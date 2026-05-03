Alternatif spektakuler untuk Julian Alvarez? Barcelona tampaknya mengincar pemain senilai 63 juta euro dari Liga Premier sebagai pengganti Robert Lewandowski

Sudah sejak lama Julian Alvarez dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Lewandowski di klub Catalan tersebut. Namun, transfer ini akan sangat mahal bagi Barca yang masih memiliki utang besar. Terlebih lagi, pemain asal Argentina ini masih terikat kontrak hingga 2030, dengan klausul pelepasan yang berlaku di Spanyol sebesar 500 juta euro.

Namun, tak diragukan lagi bahwa penyerang berbakat secara teknis ini (20 gol dan sembilan assist dalam 48 pertandingan) memiliki pasar yang luas. Hal ini juga diakui oleh pelatih Diego Simeone baru-baru ini, yang tampak frustrasi dengan laporan-laporan terus-menerus yang menyebutkan bahwa anak asuhnya akan pindah ke Barcelona musim panas ini.

"Saya hanya menganggap itu hal yang wajar. Dia adalah pemain yang luar biasa," jelasnya mengenai banyak rumor tersebut dan menekankan: "Ada minat dari Arsenal, Paris St.-Germain, Barcelona, dan tim-tim lain. Tapi itu bukanlah sesuatu yang perlu kami khawatirkan."

Namun, menurut Marca, klub Catalan itu juga sedang mencari alternatif yang menonjol. Yang dimaksud adalah Joao Pedro dari Chelsea FC, yang memiliki banyak pendukung di klub tersebut. Direktur olahraga Deco dilaporkan sedang mempertimbangkan serius untuk merekrutnya.