Alvaro Arbeloa memberikan kabar terbaru yang jujur mengenai cedera Kylian Mbappe pasca kekalahan di El Clasico & mengucapkan selamat kepada Barcelona yang 'terorganisir dengan baik' atas keberhasilan merebut gelar La Liga
Tekanan semakin meningkat karena Mbappe masih absen
Absennya Mbappé menjadi topik utama pembicaraan bahkan sebelum pertandingan dimulai di Catalonia, karena pemain asal Prancis itu tidak masuk dalam skuad yang dibawa untuk laga penentu musim ini. Meskipun ada harapan bahwa ia bisa pulih dari cedera otot tepat waktu, Arbeloa terpaksa turun ke lapangan tanpa penyerang andalannya, dan kabar terbaru yang muncul tak banyak memberikan ketenangan bagi para pendukung setia Madrid.
Pada akhirnya, absennya Mbappe terbukti menjadi rintangan yang terlalu tinggi bagi Real Madrid untuk diatasi, saat mereka menelan kekalahan 2-0 di Spotify Camp Nou. Ketika ditanya setelah pertandingan apakah penyerang andalannya akan tampil lagi musim ini, atau apakah ada yang bisa dilakukan lebih untuk memastikan ketersediaannya di El Clasico, Arbeloa tetap bungkam. "Saya tidak tahu. Kita lihat saja perkembangan cederanya," kata sang pelatih kepada para wartawan. Ketidakpastian ini hanya menambah sorotan yang mengarah pada pemain berusia 27 tahun tersebut, yang telah menghadapi kritik tajam dari para penggemar selama masa cederanya baru-baru ini.
Arbeloa mengkritik VAR dan mengakui kegagalan merebut gelar
Meskipun sorotan tertuju pada skor akhir, Arbeloa merasa frustrasi akibat sebuah keputusan wasit yang melibatkan Jude Bellingham dan Eric Garcia. Pelatih Real Madrid itu merasa timnya tidak mendapat intervensi penting, meski ia justru bersikap lapang dada terkait hasil akhir. Ia mencatat bahwa tugas menjadi terlalu berat begitu tuan rumah menemukan ritme permainan mereka pada malam itu.
"Dari apa yang kami lihat, itu jelas. Kami mungkin harus bertanya mengapa VAR tidak campur tangan," tambah Arbeloa. "Selamat kepada Barça atas gelar juara. Mereka memulai dengan sangat kuat. Pertandingan menjadi sangat sulit sejak awal. Mereka sangat bagus saat memimpin. Mereka adalah tim yang sangat terorganisir. Saya meminta mereka untuk memberikan yang terbaik hingga akhir, terlepas dari skornya."
Membela tim di tengah suasana yang 'tidak sehat'
Dengan Real Madrid yang tampaknya akan kembali menutup musim tanpa trofi besar, desakan untuk melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas semakin kencang. Laporan-laporan terbaru mengenai perselisihan internal tidak membantu meredakan suasana, namun Arbeloa dengan cepat membantah anggapan bahwa skuad saat ini benar-benar bermasalah. Ia menegaskan bahwa fondasi untuk kesuksesan di masa depan sudah ada di ruang ganti Valdebebas.
"Kami memiliki skuad hebat yang dapat dimanfaatkan dengan sangat efektif," kata sang manajer. "Kami memiliki pemain yang diinginkan oleh tim mana pun di Eropa; yang tersisa hanyalah fokus pada masa depan. Kami tidak bisa berkata banyak karena kami memahami rasa frustrasi dan kekecewaan, dan yang bisa kami lakukan hanyalah bekerja keras dan menatap masa depan. Kami tahu bahwa Real Madrid selalu bangkit kembali, dan saat ini saya memahami kemarahan para penggemar sama seperti yang kami rasakan."
Penyakit Huijsen memaksa dilakukannya perombakan kabinet pada menit-menit terakhir
Rencana taktis tersebut semakin terganggu sesaat sebelum kick-off ketika Dean Huijsen terpaksa ditarik dari susunan pemain inti. Bek muda itu semula diharapkan memainkan peran kunci dalam menahan serangan Barcelona, namun sakit mendadak membuat Arbeloa tak punya pilihan selain mengandalkan bangku cadangan di menit-menit terakhir, sehingga Raul Asencio pun diturunkan ke tengah panasnya derby.
Menjelaskan perubahan mendadak tersebut, Arbeloa mengungkapkan keinginan sang pemain untuk tampil meskipun kondisinya kurang fit. "Dia ingin bermain. Namun, dia merasa lemah, dan itu adalah keputusan saya. Kami membutuhkan energi, jadi saya memutuskan untuk memainkan Raul [Asencio] sebagai penggantinya," pungkasnya.