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Alphonso Davies mengakui bahwa cedera-cedera yang dialaminya telah 'menguras tenaga secara mental', saat bek sayap Bayern itu memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga pembuka Kanada di Piala Dunia
Perlombaan melawan waktu menjelang pertandingan pembuka
Bintang Kanada tersebut telah mengklarifikasi kondisinya menjelang laga pembuka Piala Dunia yang sangat dinantikan pada 12 Juni. Kanada tergabung di Grup B bersama Bosnia-Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Saat berbicara kepada wartawan pada Rabu, bek kiri Bayern Munich itu menyatakan bahwa meskipun pemulihannya menjadi prioritas, masih ada secercah harapan bahwa ia bisa tampil dalam pertandingan pertama timnya di turnamen ini.
“Pertandingan pertama akan segera tiba,” kata Davies. “Hal yang kami bicarakan, saya, pelatih, dan orang-orang yang hadir [dalam pertemuan mengenai kebugarannya], saya rasa kami memahami betapa pentingnya pertandingan pertama itu. Namun, kami juga memahami bahwa pemulihan selalu menjadi hal yang penting. Jika pemulihan saya berjalan sebaik mungkin, kita lihat saja nanti. Jika tidak, maka tidak perlu terburu-buru, cukup lanjutkan saja pemulihannya.”
- AFP
Mengatasi kebingungan di media sosial
Kondisi sang bek menjadi topik hangat setelah wawancara di The Sid Seixeiro Show—yang kini telah dihapus—di mana pernyataan sebelumnya ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa ia akan absen pada pertandingan pertama. Hal ini memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pendukung Kanada yang takut bahwa pemain andalan mereka akan absen dalam pertandingan terbesar dalam sejarah negara yang telah tampil di dua Piala Dunia sebelumnya - pada tahun 1986 dan 2022 - dan tersingkir dari babak penyisihan grup pada kedua kesempatan tersebut.
Ketika ditanya apakah ia akan memimpin tim pada 12 Juni, Davies tetap optimis namun berhati-hati. “Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup,” katanya sambil tersenyum. “Bagi saya, semuanya tergantung pada bagaimana proses pemulihan berjalan, bagaimana beberapa hari ke depan, minggu ini, menjelang pertandingan.”
Yang menarik, Davies berlatih sendiri pada hari Rabu sambil melanjutkan program rehabilitasi yang disesuaikan untuknya.
Perjuangan batin dalam proses pemulihan
Selain tantangan fisik, Davies dengan jujur menceritakan tekanan emosional yang dialaminya akibat serangkaian kemunduran. Pemain berusia 25 tahun ini sebelumnya mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) dan kemudian cedera otot paha belakang saat Bayern bertanding di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, yang membuatnya menjalani masa introspeksi mendalam selama absen dari lapangan.
“Secara mental, mengalami cedera-cedera ini sangat melelahkan,” aku Davies. “Saya pikir bagus untuk menjauh sejenak, menyegarkan pikiran, dan memikirkan seberapa jauh saya telah melangkah. Saya sempat terjebak dalam lubang di mana saya meragukan diri sendiri, tapi saya punya waktu istirahat itu dan saya memikirkan mengapa saya melakukan ini dan seberapa pentingnya hal ini bagi saya. Cedera terakhir yang saya alami sangat emosional karena saya dalam kondisi baik, lalu saya kembali, lalu saya baik lagi, tapi kemudian sesuatu terjadi, jadi secara keseluruhan, itu sangat berat.”
- AFP
Persatuan di tengah ketegangan sebelumnya
Perjalanan menuju Piala Dunia menjadi rumit akibat perselisihan terbuka antara agen Davies, Bayern Munich, dan Asosiasi Sepak Bola Kanada. Ketegangan meningkat awal tahun ini ketika baik klub maupun perwakilannya menuduh badan pengelola tim nasional telah salah menangani proses pemulihannya dari cedera sebelumnya. Namun, kini semua pihak tampaknya bekerja sama untuk memastikan ia ditangani dengan benar.
Davies melewatkan bagian awal kamp pelatihan Kanada di Charlotte, dan malah bergabung dengan skuad di Edmonton pada 31 Mei. Bek sayap ini telah mengoleksi 58 caps internasional, mencetak 15 gol, termasuk tiga penampilan di Piala Dunia 2022 di mana ia mencetak satu gol. Pendekatan terstruktur ini dirancang untuk memberikan ruang yang diperlukan bagi sang pemain untuk pulih secara fisik dan mental. Dengan turnamen yang kini tinggal hitungan hari, fokus sepenuhnya tertuju pada apakah talenta paling eksplosif Kanada ini dapat membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk meninggalkan jejak di panggung dunia.