cederanya," kata sang pelatih kepada para wartawan. Ketidakpastian ini hanya menambah sorotan yang mengarah pada pemain berusia 27 tahun tersebut, yang telah menghadapi kritik tajam dari para penggemar selama masa cederanya baru-baru ini.