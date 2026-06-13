Alvaro Arbeloa akan bergabung dengan Liga Premier! Fulham semakin dekat untuk merekrut mantan manajer Real Madrid sebagai pengganti Marco Silva

Menurut laporan dari talkSPORT, Fulham tampaknya telah menemukan sosok yang tepat dalam pencarian pengganti Silva, dengan Arbeloa kini menjadi kandidat terkuat untuk memimpin tim di Craven Cottage. Setelah masa ketidakpastian, klub asal London Barat ini kini mengarahkan perhatiannya pada mantan bek Real Madrid tersebut, yang baru-baru ini tersedia setelah menjalani masa jabatan singkat sebagai pelatih di Bernabeu.

Pria berusia 43 tahun itu mengambil alih sebagai manajer interim Real Madrid setelah kepergian Xabi Alonso pada Januari, namun tidak mampu mencegah tim Spanyol itu tersingkir dari Copa del Rey, Liga Champions, dan persaingan gelar La Liga. Setelah itu, dan dengan kembalinya Jose Mourinho ke Madrid sebagai manajer tetap berikutnya, Arbeloa secara resmi meninggalkan Los Blancos pada hari Selasa, membuka jalan bagi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier. Fulham bertindak cepat untuk melakukan pembicaraan dengan pelatih asal Spanyol tersebut, menunjukkan ambisi yang besar untuk mendatangkan seorang pelatih yang memiliki prestasi di level tertinggi sepak bola Eropa berkat kariernya yang cemerlang sebagai pemain.