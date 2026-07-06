AFP
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Alphonso Davies mengenang ‘salah satu tantangan terberat’ dalam kariernya - namun bintang Bayern Munich itu tidak mencari ‘alasan’ atas minimnya waktu bermainnya bersama Kanada di Piala Dunia
Kekecewaan bagi para pembawa acara
Perjalanan Kanada di Piala Dunia 2026 berakhir dengan hasil yang mengecewakan pada Sabtu lalu, saat mereka menelan kekalahan 3-0 dari Maroko di babak 16 besar. Meskipun tim asuhan Jesse Marsch mendapat pujian atas keberanian mereka, absennya pemain terbaik mereka di lapangan terbukti menjadi rintangan yang terlalu tinggi untuk diatasi dalam laga babak gugur di Houston tersebut.
Bek sayap Bayern Munich itu menghabiskan seluruh durasi pertandingan penentu tersebut di bangku cadangan, tak mampu memengaruhi jalannya pertandingan saat penyelesaian akhir yang klinis dari Atlas Lions merampas kemenangan dari tuan rumah bersama turnamen tersebut. Ini merupakan akhir yang kejam bagi sebuah kampanye yang sempat menjanjikan begitu banyak hal bagi pemain berusia 25 tahun itu dan negaranya.
- Getty Images Sport
Dampak dari rasa frustrasi akibat cedera
Melalui media sosial untuk menyapa para pendukung setia Kanada, Davies tidak menyembunyikan kekecewaannya terkait masalah cedera hamstring yang terus berlanjut. "Bukan begini cara yang kami harapkan untuk mengakhiri perjalanan Piala Dunia kami. Mewakili Kanada di panggung terbesar sepak bola adalah sesuatu yang takkan pernah saya anggap remeh. Saya bangga mengenakan lambang ini dan berdiri bersama sekelompok pemain yang telah memberikan segalanya untuk negara kita," ujarnya dalam sebuah unggahan yang penuh emosi.
Ia melanjutkan dengan menyoroti perjuangan pribadinya karena harus absen dari pertandingan, dengan menyatakan: “Secara pribadi, turnamen ini adalah salah satu tantangan terberat dalam karier saya. Setelah mengalami cedera otot paha belakang, saya tidak mampu tampil sesuai dengan kemampuan terbaik yang saya miliki. Sungguh menyakitkan mengetahui bahwa saya tidak bisa memberikan yang terbaik saat tim dan negara saya sangat membutuhkannya.”
Kapten tim Kanada tidak mencari-cari alasan
Meskipun memiliki keterbatasan fisik yang jelas—yang membuatnya hanya bisa bermain selama 15 menit sepanjang turnamen—Davies bersikukuh bahwa ia tidak akan bersembunyi di balik masalah kebugarannya. Bek tersebut telah berjuang untuk pulih sejak Mei, namun waktu terjadinya cedera itu ternyata menjadi pukulan telak bagi impiannya di Piala Dunia.
"Meski begitu, saya tidak percaya pada alasan. Sepak bola penuh dengan rintangan, dan cara Anda meresponslah yang menentukan siapa Anda," tambah Davies. "Kekecewaan ini hanya akan memotivasi saya untuk pulih, bekerja lebih keras, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Kepada semua orang yang telah mendukung kami di setiap momen, terima kasih. Keyakinan dan dukungan Anda tidak pernah luput dari perhatian kami. Kami akan belajar dari ini, kami akan tumbuh, dan kami akan kembali."
- Getty Images Sport
Menatap masa depan bersama Bayern
Fokus Davies kini kembali beralih ke sepak bola klub dan memastikan dirinya dalam kondisi prima untuk musim 2026-27 Bayern Munich. Klub raksasa Jerman itu tentu sangat ingin bek kiri andalan mereka kembali dalam kondisi 100 persen setelah musim panas di mana kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk mencapai performa puncak.
Bagi Kanada, evaluasi pasca-turnamen di kandang sendiri pun dimulai, meskipun pelatih kepala Jesse Marsch tetap optimis terhadap fondasi yang telah dibangun. Dengan Davies yang diharapkan memimpin tim menuju siklus-siklus berikutnya, harapan besar tertuju pada kenyataan bahwa kemunduran ini akan menjadi motivasi bagi tim yang telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia pada hari-hari terbaik mereka.
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