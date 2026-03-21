Real Madrid tengah menghadapi kekurangan pemain belakangan ini, dengan Mbappé yang sedang mengalami cedera lutut dan Bellingham yang mengalami masalah otot paha belakang. Meskipun ada kekhawatiran terkait kondisi fisik mereka, kedua pemain tersebut telah dipanggil oleh timnas Prancis dan Inggris masing-masing untuk jendela pertandingan internasional mendatang.

Keputusan untuk mengizinkan para bintang tersebut pergi telah memicu perdebatan di Madrid, terutama dengan jadwal kompetisi domestik yang padat di depan mata. Namun, Arbeloa tetap tenang, dengan menyatakan bahwa keterlibatan pemain kelas dunia dalam sepak bola internasional adalah hal yang tak terhindarkan dan sepenuhnya diterima oleh klub.