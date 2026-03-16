Alvaro Arbeloa memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik Jude Bellingham dan Kylian Mbappé seiring kembalinya keduanya ke skuad Real Madrid untuk lawatan ke markas Man City

Mbappe telah kembali berlatih bersama Real Madrid setelah pulih dari cedera keseleo pada lutut kirinya yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir klub. Sementara itu, Bellingham juga telah kembali berlatih setelah mengalami cedera otot paha belakang pada kaki kirinya, yang membutuhkan masa rehabilitasi.

Penyerang asal Prancis ini telah menjalani rencana perawatan konservatif selama tiga minggu terakhir untuk menghindari operasi pada masalah lututnya. Kembalinya dia memberikan perubahan taktis yang signifikan bagi Los Blancos, meskipun dia tidak menjadi starter pada leg kedua babak 16 besar melawan City. Arbeloa mencatat bahwa Mbappe "memberikan kualitas yang berbeda bagi kami, tetapi jika ada satu hal yang dimilikinya, itu adalah kecerdasannya. Jadi, saya menantikan kehadirannya di lapangan dan dapat menikmati gol-golnya."