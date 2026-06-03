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Alvaro Arbeloa ditolak! Bayer Leverkusen menolak tawaran untuk merekrut pelatih tersebut setelah kepergiannya dari Real Madrid, meskipun klub asal Jerman itu gagal mendapatkan Andoni Iraola dan Filipe Luis yang menjadi incaran utama
Leverkusen menolak permohonan Arbeloa
Menurut laporan dari media Jerman Bild, Leverkusen menolak tawaran untuk menunjuk Arbeloa sebagai manajer baru mereka. Pria berusia 43 tahun itu, yang baru-baru ini meninggalkan Real Madrid setelah menjabat sebentar sebagai pelatih tim utama, diajukan kepada petinggi klub Jerman tersebut saat mereka mencari pengganti Hjulmand. Arbeloa sempat mengambil alih kendali di Bernabeu setelah pemecatan Xabi Alonso pada Januari, membawa raksasa Spanyol itu finis di posisi kedua sebelum digantikan oleh José Mourinho, yang kini hampir mengambil alih kursi manajer di Real Madrid.
Mantan pemain internasional Spanyol ini sangat ingin menguji kemampuannya di luar negeri, karena sulit baginya membayangkan bekerja untuk klub Spanyol lain mengingat hubungannya selama 20 tahun dengan Real Madrid. Tim manajemennya secara langsung menghubungi direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, dan CEO Fernando Carro, dengan harapan dapat mengikuti jejak temannya, Alonso, yang terkenal karena membawa Werkself meraih gelar ganda domestik pada 2024. Namun, klub Bundesliga tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penunjukan tersebut setelah melakukan diskusi internal.
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Proses seleksi yang mendalam berujung pada penolakan
Meskipun kandidat tersebut cukup terkenal, Leverkusen tidak yakin bahwa Arbeloa adalah pilihan yang tepat pada tahap karier kepelatihannya saat ini. Klub tersebut telah mengamati mantan bek tersebut secara intensif selama ia menjabat sebagai pelatih tim muda di Real Madrid, terutama saat menangani skuad U-19 antara tahun 2022 dan 2025. Pemantauan jangka panjang ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan akhir mereka.
Umpan balik dari departemen pemantauan klub menunjukkan bahwa Arbeloa belum mencapai tingkat perkembangan yang cukup untuk membawa Leverkusen kembali ke puncak sepak bola Jerman. Meskipun mereka menghargai rekam jejak permainannya dan pengalamannya menangani bintang-bintang seperti Kylian Mbappe selama masa jabatannya yang sementara di Madrid, dewan direksi merasa dibutuhkan sosok yang lebih berpengalaman untuk menantang Bayern Munich musim depan.
Kekecewaan dalam proses pencarian manajer
Keputusan untuk melepas Arbeloa datang di saat yang rumit bagi Leverkusen, yang telah melihat beberapa target utama mereka lepas dari genggaman. Klub ini baru-baru ini mengalami pukulan telak ketika mantan bek Chelsea, Filipe Luis, mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru Monaco. Luis sempat dianggap sebagai pilihan utama berkat kecerdasan taktis dan latar belakang kariernya sebagai pemain elit, namun ia justru memilih proyek di Stade Louis II.
Yang semakin memperumit masalah adalah situasi seputar kandidat kunci lainnya, Andoni Iraola. Mantan bos Bournemouth itu merupakan prioritas bagi bangku cadangan Leverkusen, tetapi laporan menunjukkan bahwa ia kini menjadi kandidat teratas untuk mengisi posisi kosong di Liverpool. Rangkaian kemunduran ini telah memaksa Rolfes dan Carro untuk memulai kembali pencarian mereka sambil mencari "pelatih top" yang dapat memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh klub.
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Mencari pengganti Xabi Alonso
Pencarian manajer baru telah menjadi prioritas utama bagi petinggi Leverkusen, terutama setelah tim tersebut finis di peringkat keenam Bundesliga, yang berarti mereka harus puas dengan tiket ke Liga Europa musim depan. Pelatih saat ini, Hjulmand, tetap menjabat untuk saat ini, dengan kontraknya yang berlaku hingga 2027, namun klub berencana mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi begitu penggantinya sudah dipastikan. Tekanan semakin besar untuk menemukan sosok taktis yang mampu meniru kesuksesan di era Alonso, yang telah mengubah nasib klub.
Meskipun Arbeloa tetap menjadi prospek yang menarik untuk masa depan, Leverkusen tampaknya enggan mengambil risiko dengan pelatih yang belum teruji setelah kekecewaan dalam beberapa pekan terakhir dan akan mencari pelatih baru di tempat lain. Bagi Arbeloa, pencarian pijakan di Eropa terus berlanjut saat ia berusaha membangun kariernya di luar bayang-bayang Bernabeu.