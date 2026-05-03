Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, tanda-tanda kepergian pemain asal Polandia itu pada musim panas semakin menguat. Kontrak Lewandowski akan berakhir pada akhir musim ini, dan perpanjangan kontrak sudah lama dianggap tidak pasti.
Alternatif spektakuler untuk Julian Alvarez? Barcelona tampaknya mengincar pemain senilai 63 juta euro dari Liga Premier sebagai pengganti Robert Lewandowski
Sudah sejak lama Julian Alvarez dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Lewandowski di klub Catalan tersebut. Namun, transfer ini akan sangat mahal bagi Barca yang masih memiliki utang besar. Terlebih lagi, pemain asal Argentina ini masih terikat kontrak hingga 2030, dengan klausul pelepasan yang berlaku di Spanyol sebesar 500 juta euro.
Namun, tak diragukan lagi bahwa penyerang berbakat secara teknis ini (20 gol dan sembilan assist dalam 48 pertandingan) memiliki pasar yang luas. Hal ini juga diakui oleh pelatih Diego Simeone baru-baru ini, yang tampak frustrasi dengan laporan-laporan terus-menerus yang menyebutkan bahwa anak asuhnya akan pindah ke Barcelona musim panas ini.
"Saya hanya menganggap itu hal yang wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," jelasnya mengenai banyak rumor tersebut dan menekankan: "Ada minat dari Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kami khawatirkan."
Namun, menurut Marca, klub Catalan itu juga sedang mencari alternatif yang menonjol. Yang dimaksud adalah Joao Pedro dari Chelsea FC, yang memiliki banyak pendukung di klub tersebut. Direktur olahraga Deco dilaporkan sedang mempertimbangkan serius untuk merekrutnya.
Joao Pedro tampaknya tak akan dijual — tapi Chelsea punya masalah
Namun, ESPN edisi Brasil melaporkan bahwa The Blues menganggap Pedro tidak bisa dijual, karena mereka khawatir tidak akan bisa menemukan pengganti pemain asal Brasil tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencetak 19 gol dan sembilan assist musim ini.
Fokus Pedro, yang baru pindah ke Stamford Bridge dari Brighton & Hove Albion pada 2025 dengan nilai transfer lebih dari 63 juta euro dan masih memiliki kontrak hingga 2033, saat ini tertuju pada perebutan gelar di akhir musim dan Piala Dunia. Ia belum memikirkan untuk pindah klub.
Namun, Pedro terancam melewatkan kompetisi internasional sepenuhnya bersama Chelsea, yang tanpa ragu memperburuk posisi tawar klub asal London tersebut. Di Liga Premier, mereka saat ini hanya berada di peringkat kesembilan. Kemenangan di Piala FA menjadi peluang paling realistis untuk lolos ke kompetisi Eropa. Di sana, Manchester City menanti di final pada 16 Mei.