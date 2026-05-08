Pemain internasional Kanada berusia 25 tahun itu kembali mengalami masalah otot, sebuah masalah berulang yang telah mengganggu musimnya. Kemunduran terbaru ini terjadi tak lama setelah Bayern tersingkir secara mengecewakan di babak semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, sehingga Kompany hanya memiliki sedikit pilihan di sayap kiri.

Saat berbicara kepada media pada hari Jumat, Kompany tidak dapat memberikan perkiraan waktu kembalinya sang bek. "Kami akan melihat berapa lama dia absen setelah melihat hasil pemindaiannya," kata Kompany.

Klub saat ini sedang menunggu hasil pemindaian lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan cedera otot tersebut, namun ia secara resmi telah dipastikan absen dalam pertandingan domestik pada hari Sabtu.