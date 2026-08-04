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Alvaro Arbeloa bereuni kembali dengan mantan pemainnya setelah Fulham menuntaskan manuver transfer ganda untuk mendatangkan dua pemain Real Madrid
Arbeloa bereuni kembali dengan talenta-talenta Bernabeu
Fulham telah mengamankan kedua pemain dengan kontrak lima tahun yang akan membuat mereka tetap di klub hingga musim panas 2031, dengan manajemen memegang opsi tambahan untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama 12 bulan lagi. Langkah ganda ini merupakan investasi signifikan untuk skuad sekaligus bukti jelas dukungan kepada manajer baru Arbeloa, yang memainkan peran penting dalam membawa duo Spanyol tersebut ke London. Fulham dilaporkan telah mengeluarkan total biaya £42,5 juta untuk mendatangkan Cesar Palacios dan Gonzalo Garcia ke Premier League.
- Getty
Gonzalo bersyukur atas kesempatan di Premier League
Gonzalo tiba di Craven Cottage dengan biaya transfer yang dilaporkan sekitar £34 juta setelah menjalani musim terobosan di ibu kota Spanyol. Penyerang itu tampil konsisten untuk raksasa La Liga tersebut sepanjang kampanye 2025-26, dengan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi dan mencetak delapan gol. Setelah merampungkan kepindahannya ke Premier League, Gonzalo mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan proyek ambisius klub London itu dan menyoroti hubungannya dengan staf pelatih.
"Saya sangat bersyukur, sangat senang bisa berada di sini," kata Gonzalo. "Saya harus berterima kasih kepada dewan direksi dan Arbeloa atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, dan saya sangat, sangat antusias untuk memulai."
Palacios menambah kedalaman kreatif di lini tengah
Palacios adalah gelandang serang berbakat berusia 21 tahun, dan diharapkan bisa menambah kreativitas di lini tengah Fulham. Meski Palacios lebih sulit mendapatkan menit bermain di tim senior Madrid dibandingkan rekan setimnya, ia tetap merupakan prospek dengan potensi yang sangat besar. Gelandang itu mencatatkan lima penampilan senior untuk raksasa Spanyol tersebut, semuanya sebagai pemain pengganti, ketika ia memperlihatkan kilasan visi permainan dan jangkauan umpan yang membuatnya menjadi langganan di tim U-20 Spanyol.
“Saya sangat emosional bisa berada di sini. Saya percaya ini adalah langkah yang sempurna dalam karier saya," kata Palacios. “Klub menunjukkan kepercayaan yang sangat besar kepada saya, dan saya akan membuktikannya di lapangan.”
- Getty Images
Pernyataan niat di Craven Cottage
Akusisi ganda ini menjadi pernyataan niat besar dari jajaran direksi Fulham, yang telah mendukung Arbeloa dengan sumber daya besar untuk membentuk ulang skuad. Total pengeluaran untuk kedua pemain ini, ditambah dengan sifat jangka panjang dari kontrak mereka, menunjukkan komitmen pada proyek beberapa tahun alih-alih solusi jangka pendek.
"Ini adalah hari yang penting karena kami telah merekrut dua talenta muda luar biasa ke dalam tim yang kami yakini akan menjadi bagian dari masa depan cerah bagi Klub," ujar wakil ketua sekaligus direktur operasi sepak bola Fulham, Tony Khan.
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