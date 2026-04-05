Alvaro Arbeloa berada di ujung tanduk di Real Madrid setelah kegagalan merebut gelar La Liga, sementara klub mempertimbangkan opsi-opsi manajerial untuk musim depan
Liga Champions atau gagal total bagi Arbeloa
Dengan gelar La Liga yang kini tampaknya sudah tak terjangkau, masa depan sang manajer secara efektif berada di ujung tanduk. Menurut AS, petinggi Real Madrid sedang mempertimbangkan opsi-opsi untuk musim depan, dan hanya penampilan gemilang di Liga Champions yang mungkin cukup untuk menyelamatkan posisinya. Madrid menghadapi jalan terjal di ajang Eropa, dimulai dengan laga perempat final yang sangat krusial melawan Bayern Munich. Kemenangan di sana kemungkinan besar akan membawa mereka berhadapan dengan lawan-lawan tangguh seperti PSG atau Liverpool. Suasana hati petinggi klub telah memburuk secara signifikan, saat mereka menyaksikan tim yang kurang bersemangat di saat mereka tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun dalam persaingan domestik.
Angka-angka yang suram menghantui ruang istirahat
Rekor Arbeloa sejak mengambil alih kendali telah menjadi sorotan tajam, dengan angka-angka yang menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Dalam 18 pertandingan pertamanya, ia telah menelan lima kekalahan. Sebagai perbandingan, mantan pelatih Xabi Alonso hanya kalah lima kali dalam 28 pertandingan pertamanya. Arbeloa kini berada di antara pelatih-pelatih dengan awal musim terburuk dalam sejarah klub, bersama nama-nama seperti Michael Keeping dan Luis Molowny. Mungkin yang lebih parah adalah kurangnya dampak taktisnya saat pertandingan tidak berjalan sesuai keinginannya. Madrid hanya berhasil bangkit dan menang dua kali dari tujuh pertandingan di mana mereka kebobolan lebih dulu di bawah asuhannya. Kekalahan mengecewakan dari Albacete, Benfica, Osasuna, dan Getafe telah menyoroti ketidakmampuan yang terlihat untuk mengubah momentum pertandingan melalui pergantian pemain atau penyesuaian sistem.
Menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain
Menyusul kekalahan telak di Mallorca, Arbeloa langsung mengambil tanggung jawab penuh, dengan menyatakan: "Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya, sepenuhnya dan mutlak menjadi tanggung jawab saya. Yang saya harapkan dari para pemain adalah agar mereka sudah memikirkan pertandingan hari Selasa. Begitu mereka keluar dari ruang ganti, pertandingan ini sudah berakhir bagi mereka. Saya yang mengambil keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, yang menentukan bagaimana kami harus bermain, dan kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelatih Real Madrid."
Namun, meski mengaku bertanggung jawab penuh, sang pelatih juga melontarkan kritik terselubung kepada Eduardo Camavinga atas kelengahan di lini pertahanan. Membahas gol penentu kemenangan lawan, ia mencatat: "Dalam situasi yang tidak seimbang, mereka berhasil mencetak gol ke gawang kami. Di sini kami teralihkan sejenak, kami tidak menyesuaikan diri dengan baik, kami kehilangan markas, kami tidak mengikutinya, dan itu membuat kami kebobolan gol."
Keyakinan di ruang rapat mulai memudar
Hingga kemerosotan performa baru-baru ini, jajaran direksi Real Madrid tetap sangat percaya pada metode yang diterapkan Arbeloa. Ia mendapat pujian karena berhasil mengelola ruang ganti yang dipenuhi bintang-bintang seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior, sekaligus berhasil mengintegrasikan talenta muda seperti Thiago Pitarch. Kemenangan atas Manchester City di babak 16 besar Liga Champions dianggap sebagai titik balik yang seharusnya mampu mengantarkan tim ini melaju lebih jauh.
Namun, kekalahan di Son Moix telah menghentikan momentum positif tersebut. Meskipun klub menghargai kerjanya dengan para lulusan akademi, kurangnya trofi domestik merupakan hal yang sulit diterima bagi presiden Florentino Perez. Semuanya bergantung pada pertandingan melawan Bayern. Arbeloa harus memberikan hasil di sana jika ia ingin tetap berada di bangku cadangan Bernabeu dalam jangka panjang.