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"Alphonso Davies adalah 'umpan!'" - Jesse Marsch mengakui taktik menipu yang diterapkan sebelum pertandingan menjelang kekalahan Kanada dari Swiss
Sebuah permainan psikologis taktis terungkap
Dalam suasana penuh tekanan di Piala Dunia, setiap keunggulan psikologis sangat berarti. Setelah Kanada kalah 2-1 dari Swiss di Vancouver, Marsch mengakui bahwa sikap optimisnya di depan publik mengenai ketersediaan Davies sebelum pertandingan hanyalah taktik yang disengaja. Kapten tim, yang telah berjuang melawan cedera hamstring yang berkepanjangan, menonton seluruh pertandingan dari bangku cadangan meskipun Marsch sempat mengisyaratkan bahwa ia akan turun bermain.
“Alphonso belum siap, jadi saya sedikit memanfaatkannya sebagai umpan,” kata Marsch. “Dia akan siap untuk pertandingan berikutnya.” Ketika ditanya mengenai keefektifan taktik tersebut, mantan manajer Leeds United itu menambahkan: “Saya mendengarkan konferensi pers mereka dan ada tiga pertanyaan mengenai Alphonso Davies, jadi setidaknya mereka harus bersiap untuk itu.”
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Tanggapan Swiss terhadap taktik Marsch
Pelatih kepala Swiss, Murat Yakin, tampak tak terpengaruh oleh pengakuan bahwa ia telah mengejar bayangan selama sesi taktisnya. Pelatih Swiss itu menegaskan bahwa timnya lebih fokus pada permainan kolektif daripada individu, bahkan ketika individu tersebut adalah talenta sekelas Davies. Namun, ia mengakui bahwa kehadiran pemain seperti bek sayap Bayern Munich itu memaksa adanya pertimbangan tertentu.
“Anda selalu harus merencanakan strategi dengan kapten,” jelas Yakin. “Anda harus menganalisis berbagai pertandingan dan gaya permainan yang berbeda. Anda juga harus mempertimbangkan para pemain cadangan. Tentu saja, kami mengamati Davies selama turnamen ini, tetapi kami tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi pemain individu. Saat ini, kami hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi di lapangan.”
Kekhawatiran terkait kondisi kebugaran Davies
Kondisi fisik pemain berusia 25 tahun ini tetap menjadi topik utama pembicaraan di Kanada menjelang babak gugur. Davies belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak awal Mei, saat ia mengalami robekan otot paha belakang saat bermain untuk Bayern Munich di semifinal Liga Champions. Absennya ia dari tim nasional bahkan lebih lama lagi, sejak mengalami cedera ligamen saat melawan Amerika Serikat pada Maret 2025.
Meskipun minim menit bermain, Marsch telah menekankan dorongan psikologis yang didapat dengan kehadiran bintang utamanya. Sebelum laga melawan Swiss, ia menyatakan: “Kami akan mengevaluasi apa yang kami butuhkan darinya dalam pertandingan. Saya ingin memasukkannya ke dalam pertandingan, tentu saja. Dan saya rasa dia bisa memberikan dampak besar, baik secara fisik maupun dalam hal permainan, tetapi juga secara mental dan psikologis, dengan kembalinya kapten kami, pemain terbaik kami ke dalam tim. Saya rasa ini merupakan faktor yang sangat penting.”
- Getty Images Sport
Menatap babak gugur
Meskipun mengalami kekalahan, perjalanan Kanada tetap berlanjut karena mereka finis di posisi kedua Grup B. Hadiahnya adalah tiket ke Los Angeles untuk menghadapi Afrika Selatan, runner-up Grup A, pada hari Minggu ini. Perhatian kini sepenuhnya beralih pada apakah Davies akhirnya bisa kembali ke lapangan atau apakah Marsch harus mengandalkan opsi lain seperti Jacob Shaffelburg dan pencetak gol Promise David. Davies sendiri tidak memberikan petunjuk apa pun setelah peluit akhir dibunyikan, berjalan melewati zona campuran sambil menempelkan telepon ke telinganya dan menolak berbicara kepada media.