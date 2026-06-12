Alphonso Davies mengalami cedera menjelang Piala Dunia, sehingga Kanada harus bermain tanpa pemain andalannya saat menghadapi Bosnia-Herzegovina

Saat berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan menjelang laga pembuka babak penyisihan grup, Marsch menjelaskan keputusan terkait jadwal pemulihan kaptennya. Ia mengatakan: "Kami melakukan pemeriksaan MRI padanya [pada Rabu]. Hasilnya menunjukkan tanda-tanda yang sangat positif bahwa ia pulih dengan sangat baik, hampir sepenuhnya. Kami bersiap untuk meningkatkan intensitas latihannya. Saya rasa ia menunjukkan, seperti yang selalu dilakukannya, kemampuan yang sangat baik untuk pulih dari cedera otot."

Namun demikian, mantan manajer Leeds United ini menolak menutup kemungkinan bagi bintang utamanya untuk tampil dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya di turnamen ini, sambil menambahkan: "Saya pikir kehadiran fisioterapis pribadinya di sini sangat membantu, begitu pula fokus pada kebutuhan tubuhnya setiap hari. Jadi, kami sangat berharap bahwa dalam beberapa hari dan minggu ke depan, kami dapat mempercepat proses pemulihannya dan memberinya kesempatan untuk segera berkontribusi di sini."