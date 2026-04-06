Alvaro Arbeloa membantah tuduhan bahwa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham menjadi beban bagi Real Madrid, sementara sang pelatih menegaskan bahwa duo bintang tersebut merupakan 'keistimewaan yang luar biasa'
Diciptakan untuk panggung besar
Mbappe dan Bellingham baru-baru ini kembali ke skuad setelah sama-sama pulih dari cedera. Namun, keduanya tak mampu mencegah Madrid menelan kekalahan 2-1 dari Mallorca, yang mungkin telah memupus harapan mereka untuk meraih gelar juara liga Spanyol musim ini.
Dengan laga besar di kompetisi Eropa melawan raksasa Jerman yang akan segera berlangsung, ada saran bahwa Arbeloa sebaiknya menempatkan kedua pemain tersebut di bangku cadangan, namun sang pelatih menepis segala spekulasi negatif seputar keduanya. Berbicara tentang penyerang Prancis tersebut, ia mengatakan kepada wartawan: "Mbappe memiliki karakteristik yang berbeda dari Brahim [Diaz] dan kami harus bermain dengan cara yang berbeda. Saya senang memiliki masalah memiliki pemain hebat di tim. Mbappe datang ke Madrid untuk pertandingan seperti besok dan laga-laga seperti ini. Saya yakin kita akan melihat Kylian bermain di level terbaiknya dan memimpin tim seperti yang selalu ia lakukan. Bagi saya, ini adalah berkah memiliki semua pemain tersedia dan tidak memiliki tim dengan sepuluh atau sebelas pemain absen, seperti yang pernah terjadi di kesempatan lain."
Dia menambahkan: "Ini adalah hak istimewa yang luar biasa memiliki pemain seperti Mbappé di tim. Saya tidak tahu apakah ada pelatih di dunia yang tidak menginginkannya. Saya mencoba membayangkan bagaimana rasanya bagi para bek yang bermain melawan Real Madrid dan harus menghadapi Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham... Menurut saya, mereka adalah beberapa pemain terbaik di dunia. Bagi saya, sebagai pelatih, ini adalah suatu kehormatan bisa memiliki mereka di tim saya."
Pengaruh gelandang asal Inggris
Kehadiran Bellingham juga telah menjadi sorotan tajam terkait cara Madrid bermain secara kolektif. Namun, pelatih asal Spanyol itu memandang gelandang yang masuk sebagai pemain pengganti pada akhir pekan lalu itu sebagai pemimpin yang tak tergantikan, yang kemampuan uniknya secara signifikan meningkatkan potensi maksimal tim, terlepas dari sistem yang diterapkan. Ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama ini bergantung pada kemampuan beradaptasi secara kolektif.
"Dengan Bellingham di lapangan, yang berubah adalah kami menjadi tim yang lebih baik, saya yakin akan hal itu," tambah sang pelatih. "Dia memberi kami begitu banyak hal. Dia memiliki kepemimpinan dan kondisi yang berbeda dari rekan setim lainnya. Saat dia berada di lapangan, kami harus tahu cara beradaptasi satu sama lain - itulah intinya, membangun koneksi antar pemain dan mengabdikan bakatmu untuk tim. Namun, ini adalah masalah yang menyenangkan karena harus menyesuaikan Bellingham ke dalam tim."
Tekanan perebutan gelar di Bernabeu
Klub ini berada dalam posisi yang tidak biasa karena mereka dihadapkan pada kemungkinan tidak meraih trofi besar untuk musim kedua berturut-turut. Terlepas dari berbagai spekulasi di luar, Madrid tetap fokus pada hubungan historis mereka dengan kompetisi elit tersebut. Menanggapi taruhannya, sang manajer tetap bersikap tegas.
"Kami tidak memikirkan kemungkinan tidak lolos," katanya. "Saya mengerti bahwa kalian para jurnalis harus menganalisis semua skenario, tetapi bagi kami hanya ada satu, yaitu mengalahkan Bayern dan lolos. Madrid selalu mampu menghadapi rival-rival besar. Bayern adalah tim paling konsisten di Eropa. Sejarah kami dengan Bayern selalu istimewa. Saya yakin Bernabeu akan kembali menyaksikan malam Liga Champions yang hebat seperti saat melawan City. Ini adalah pertandingan dan konteks yang berbeda. Para pemain tahu pertandingan apa yang menanti mereka, saya tidak perlu memperingatkan mereka tentang apa pun. Kami semua sadar."
Apa langkah selanjutnya bagi Los Blancos?
Harapan tim raksasa Spanyol ini di kancah domestik semakin rumit seiring musim yang memasuki fase akhir. Madrid saat ini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Barcelona dengan hanya tersisa delapan pertandingan. Ketinggalan poin yang cukup jauh ini menjadikan Liga Champions satu-satunya harapan realistis mereka untuk meraih trofi besar musim ini.
Jadwal yang akan datang akan sepenuhnya menentukan musim mereka, dimulai dengan leg pertama perempat final di kandang melawan Bayern Munich pada hari Selasa. Klub ini kemudian menjamu Girona di La Liga pada hari Jumat, sebelum bertandang ke Jerman untuk leg kedua yang menentukan di kompetisi Eropa pada 15 April. Tim ini harus menghadapi tantangan berat di kompetisi domestik, dengan pertandingan tandang yang berpotensi menentukan melawan Barcelona yang akan berlangsung pada 10 Mei.