Alvaro Arbeloa membantah tuduhan bahwa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham menjadi beban bagi Real Madrid, sementara sang pelatih menegaskan bahwa duo bintang tersebut merupakan 'keistimewaan yang luar biasa'

Mbappe dan Bellingham baru-baru ini kembali ke skuad setelah sama-sama pulih dari cedera. Namun, keduanya tak mampu mencegah Madrid menelan kekalahan 2-1 dari Mallorca, yang mungkin telah memupus harapan mereka untuk meraih gelar juara liga Spanyol musim ini.

Dengan laga besar di kompetisi Eropa melawan raksasa Jerman yang akan segera berlangsung, ada saran bahwa Arbeloa sebaiknya menempatkan kedua pemain tersebut di bangku cadangan, namun sang pelatih menepis segala spekulasi negatif seputar keduanya. Berbicara tentang penyerang Prancis tersebut, ia mengatakan kepada wartawan: "Mbappe memiliki karakteristik yang berbeda dari Brahim [Diaz] dan kami harus bermain dengan cara yang berbeda. Saya senang memiliki masalah memiliki pemain hebat di tim. Mbappe datang ke Madrid untuk pertandingan seperti besok dan laga-laga seperti ini. Saya yakin kita akan melihat Kylian bermain di level terbaiknya dan memimpin tim seperti yang selalu ia lakukan. Bagi saya, ini adalah berkah memiliki semua pemain tersedia dan tidak memiliki tim dengan sepuluh atau sebelas pemain absen, seperti yang pernah terjadi di kesempatan lain."

Dia menambahkan: "Ini adalah hak istimewa yang luar biasa memiliki pemain seperti Mbappé di tim. Saya tidak tahu apakah ada pelatih di dunia yang tidak menginginkannya. Saya mencoba membayangkan bagaimana rasanya bagi para bek yang bermain melawan Real Madrid dan harus menghadapi Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham... Menurut saya, mereka adalah beberapa pemain terbaik di dunia. Bagi saya, sebagai pelatih, ini adalah suatu kehormatan bisa memiliki mereka di tim saya."