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Alphonso Davies telah pulih dari cedera, namun pelatih Kanada Jesse Marsch masih belum yakin mengenai perannya dalam laga krusial Piala Dunia melawan Qatar
Kabar baik bagi Les Rouges terkait cedera
Marsch telah memberikan kabar baik terkait kondisi kebugaran para bintang utamanya, dengan menegaskan bahwa baik Davies maupun Moise Bombito akan masuk dalam skuad pertandingan untuk laga Kamis di Vancouver. Davies telah berjuang melawan cedera otot paha belakang selama lebih dari sebulan, sementara Bombito telah pulih secara luar biasa dari patah kaki yang dialaminya pada Oktober lalu. Kabar ini menjadi dorongan besar bagi tim Kanada yang sedang berupaya meraih kemenangan pertamanya di babak penyisihan grup.
Saat berbicara kepada media pada hari Rabu, Marsch dengan cepat membantah asumsi bahwa duo bintang tersebut akan tetap absen dalam pertandingan yang wajib dimenangkan ini. “Mereka tidak absen,” tegas Marsch, mengakhiri spekulasi seputar kondisi kebugaran mereka. “Mereka masuk.” Kembalinya Davies, khususnya, merupakan perkembangan penting bagi tuan rumah bersama, meskipun sang manajer berhati-hati dalam menanggapi ekspektasi mengenai kemungkinan dia diturunkan sebagai starter.
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Risiko yang diperhitungkan dan keputusan berani dalam susunan pemain
Masuknya Davies dan Bombito menandai keberhasilan strategi seleksi Marsch, mengingat sang pelatih mengambil beberapa risiko saat mengumumkan skuad final Piala Dunia. Ia memilih memasukkan tiga pemain yang belum sepenuhnya fit pada saat pengumuman, dengan harapan jadwal pemulihan mereka akan sejalan dengan perkembangan turnamen. Meskipun Davies dan Bombito berhasil lolos, Alfie Jones kurang beruntung dan akan absen dalam laga melawan Qatar akibat cedera otot.
“Kami mengambil beberapa risiko dalam menyusun skuad, dengan harapan dapat mengelola semua situasi ini agar para pemain terbaik kami memiliki peluang terbaik untuk turun ke lapangan bersama kami dalam pertandingan-pertandingan terpenting,” jelas Marsch. “Namun, yang tidak ingin kami lakukan adalah membahayakan para pemain... Kami berusaha untuk sangat berhati-hati.” Kehilangan Jones merupakan pukulan bagi kedalaman lini pertahanan, terutama karena peraturan FIFA hanya mengizinkan penggantian kiper yang cedera setelah turnamen dimulai.
Rencana darurat untuk Davies
Meskipun sudah mendapat izin untuk bermain, Davies mungkin tidak langsung dimasukkan ke dalam starting XI. Kapten Kanada ini telah mengikuti protokol kembalinya ke lapangan yang ketat, dan Marsch mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan menggunakan pemain berusia 25 tahun itu sebagai pemain pengganti yang dapat memberikan dampak jika situasi menuntut terciptanya gol. Staf pelatih telah berhati-hati dalam mengintegrasikannya, meskipun Davies terlihat berlatih bersama seorang fisioterapis pribadi yang didatangkan dari Jerman.
Marsch berbicara secara terbuka mengenai sifat dinamis dari proses pengambilan keputusannya untuk pertandingan mendatang. “Ini hanya soal seperti apa pertandingan ini, seperti apa momennya, dan bagaimana kami merasa Alphonso dapat berkontribusi saat ini,” kata Marsch. Pendekatan taktisnya masih diselimuti misteri, karena kubu Kanada semakin tertutup mengenai sesi latihan mereka setelah hasil imbang pada pertandingan pembuka melawan Bosnia-Herzegovina.
- Getty Images Sport
Penambahan pemain bertahan dan kondisi Bombito
Meskipun Davies menjadi nama utama, ketersediaan Bombito sama pentingnya bagi barisan pertahanan yang terlihat kekurangan pemain dalam beberapa pekan terakhir. Bek ini memberikan opsi tambahan yang sangat dibutuhkan di samping pemain seperti Derek Cornelius dan Luc de Fougerolles.
“Minggu ini dia tampil luar biasa dan lebih seperti dirinya yang dulu,” kata Marsch, meskipun ia mengakui bahwa kemungkinan Bombito menjadi starter masih kecil mengingat minimnya menit bermainnya belakangan ini. Setelah kepastian absennya Jones, tekanan kini berada di pundak para bek yang masih fit untuk menjaga keseimbangan tim. Saat Kanada mengejar tiket bersejarah ke babak gugur di kandang sendiri, kehadiran kapten ikonik mereka, Davies, di bangku cadangan mungkin saja memberikan keunggulan psikologis yang mereka butuhkan.