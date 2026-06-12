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Alphonso Davies mengalami cedera menjelang Piala Dunia, sehingga Kanada harus bermain tanpa pemain andalannya saat menghadapi Bosnia-Herzegovina
Kapten absen dalam laga pembuka bersejarah
Tuan rumah bersama akan memulai turnamen mereka di Toronto Stadium tanpa pemain andalan mereka, yang sedang menjalani pemulihan akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya saat Bayern bertanding melawan Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions. Davies hanya tampil dalam dua dari 21 pertandingan internasional Kanada terakhir akibat berbagai masalah kebugaran, termasuk cedera robek ligamen anterior cruciate yang dialaminya sebelumnya. Sejak tiba di pemusatan latihan pada 1 Juni, ia telah menjalani protokol pemulihan mandiri yang ketat terpisah dari skuad utama.
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Marsch menyampaikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisinya
Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga pembuka babak penyisihan grup, Marsch menjelaskan keputusan terkait jadwal pemulihan kaptennya. Ia mengatakan: "Kami melakukan pemeriksaan MRI padanya [pada Rabu]. Hasilnya menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif bahwa ia pulih dengan sangat baik, hampir sepenuhnya. Kami bersiap untuk meningkatkan intensitas latihannya. Saya rasa ia menunjukkan, seperti yang selalu dilakukannya, kemampuan yang sangat baik untuk pulih dari cedera otot."
Namun demikian, mantan manajer Leeds United ini menolak menutup kemungkinan bagi bintang utamanya untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen ini, sambil menambahkan: "Saya pikir kehadiran fisioterapis pribadinya di sini sangat membantu, begitu pula fokus pada kebutuhan tubuhnya setiap hari. Jadi, kami sangat berharap bahwa dalam beberapa hari dan minggu ke depan, kami dapat mempercepat proses pemulihannya dan memberinya kesempatan untuk segera berkontribusi di sini."
Bombito tetap dipertahankan meski sedang berjuang dengan kondisi kebugarannya
Sebagai dorongan taktis yang signifikan, bek tengah Moise Bombito akan tetap masuk dalam skuad meskipun mengalami patah kaki saat membela Nice pada bulan Oktober. Meskipun bek muda Luc de Fougerolles diperkirakan akan menggantikannya pada awalnya, Marsch memuji ketangguhan Bombito: "Dia telah menunjukkan kemajuan luar biasa selama sebulan terakhir, dan terutama dalam seminggu terakhir, sehingga keputusan untuk mempertahankannya dalam skuad menjadi relatif mudah.
"Dia akan siap berkontribusi besok. Dia belum sepenuhnya 100 persen, tapi dia sudah mencapai kecepatan maksimalnya. Dia telah menunjukkan dalam latihan bahwa setiap hari dia semakin kuat dan lebih baik, serta bisa lebih fokus pada aspek-aspek permainan sepak bola."
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Pertandingan-pertandingan krusial di babak penyisihan grup menanti
Setelah menjalani laga perdana melawan tim Bosnia yang tangguh—yang berhasil menyingkirkan Italia di babak play-off Kejuaraan Eropa—skuat asuhan Marsch akan bertolak ke Vancouver. Sebagai salah satu tuan rumah, mereka akan menghadapi dua laga berturut-turut melawan Qatar dan Swiss yang akan menentukan nasib mereka di babak gugur. Mengamankan poin sedini mungkin sangatlah penting, karena tuntutan teknis dari pertandingan-pertandingan mendatang akan sangat menguji barisan pertahanan mereka yang sedang kekurangan pemain, sebelum Davies akhirnya bisa kembali turun ke lapangan.