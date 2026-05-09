Alvaro Arbeloa membela Kylian Mbappe dari para pengkritiknya setelah liburan kontroversial sang bintang Real Madrid selama masa pemulihan cedera
Pengorbanan Mbappe demi seragam
Mbappe telah absen sejak 24 April akibat cedera pada paha kirinya, namun ketidakhadirannya di lapangan tak menghentikannya untuk tetap menjadi sorotan utama di Spanyol. Pemain asal Prancis itu baru-baru ini terlihat sedang berlibur ke Sardinia bersama pasangannya pada akhir pekan saat Real Madrid bertanding melawan Espanyol. Meskipun perjalanan tersebut disetujui oleh klub, banyak pendukung dan pakar mempertanyakan citra sang bintang yang sedang berlibur sementara rekan-rekan setimnya sedang berjuang di lapangan.
Namun, Arbeloa dengan cepat mengingatkan para kritikus tentang upaya yang dilakukan Mbappe untuk memastikan kepindahannya ke ibu kota Spanyol. Berbicara dalam konferensi pers, Arbeloa mengatakan: "Mengenai Mbappe, saya rasa semua penggemar Madrid tahu upaya apa yang harus ia lakukan untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia memiliki segalanya di klub sebelumnya. Ia harus mengorbankan banyak hal untuk bisa berada di klub impiannya. Kita semua pernah melihatnya saat masih kecil mengenakan seragam latihan Real Madrid."
- AFP
Menjaga kewibawaan di ruang ganti
Waktu pelaksanaan perjalanan ini terbilang sangat sensitif mengingat suasana yang sedang melanda klub saat ini. Dengan Los Blancos yang berjuang keras untuk mempertahankan ambisi meraih trofi di fase akhir musim, setiap langkah yang diambil oleh skuad menjadi sorotan tajam. Arbeloa bersikap tegas bahwa ia tetap memegang kendali penuh atas tim dan bahwa keputusannya terkait waktu istirahat para pemain harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat.
Menanggapi keributan seputar perjalanan ke Sardinia, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa manajemen tetap memegang kendali. "Saya merasa memiliki kewenangan penuh," tambah Arbeloa. "Para pemain Real Madrid, seperti orang lain pada umumnya, harus merasa bahwa pelatih memiliki kewenangan, siapa pun namanya. Kita harus menghormatinya. Ini adalah hal terpenting bagi seorang pemain."
Mengabaikan ketegangan di lapangan latihan
Di luar drama liburan, media sosial ramai dengan spekulasi mengenai suasana di dalam tim. Foto-foto Mbappé yang tersenyum selama sesi latihan pekan ini beredar luas, dengan beberapa pihak menganggap hal itu tidak pantas mengingat adanya laporan pertukaran kata-kata yang tegang antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde. Arbeloa dengan cepat menepis narasi-narasi tersebut sebagai sekadar kebisingan dari luar yang mencari-cari masalah di mana sebenarnya tidak ada.
Pelatih itu membalas mereka yang mencoba menafsirkan terlalu jauh dari satu momen yang tertangkap kamera. "Siapa pun yang menafsirkan senyuman seorang pemain setelah latihan di luar konteks, saya ulangi... itu adalah penafsiran yang keliru," tegas Arbeloa kepada media yang berkumpul. Ia menegaskan bahwa tim tetap fokus pada tujuan internal mereka daripada narasi yang dibangun oleh pengamat eksternal.
- AFP
Pertandingan El Clasico yang sangat penting
Waktu penyelenggaraan debat ini sangatlah tepat, mengingat Real Madrid bersiap bertandang ke Barcelona pada Minggu ini. Taruhannya sangat tinggi dalam El Clasico kali ini, karena kemenangan bagi raksasa Catalan tersebut akan memastikan mereka dinobatkan sebagai juara La Liga begitu peluit akhir dibunyikan. Madrid bertekad untuk menunda perayaan rival mereka dan mempertahankan harapan tipis mereka secara matematis di tengah atmosfer yang sangat tegang di Camp Nou.
Ada secercah harapan terkait kebugaran Mbappe, dengan spekulasi bahwa ia mungkin siap kembali ke skuad untuk perjalanan ke Barcelona. Kembalinya pemain Prancis itu ke lapangan akan memberikan dorongan besar bagi tim yang terlihat terpecah belah dalam beberapa pekan terakhir. Baik ia menjadi starter atau masuk dari bangku cadangan, semua mata akan tertuju pada mantan pemain PSG itu untuk melihat apakah ia bisa membungkam para kritikusnya dengan penampilan yang menentukan kemenangan di panggung terbesar.