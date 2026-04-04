Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alvaro Arbeloa melontarkan sindiran halus kepada 'sahabatnya' Carlo Ancelotti setelah Vinicius Junior kembali ke Real Madrid dari tugas bersama timnas Brasil dalam kondisi 'lelah'
Vinicius bermain lebih dari 150 menit
Kondisi fisik Vinicius telah menjadi perhatian utama bagi Madrid pasca jeda internasional. Pemain sayap tersebut tampil cukup intens bersama Brasil, bermain penuh selama 90 menit dalam kekalahan melawan Prancis sebelum kembali turun selama 67 menit saat menghadapi Kroasia. Arbeloa mengakui bahwa sang pemain mulai merasakan dampak dari menit-menit bermainnya belakangan ini, dan tak berusaha menyembunyikan perasaannya saat membahas ketersediaan sang pemain untuk laga mendatang melawan Mallorca.
- Getty Images
Arbeloa mempertanyakan kebijakan rotasi Ancelotti
Dalam konferensi pers, Arbeloa melontarkan kritik halus terhadap cara Ancelotti mengatur beban kerja sang bintang. "Dia kelelahan karena teman saya Carlo belum memberinya banyak waktu istirahat, yang memang wajar," kata Arbeloa kepada para wartawan dalam konferensi persnya. "Tuntutan di Real Madrid dan Brasil sangat besar. Vini memiliki beban pertandingan yang berat. Dia belum berhenti sejenak pun, dan hari ini kita akan lihat kondisinya seperti apa, lalu kita akan memutuskan."
Militao jadi angin segar dalam perebutan gelar
Ada kabar baik lainnya terkait cedera yang dialami Eder Militao. Bek asal Brasil itu telah kembali berlatih selama jeda kompetisi dan hampir kembali bermain bersama tim utama untuk pertama kalinya sejak Desember. "Ketika dia dalam kondisi prima, dia adalah bek tengah terbaik di dunia," kata Arbeloa. "Rasanya seperti ada dua pemain saat dia berada di lapangan. Dia cerdas, seorang pemimpin, dan pembeda dalam pertandingan. Saya sangat senang dengan kembalinya dia."
- Getty Images
Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam perburuan trofi
Madrid saat ini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona di La Liga dengan sembilan pertandingan tersisa. Setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun sebelum jeda, mereka kini berada di bawah tekanan untuk mempertahankan momentum saat menghadapi Mallorca yang sedang terpuruk dan berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi di papan bawah klasemen.
"Kami memiliki sembilan pertandingan penentu di La Liga, dan kami tidak lagi memiliki ruang untuk kesalahan di kompetisi mana pun, baik di La Liga maupun di Liga Champions," tambah Arbeloa. "Kami hanya memikirkan Mallorca. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit, dan situasi saat ini telah memicu jutaan peringatan bagi saya. Saat musim semi tiba, Real Madrid akan memberikan yang terbaik."