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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Alternatif Emiliano Martinez ditemukan! Juventus sepakat merekrut Guglielmo Vicario dari Tottenham

Transfers
G. Vicario
Juventus
Tottenham Hotspur
E. Martinez
Aston Villa
Premier League
Serie A

Juventus membuat terobosan signifikan dalam pencarian kiper baru setelah mencapai kesepakatan penuh dengan Tottenham Hotspur untuk Guglielmo Vicario. Pemain timnas Italia itu akan kembali ke negaranya lewat kesepakatan pinjaman awal saat Juventus mengalihkan fokusnya dari kiper Aston Villa dan Argentina, Emiliano Martinez.

  • Juventus beralih dari Martinez ke Vicario

    Juventus telah beralih dari upaya mereka mengejar Martinez, dengan mengidentifikasi Vicario milik Tottenham sebagai solusi utama untuk kebutuhan mereka di posisi penjaga gawang. Raksasa Turin itu telah menghabiskan beberapa pekan dalam negosiasi dengan Aston Villa, tetapi pada akhirnya mundur setelah mengetahui klub Premier League tersebut menolak bergeser dari harga yang mereka minta sebesar €15 juta (£12,8 juta).

    Dengan kesepakatan Martinez tak lagi menjadi opsi, klub Italia itu bergerak cepat. Menurut The Athletic, kesepakatan penuh dicapai pada Senin dengan Tottenham untuk merekrut Vicario, menandai kepulangan kiper 29 tahun itu ke Serie A setelah kepergiannya pada 2023.


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  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rincian finansial dan struktur peminjaman

    Kesepakatan ini disusun sebagai peminjaman dengan opsi pembelian €10,5 juta (£9 juta) yang tidak wajib, menurut Tuttosport. Ini memungkinkan Juventus mengevaluasi performa sang pemain sepanjang musim sebelum berkomitmen pada transfer permanen, sekaligus menghadirkan alternatif yang lebih hemat biaya dibanding target-target mereka sebelumnya.

    Bagi Tottenham, kepergian ini menandakan perubahan arah di bawah Roberto De Zerbi, yang sudah mengidentifikasi Antonin Kinsky sebagai pilihan utama di posisi penjaga gawang. Vicario menjalani musim yang naik turun di London utara pada musim lalu, ketika ia sesekali melakukan kesalahan mahal sebelum akhirnya kehilangan tempatnya di starting XI setelah menjalani operasi hernia pada Maret.


  • Dampak terhadap hierarki kiper Juventus

    Vicario akan bergabung dengan salah satu klub paling prestisius di Italia setelah menjalani periode tiga tahun yang penuh warna di Inggris. Ia awalnya datang ke Spurs dari Empoli dengan biaya sekitar €20 juta dan dengan cepat memantapkan diri sebagai penerus Hugo Lloris.

    Kedatangannya mengguncang dinamika ruang ganti saat ini di Turin. Dengan Vicario yang siap mengambil alih peran sebagai starter, masa depan Michele Di Gregorio kini menjadi semakin tidak pasti. Menurut Fabrizio Romano, kiper Juve saat ini sudah ditawarkan ke Marseille dan klub-klub Eropa lainnya dengan status pinjaman.


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  • Spalletti JuventusGetty Images

    Spalletti mendapatkan pemain incarannya

    Luciano Spalletti ingin menambah kiper yang nyaman membangun permainan dari belakang, sebuah karakteristik yang sering diperlihatkan Vicario selama bulan-bulan awalnya di Tottenham. Meski performanya menurun menjelang akhir masa baktinya di London, staf Juventus percaya kepulangan ke lingkungan taktis Serie A akan membantunya menemukan kembali level terbaiknya.

    Transfer ini merupakan bagian dari perombakan yang lebih luas pada musim panas ini untuk Juventus. Setelah baru-baru ini mengamankan Jhon Lucumi dari Bologna, kedatangan kiper baru semakin memperkuat lini belakang yang sedang mengalami perubahan signifikan saat Vicario bersiap beradaptasi ke dalam sistem Spalletti.