Alvaro Arbeloa membela Kylian Mbappe dari para pengkritiknya setelah liburan kontroversial sang bintang Real Madrid selama masa pemulihan cedera

Mbappe telah absen sejak 24 April akibat cedera pada paha kirinya, namun ketidakhadirannya di lapangan tak menghentikannya untuk tetap menjadi sorotan utama di Spanyol. Pemain asal Prancis itu baru-baru ini terlihat sedang berlibur ke Sardinia bersama pasangannya pada akhir pekan saat Real Madrid bertanding melawan Espanyol. Meskipun perjalanan tersebut disetujui oleh klub, banyak pendukung dan pakar mempertanyakan citra sang bintang yang sedang berlibur sementara rekan-rekan setimnya sedang berjuang di lapangan.

Namun, Arbeloa dengan cepat mengingatkan para kritikus tentang upaya yang dilakukan Mbappe untuk memastikan kepindahannya ke ibu kota Spanyol. Berbicara dalam konferensi pers, Arbeloa mengatakan: "Mengenai Mbappe, saya rasa semua penggemar Madrid tahu upaya apa yang harus ia lakukan untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia memiliki segalanya di klub sebelumnya. Ia harus mengorbankan banyak hal untuk bisa berada di klub impiannya. Kita semua pernah melihatnya saat masih kecil mengenakan seragam latihan Real Madrid."