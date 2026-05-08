Alphonso Davies kembali absen setelah Vincent Kompany mengonfirmasi cedera yang dialaminya, sementara Bayern Munich berupaya bangkit dari kegagalan di Liga Champions
Masalah kebugaran baru menimpa Davies
Pemain internasional Kanada berusia 25 tahun itu kembali mengalami masalah otot, sebuah masalah berulang yang telah mengganggu musimnya. Kemunduran terbaru ini terjadi tak lama setelah Bayern tersingkir secara mengecewakan di babak semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, sehingga Kompany hanya memiliki sedikit pilihan di sayap kiri.
Saat berbicara kepada media pada hari Jumat, Kompany tidak dapat memberikan perkiraan waktu kembalinya sang bek. "Kami akan melihat berapa lama dia absen setelah melihat hasil pemindaiannya," kata Kompany.
Klub saat ini sedang menunggu hasil pemindaian lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan cedera otot tersebut, namun ia secara resmi telah dipastikan absen dalam pertandingan domestik pada hari Sabtu.
Daftar pemain Bayern yang cedera semakin panjang
Musim ini berjalan sulit bagi Davies, yang pada awal musim ini harus absen cukup lama akibat cedera robekan ligamen cruciatum di lututnya. Sejak kembali dari cedera jangka panjang tersebut pada bulan Desember, bek sayap yang lincah ini telah tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi, dengan menyumbang satu gol dan lima assist. Namun, ia kesulitan mempertahankan kebugaran puncaknya, sering kali absen karena cedera ringan dan kelelahan otot. Ketidakkonsistenannya semakin memperumit situasi bagi skuad Bayern yang sudah kehilangan pemain kunci.
Ruang perawatan di Allianz Arena saat ini diisi oleh beberapa nama terkenal. Selain Davies, Kompany mengonfirmasi bahwa pemain sayap Jerman Serge Gnabry tetap tidak bisa diturunkan. "Di Wolfsburg, selain Davies, Serge Gnabry juga tidak bisa diturunkan," kata sang manajer, menyoroti masalah kedalaman skuad yang dihadapi raksasa Bavaria ini saat mereka menjalani minggu-minggu terakhir musim ini.
Kompany menuntut tanggapan segera
Meskipun kecewa karena gagal di ajang Eropa dan frustrasi akibat cedera yang terus-menerus, Kompany meminta para pemainnya untuk tetap bersikap profesional. Dengan Bayern yang telah memastikan gelar juara liga Jerman ke-35, fokus kini harus beralih ke mempertahankan performa dan mempersiapkan diri untuk final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei mendatang.
Kompany bersikukuh bahwa timnya tidak boleh menurunkan performa saat menghadapi Wolfsburg yang sedang berjuang untuk bertahan di liga. Saat ini berada di peringkat ke-16 dengan 26 poin, Wolfsburg hanya unggul dari St. Pauli di peringkat ke-17—posisi degradasi otomatis pertama—berkat selisih gol. Meskipun peringkat ke-16 akan mengarah ke babak play-off degradasi, mereka masih tertinggal enam poin dari Werder Bremen di peringkat ke-15 dengan hanya dua pertandingan tersisa.
Menjelaskan mentalitas yang ia harapkan, sang pelatih mengatakan: "Mereka ingin kami terbang ke sana dengan santai. Tapi tidak mungkin. Kami ingin segera menunjukkan bahwa ini belum berakhir bagi kami dan bahwa segalanya kembali dipertaruhkan sekarang."
Upaya untuk meraih lebih banyak trofi
Manajer asal Belgia itu bertekad memastikan bahwa setiap pertandingan ditangani dengan intensitas yang sama seperti semifinal Eropa, meskipun timnya tersingkir dengan kekalahan agregat 6-5 dari PSG pekan ini. Ia menegaskan bahwa persiapan untuk pertandingan domestik sama persis dengan persiapan untuk laga antarkontinen, terlepas dari status lawan atau turnamen yang dipertandingkan. Pendekatan tanpa henti ini adalah sesuatu yang ingin ia tanamkan dalam DNA skuad.
"Tidak ada perbedaan antara PSG dan Wolfsburg. Nol. Bagi FC Bayern, selalu ada banyak hal yang dipertaruhkan," tambah Kompany. Ia menyimpulkan dengan mengingatkan skuadnya bahwa warisan mereka dipertaruhkan setiap kali mereka melangkah ke lapangan. "Sebagai pemain, Anda bisa membuat sejarah setiap hari pertandingan. Dan kita bisa melakukannya lagi pada hari Sabtu. Dan saya yakin semua orang tahu bahwa ini selalu menjadi jawaban terbaik."