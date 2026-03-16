Alvaro Arbeloa memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisik Jude Bellingham dan Kylian Mbappé seiring kembalinya keduanya ke skuad Real Madrid untuk lawatan ke markas Man City
Mbappe dan Bellingham jadi angin segar bagi Madrid
Mbappe telah kembali berlatih bersama Real Madrid setelah pulih dari cedera keseleo pada lutut kirinya yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir klub. Sementara itu, Bellingham juga telah kembali berlatih setelah mengalami cedera otot paha belakang pada kaki kirinya, yang membutuhkan masa rehabilitasi.
Penyerang asal Prancis ini telah menjalani rencana perawatan konservatif selama tiga minggu terakhir untuk menghindari operasi pada masalah lututnya. Kembalinya dia memberikan perubahan taktis yang signifikan bagi Los Blancos, meskipun dia tidak menjadi starter pada leg kedua babak 16 besar melawan City. Arbeloa mencatat bahwa Mbappe "memberikan kualitas yang berbeda bagi kami, tetapi jika ada satu hal yang dimilikinya, itu adalah kecerdasannya. Jadi, saya menantikan kehadirannya di lapangan dan dapat menikmati gol-golnya."
Arbeloa tidak menganggap ada 'pemain yang tak tersentuh' dalam pemilihan skuad
Meskipun para bintang berpengalaman telah kembali, Arbeloa dengan cepat membela kebijakan seleksinya, yang belakangan ini lebih mengutamakan talenta-talenta muda. Ia menegaskan bahwa reputasi tidak menjamin tempat di starting line-up di Bernabeu. "Saya tidak merasa ada yang namanya 'sapi suci.' Pemain seperti [Federico] Valverde, Vinicius, dan [Aurelien] Tchouameni telah membuktikan diri layak mendapatkan menit bermain yang mereka dapatkan, tidak lebih dari itu. Para pemain akademi bermain sangat baik, dan saya pikir mereka sangat berbakat," kata mantan bek tersebut.
Dengan semakin banyaknya pemain inti yang kembali bugar, Arbeloa menghadapi dilema pemilihan pemain, namun hal itu disambutnya dengan baik saat musim mendekati puncaknya. Ia menambahkan: "Ketika para pemain pulih, saya akan memiliki banyak opsi, dan ide saya adalah memilih sebelas pemain yang paling cocok untuk setiap pertandingan."
Menghadapi ancaman Haaland
Meskipun sebagian besar perhatian tertuju pada lini serang Madrid, Arbeloa juga menyinggung tantangan pertahanan dalam menghentikan Erling Haaland. Pada babak pertama kemenangan 3-0 pekan lalu di Santiago Bernabeu, pemain asal Norwegia itu berhasil diredam, dan sang pelatih mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan tetap menggunakan strategi pertahanan yang sama. "Kami harus menjaga Erling, dan dia sangat tinggi, tapi [Arda] Guler tampil sangat baik, dan kita harus lihat besok apakah kita bisa mengulanginya," katanya, mengakui tantangan yang menanti di Etihad.
Arbeloa juga menyempatkan diri memuji Federico Valverde, yang mencetak hat-trick pada pertandingan sebelumnya. Pemain asal Uruguay itu telah menjadi sosok yang tak tergantikan di lini tengah, dan perannya kemungkinan besar tidak akan berubah terlepas dari siapa yang kembali ke susunan pemain. Arbeloa menegaskan: "Dia sedang dalam performa terbaiknya dan memiliki kebebasan bergerak, dan ketika Mbappe dan Bellingham ada di sekitarnya, hal itu akan terus berlanjut."
Hanya berfokus pada tugas yang sedang dikerjakan
Saat ditanya mengenai masa depannya dan tekanan yang dihadapi sebagai pelatih Real Madrid, Arbeloa tetap bersikap tegar. Ia menegaskan bahwa ia menjalani masa jabatannya dengan pandangan jangka panjang meskipun peran tersebut penuh ketidakpastian. "Itu adalah hal terakhir yang ada di pikiran saya. Saya bahkan tidak memikirkannya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah pertandingan besok dan bahwa para penggemar Real Madrid sama bersemangatnya seperti yang saya yakini saat ini. Berapa lama saya berada di posisi ini tidak membuat saya khawatir. Saya berlatih seolah-olah saya sudah berada di sini selama 15 tahun dan masih punya 15 tahun lagi, jadi saya akan terus melakukannya seperti ini," katanya.
