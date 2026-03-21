Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Yosua Arya



Alvaro Arbeloa angkat bicara mengenai pemanggilan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham ke tim nasional, meskipun ada kekhawatiran terkait kondisi kebugaran kedua pemain Real Madrid tersebut

Manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menepis kekhawatiran terkait kepindahan Kylian Mbappe dan Jude Bellingham ke tim nasional masing-masing. Meskipun baru-baru ini terjadi kekhawatiran terkait cedera di Santiago Bernabeu, sang pelatih menegaskan bahwa duo bintang tersebut siap bertanding baik untuk klub maupun tim nasional, sehingga ia tidak keberatan jika mereka bermain selama jendela internasional mendatang.

  • Tidak ada masalah terkait pemanggilan ke tim nasional

    Real Madrid tengah menghadapi kekurangan pemain belakangan ini, dengan Mbappé yang sedang mengalami cedera lutut dan Bellingham yang mengalami masalah otot paha belakang. Meskipun ada kekhawatiran terkait kondisi fisik mereka, kedua pemain tersebut telah dipanggil oleh timnas Prancis dan Inggris masing-masing untuk jendela pertandingan internasional mendatang.

    Keputusan untuk mengizinkan para bintang tersebut pergi telah memicu perdebatan di Madrid, terutama dengan jadwal kompetisi domestik yang padat di depan mata. Namun, Arbeloa tetap tenang, dengan menyatakan bahwa keterlibatan pemain kelas dunia dalam sepak bola internasional adalah hal yang tak terhindarkan dan sepenuhnya diterima oleh klub.

    Arbeloa percaya pada penilaian para pemain

    Saat berbicara kepada media, Arbeloa menyatakan keyakinan penuh terhadap kondisi kebugaran para pemain andalannya. "Menurut saya ini luar biasa. Mbappé pasti akan bermain besok [melawan Atlético Madrid]. Saya tidak melihat ada masalah jika dia bergabung dengan tim nasionalnya. Jika mereka dipanggil, itu karena mereka memang sangat bagus," kata Arbeloa.

    Arbeloa menyampaikan hal yang sama kepada pemain andalan asal Inggris di Madrid itu. "Hal yang sama berlaku untuk Bellingham. Dia siap dan akan bermain besok. Saya menantikan kehadirannya di lapangan. Wajar baginya untuk bermain bersama negaranya; dia cerdas dan tahu apa yang dilakukannya. Saya tidak bisa berpura-pura bahwa mereka tidak akan pergi. Saya memahami pelatih tim nasional mereka."

  • Mengatasi krisis kebugaran

    Meskipun Mbappe dan Bellingham sudah dinyatakan fit untuk bertanding, situasi penjaga gawang tetap menjadi perhatian setelah cedera yang dialami Thibaut Courtois baru-baru ini. Arbeloa menegaskan bahwa ia akan mengandalkan Andriy Lunin, dengan menyebut risiko yang melekat pada olahraga ini sebagai salah satu faktor dalam kebijakan rotasi pemainnya.

    "Setiap kali seorang pemain turun ke lapangan, selalu ada risiko," jelas Arbeloa. "Kiper terbaik dalam sejarah telah cedera, tetapi kami memiliki kiper hebat lainnya yang akan menunjukkan seberapa bagus kemampuannya." Ia juga memuji pemain veteran Antonio Rudiger, menyebutnya sebagai "panutan bagi para pemain muda" setelah kerja kerasnya yang tak kenal lelah untuk kembali bugar.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Mbappe dan Prancis dijadwalkan akan menghadapi Brasil dan Kolombia selama jeda internasional ini, sementara Bellingham dan Inggris akan berhadapan dengan Uruguay dan Jepang. Namun sebelum itu, mereka akan menghadapi Atlético Madrid di La Liga pada hari Minggu. Tim asuhan Arbeloa saat ini berada di peringkat kedua klasemen, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Barcelona.