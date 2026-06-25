"Alphonso Davies adalah 'umpan!'" - Jesse Marsch mengakui taktik menipu yang diterapkan sebelum pertandingan menjelang kekalahan Kanada dari Swiss

Dalam suasana penuh tekanan di Piala Dunia, setiap keunggulan psikologis sangat berarti. Setelah Kanada kalah 2-1 dari Swiss di Vancouver, Marsch mengakui bahwa sikap optimisnya di depan publik mengenai ketersediaan Davies sebelum pertandingan hanyalah taktik yang disengaja. Kapten tim, yang telah berjuang melawan cedera hamstring yang berkepanjangan, menonton seluruh pertandingan dari bangku cadangan meskipun Marsch sempat mengisyaratkan bahwa ia akan turun bermain.

“Alphonso belum siap, jadi saya sedikit memanfaatkannya sebagai umpan,” kata Marsch. “Dia akan siap untuk pertandingan berikutnya.” Ketika ditanya mengenai keefektifan taktik tersebut, mantan manajer Leeds United itu menambahkan: “Saya mendengarkan konferensi pers mereka dan ada tiga pertanyaan mengenai Alphonso Davies, jadi setidaknya mereka harus bersiap untuk itu.”