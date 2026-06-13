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Alvaro Arbeloa akan bergabung dengan Liga Premier! Fulham semakin dekat untuk merekrut mantan manajer Real Madrid sebagai pengganti Marco Silva
Arbeloa memimpin perburuan posisi kosong di Craven Cottage
Menurut laporan dari talkSPORT, Fulham tampaknya telah menemukan sosok yang tepat dalam pencarian pengganti Silva, dengan Arbeloa kini menjadi kandidat terkuat untuk memimpin tim di Craven Cottage. Setelah masa ketidakpastian, klub asal London Barat ini kini mengarahkan perhatiannya pada mantan bek Real Madrid tersebut, yang baru-baru ini tersedia setelah menjalani masa jabatan singkat sebagai pelatih di Bernabeu.
Pria berusia 43 tahun itu mengambil alih sebagai manajer interim Real Madrid setelah kepergian Xabi Alonso pada Januari, namun tidak mampu mencegah tim Spanyol itu tersingkir dari Copa del Rey, Liga Champions, dan persaingan gelar La Liga. Setelah itu, dan dengan kembalinya Jose Mourinho ke Madrid sebagai manajer tetap berikutnya, Arbeloa secara resmi meninggalkan Los Blancos pada hari Selasa, membuka jalan bagi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier. Fulham bertindak cepat untuk melakukan pembicaraan dengan pelatih asal Spanyol tersebut, menunjukkan ambisi yang besar untuk mendatangkan seorang pelatih yang memiliki prestasi di level tertinggi sepak bola Eropa berkat kariernya yang cemerlang sebagai pemain.
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Mengatasi kendala yang dihadapi Kieran McKenna
Upaya untuk mendatangkan Arbeloa dilakukan setelah Fulham terpaksa mencari opsi alternatif menyusul gagalnya rencana awal mereka. Kieran McKenna sempat dikaitkan erat dengan posisi tersebut dan sebelumnya dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tersebut setelah kepergiannya dari Ipswich Town. Namun, segala harapan untuk mendatangkan pria asal Irlandia Utara itu pupus ketika ia mengklarifikasi rencananya dalam waktu dekat.
McKenna, yang membawa Ipswich ke kasta tertinggi, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer, tetapi mengejutkan para peminat dengan menyatakan bahwa ia akan mengambil jeda dari dunia kepelatihan sepak bola sama sekali. Meskipun kecewa, petinggi Fulham menolak untuk menurunkan standar mereka, dan bergerak cepat untuk menjalin kontak dengan Arbeloa hanya beberapa hari setelah kepergiannya dari Madrid.
Daftar calon terpilih mencakup Lampard dan Ferreira
Meskipun Arbeloa saat ini menjadi kandidat terdepan, Fulham telah menjajaki beberapa nama ternama untuk memastikan mereka mendapatkan sosok yang tepat bagi skuad. Legenda Chelsea dan manajer Coventry saat ini, Frank Lampard, tetap menjadi salah satu kandidat untuk posisi tersebut, bersama dengan Abel Ferreira, yang telah tampil mengesankan selama masa jabatannya di klub raksasa Brasil, Palmeiras. Dewan direksi bertekad untuk menemukan manajer yang mampu mengembangkan fondasi taktis yang telah dibangun oleh Silva.
Nama lain yang dibahas di ruang rapat adalah Ruben Amorim. Mantan bos Manchester United ini sangat dihormati di seluruh Eropa, meskipun masih belum jelas apakah ia akan terbuka untuk pindah ke Craven Cottage pada tahap kariernya saat ini. Ia juga dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan AC Milan.
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Wajah-wajah yang sudah dikenal dan hubungan dengan Portugal
Di antara kandidat lainnya adalah Hugo Oliveira, pelatih kepala tim asal Portugal, Famalicao. Oliveira akan menjadi pilihan yang menjamin kesinambungan, mengingat ia sebelumnya pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Silva selama masa kejayaan klub tersebut. Pengetahuannya tentang skuad yang ada dan dinamika internal Fulham dapat menjadikannya alternatif yang tepat jika kesepakatan untuk mendatangkan Arbeloa tidak terwujud.
Lowongan manajerial di Craven Cottage terbuka setelah Silva berpisah dengan Fulham untuk mengambil alih klub raksasa Portugal, Benfica. Silva baru-baru ini hengkang setelah membawa klub London Barat itu finis di posisi ke-11 yang stabil, sebelum memutuskan untuk kembali ke tanah airnya demi tantangan manajerial baru.