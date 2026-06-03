Alphonso Davies mengakui bahwa cedera-cedera yang dialaminya telah 'menguras tenaga secara mental', saat bek sayap Bayern itu memberikan kabar terbaru mengenai kondisinya menjelang laga pembuka Kanada di Piala Dunia

Kondisi sang bek menjadi topik hangat setelah wawancara di The Sid Seixeiro Show—yang kini telah dihapus—di mana pernyataan sebelumnya ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa ia akan absen pada pertandingan pertama. Hal ini memicu gelombang kekhawatiran di kalangan pendukung Kanada yang takut bahwa pemain andalan mereka akan absen dalam pertandingan terbesar dalam sejarah negara yang telah tampil di dua Piala Dunia sebelumnya - pada tahun 1986 dan 2022 - dan tersingkir dari babak penyisihan grup pada kedua kesempatan tersebut.

Ketika ditanya apakah ia akan memimpin tim pada 12 Juni, Davies tetap optimis namun berhati-hati. “Segala sesuatu mungkin terjadi dalam hidup,” katanya sambil tersenyum. “Bagi saya, semuanya tergantung pada bagaimana proses pemulihan berjalan, bagaimana beberapa hari ke depan, minggu ini, menjelang pertandingan.”

Yang menarik, Davies berlatih sendiri pada hari Rabu sambil melanjutkan program rehabilitasi yang disesuaikan untuknya.