Juventus telah beralih dari upaya mereka mengejar Martinez, dengan mengidentifikasi Vicario milik Tottenham sebagai solusi utama untuk kebutuhan mereka di posisi penjaga gawang. Raksasa Turin itu telah menghabiskan beberapa pekan dalam negosiasi dengan Aston Villa, tetapi pada akhirnya mundur setelah mengetahui klub Premier League tersebut menolak bergeser dari harga yang mereka minta sebesar €15 juta (£12,8 juta).

Dengan kesepakatan Martinez tak lagi menjadi opsi, klub Italia itu bergerak cepat. Menurut The Athletic, kesepakatan penuh dicapai pada Senin dengan Tottenham untuk merekrut Vicario, menandai kepulangan kiper 29 tahun itu ke Serie A setelah kepergiannya pada 2023.



