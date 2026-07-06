Alphonso Davies mengenang ‘salah satu tantangan terberat’ dalam kariernya - namun bintang Bayern Munich itu tidak mencari ‘alasan’ atas minimnya waktu bermainnya bersama Kanada di Piala Dunia

Perjalanan Kanada di Piala Dunia 2026 berakhir dengan hasil yang mengecewakan pada Sabtu lalu, saat mereka menelan kekalahan 3-0 dari Maroko di babak 16 besar. Meskipun tim asuhan Jesse Marsch mendapat pujian atas keberanian mereka, absennya pemain terbaik mereka di lapangan terbukti menjadi rintangan yang terlalu tinggi untuk diatasi dalam laga babak gugur di Houston tersebut.

Bek sayap Bayern Munich itu menghabiskan seluruh durasi pertandingan penentu tersebut di bangku cadangan, tak mampu memengaruhi jalannya pertandingan saat penyelesaian akhir yang klinis dari Atlas Lions merampas kemenangan dari tuan rumah bersama turnamen tersebut. Ini merupakan akhir yang kejam bagi sebuah kampanye yang sempat menjanjikan begitu banyak hal bagi pemain berusia 25 tahun itu dan negaranya.