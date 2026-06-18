Alphonso Davies telah pulih dari cedera, namun pelatih Kanada Jesse Marsch masih belum yakin mengenai perannya dalam laga krusial Piala Dunia melawan Qatar

Marsch telah memberikan kabar baik terkait kondisi kebugaran para bintang utamanya, dengan menegaskan bahwa baik Davies maupun Moise Bombito akan masuk dalam skuad pertandingan untuk laga Kamis di Vancouver. Davies telah berjuang melawan cedera otot paha belakang selama lebih dari sebulan, sementara Bombito telah pulih secara luar biasa dari patah kaki yang dialaminya pada Oktober lalu. Kabar ini menjadi dorongan besar bagi tim Kanada yang sedang berupaya meraih kemenangan pertamanya di babak penyisihan grup.

Saat berbicara kepada media pada hari Rabu, Marsch dengan cepat membantah asumsi bahwa duo bintang tersebut akan tetap absen dalam pertandingan yang wajib dimenangkan ini. “Mereka tidak absen,” tegas Marsch, mengakhiri spekulasi seputar kondisi kebugaran mereka. “Mereka masuk.” Kembalinya Davies, khususnya, merupakan perkembangan penting bagi tuan rumah bersama, meskipun sang manajer berhati-hati dalam menanggapi ekspektasi mengenai kemungkinan dia diturunkan sebagai starter.