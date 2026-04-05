Alvaro Arbeloa berada di ujung tanduk di Real Madrid setelah kegagalan merebut gelar La Liga, sementara klub mempertimbangkan opsi-opsi manajerial untuk musim depan

Menyusul kekalahan telak di Mallorca, Arbeloa langsung mengambil tanggung jawab penuh, dengan menyatakan: "Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya, sepenuhnya dan mutlak menjadi tanggung jawab saya. Yang saya harapkan dari para pemain adalah agar mereka sudah memikirkan pertandingan hari Selasa. Begitu mereka keluar dari ruang ganti, pertandingan ini sudah berakhir bagi mereka. Saya yang mengambil keputusan, yang menentukan susunan pemain, yang melakukan pergantian pemain, yang menentukan bagaimana kami harus bermain, dan kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelatih Real Madrid."

Namun, meski mengaku bertanggung jawab penuh, sang pelatih juga melontarkan kritik terselubung kepada Eduardo Camavinga atas kelengahan di lini pertahanan. Membahas gol penentu kemenangan lawan, ia mencatat: "Dalam situasi yang tidak seimbang, mereka berhasil mencetak gol ke gawang kami. Di sini kami teralihkan sejenak, kami tidak menyesuaikan diri dengan baik, kami kehilangan markas, kami tidak mengikutinya, dan itu membuat kami kebobolan gol."