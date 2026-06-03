Alvaro Arbeloa ditolak! Bayer Leverkusen menolak tawaran untuk merekrut pelatih tersebut setelah kepergiannya dari Real Madrid, meskipun klub asal Jerman itu gagal mendapatkan Andoni Iraola dan Filipe Luis yang menjadi incaran utama

Menurut laporan dari media Jerman Bild, Leverkusen menolak tawaran untuk menunjuk Arbeloa sebagai manajer baru mereka. Pria berusia 43 tahun itu, yang baru-baru ini meninggalkan Real Madrid setelah menjabat sebentar sebagai pelatih tim utama, diajukan kepada petinggi klub Jerman tersebut saat mereka mencari pengganti Hjulmand. Arbeloa sempat mengambil alih kendali di Bernabeu setelah pemecatan Xabi Alonso pada Januari, membawa raksasa Spanyol itu finis di posisi kedua sebelum digantikan oleh José Mourinho, yang kini hampir mengambil alih kursi manajer di Real Madrid.

Mantan pemain internasional Spanyol ini sangat ingin menguji kemampuannya di luar negeri, karena sulit baginya membayangkan bekerja untuk klub Spanyol lain mengingat hubungannya selama 20 tahun dengan Real Madrid. Tim manajemennya secara langsung menghubungi direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, dan CEO Fernando Carro, dengan harapan dapat mengikuti jejak temannya, Alonso, yang terkenal karena membawa Werkself meraih gelar ganda domestik pada 2024. Namun, klub Bundesliga tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penunjukan tersebut setelah melakukan diskusi internal.