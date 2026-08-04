Gonzalo tiba di Craven Cottage dengan biaya transfer yang dilaporkan sekitar £34 juta setelah menjalani musim terobosan di ibu kota Spanyol. Penyerang itu tampil konsisten untuk raksasa La Liga tersebut sepanjang kampanye 2025-26, dengan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi dan mencetak delapan gol. Setelah merampungkan kepindahannya ke Premier League, Gonzalo mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan proyek ambisius klub London itu dan menyoroti hubungannya dengan staf pelatih.

"Saya sangat bersyukur, sangat senang bisa berada di sini," kata Gonzalo. "Saya harus berterima kasih kepada dewan direksi dan Arbeloa atas kepercayaan yang mereka berikan kepada saya, dan saya sangat, sangat antusias untuk memulai."